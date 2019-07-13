8 вещей, которые произойдут с телом, если начать пить каждый день томатный сок

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Похудеть, поправить здоровье, подлечить нервы и улучшить состояние кожи — это не очередной список планов на следующий год. Именно такой эффект можно получить, включив в ежедневный рацион стакан свежевыжатого томатного сока. Спектр полезных свойств напитка настолько широк, что он практически незаменим для тех, кто придерживается принципов правильного питания.

Мы в AdMe.ru не против оздоровиться таким легким способом, поэтому решили выяснить все подробности, связанные с томатным соком. Отметим, что употреблять его надо только в натуральном виде, без добавления соли и красителей.

Снижает риск онкологических заболеваний

Помидоры окрашены в ярко-красный цвет из-за того, что в плодах содержится пигмент ликопин — один из самых мощных антиоксидантов, предотвращающих развитие онкологии. Он также способствует профилактике развития раковых опухолей и их увеличения. Кстати, качество ликопина не ухудшается даже в пастеризованном томатном соке.

Борется с болезнями сердца

Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности во всем мире. Специалисты из Японии провели исследование на 481 местном жителе. В течение года они пили томатный сок в неограниченном количестве. У большинства участников эксперимента значительно упал уровень холестерина в крови и понизилось артериальное давление. В томатах немало калия, и именно он очень полезен для сердечно-сосудистой системы и для сердца, которое получит полноценное питание и укрепится.

Благотворно влияет на нервную систему

В сравнении с другими овощами томаты содержат очень много серотонина. Поэтому вместе со стаканом сока вы употребляете гормон радости номер один, который отвечает за хорошее настроение, снимает нервное напряжение, устраняет депрессию и последствия стресса.

Помогает организму очиститься

Очищение кишечника — первый пункт программы полного оздоровления организма. И томатный сок для этой цели — один из лучших продуктов. В помидорах содержатся соединения хлора и серы, которые влияют на работу печени и почек. Эти вещества создают благоприятную среду для размножения полезных бактерий.

Укрепляет иммунную систему

В 1 стакане томатного сока содержится 74 % суточной нормы витамина С, который укрепляет естественный защитный барьер организма. Полезно употреблять напиток в сезон зимних холодов, когда организму не хватает витаминов и он подвержен простудам.

Помогает похудеть

Очищающие, желчегонные и мочегонные свойства помидоров, их способность стимулировать обмен веществ позволяют использовать томатный сок как диетический продукт. В помидорах есть углеводы, белки и даже жиры. Но их настолько мало, что о высокой калорийности напитка из этих плодов говорить не приходится: в 100 мл всего 17 ккал.

Очищает легкие

Благодаря антиоксидантным свойствам томатный сок предотвращает развитие эмфиземы легких, что может быть весьма полезным для курильщиков. Людям, которые курят сигареты, нужно больше витамина С, а поскольку напиток особенно богат этим питательным веществом, он станет подспорьем для ваших легких. Но он полезен не только курильщикам, а буквально каждому: по аналогии с табачным дымом помогает тем, кто дышит загрязненным воздухом.

Влияет на кожу

Регулярное употребление свежевыжатого томатного сока влияет и на кожу: очищает, омолаживает и уменьшает количество морщин, благодаря богатому витаминно-минеральному составу напитка. Нормализация обмена веществ отражается и на внешнем виде: кожа приобретает более ровный цвет и свежий вид.

Лайфхаки для употребления

Добавьте в свежеприготовленный сок из помидоров немного растительного масла. Каротин, который входит в состав напитка, в сочетании с жирами усваивается гораздо эффективнее.

Для улучшения вкуса и обогащения витаминами нарежьте в сок свежий укроп либо петрушку.

Пейте сок за 20 минут до еды, чтобы он способствовал полноценному перевариванию пищи.

Попробуйте заменить порцией сока один из приемов пищи, если хотите похудеть.

Не солите напиток — так целебные качества сока значительно снижаются.

Сок не стоит пить вместе с крахмалосодержащими продуктами — это вызывает щелочную реакцию.