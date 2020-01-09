Что нужно знать перед сеансом татуировки, чтобы потом не пожалеть о сделанном

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По статистике, почти каждый второй человек в мире имеет хотя бы одну татуировку и практически каждый пятый сожалеет об этом. Основные причины тому — спонтанность решения, незнание некоторых нюансов выбора рисунка, его нанесения и последующего заживления.

Мы в AdMe.ru ратуем за ответственное отношение к своему телу, поэтому разобрались в коварных деталях искусства нанесения тату. В конце статьи есть небольшой бонус: порой татуировщики делают еще и перманентный макияж, а их клиенты, к сожалению, могут не знать, что на самом деле им делают вовсе не татуаж, а самую что ни на есть настоящую татуировку.

Если вы уже определились с эскизом и находитесь в поисках мастера, обратите внимание на стили, в которых он работает. Мастер может быть асом в нанесении графики, но полным профаном при работе с акварелью. Важно искать специалиста, который работает именно в нужном вам стиле.

Если у вас много родинок, от татуировок лучше вообще воздержаться. Не каждый мастер согласится наносить рисунок прямо на родинку, хотя технически это реализуемо. Причин несколько. Родинка иначе впитывает пигмент, и предсказать, как ляжет на нее тот или иной цвет, не всегда возможно. Не исключены и достаточно сильные кровотечения — это усложнит и работу мастера, и заживление. А самое главное — татуировка впоследствии может помешать врачам диагностировать злокачественное образование (обычно о его начале судят по изменению цвета родинки). В некоторых странах запрет татуирования родинок прямо прописан в законодательстве.

Отличный способ проверить мастера — спросить у него, можно ли сделать тату поверх родинки. Если он скажет «да», можете разворачиваться и уходить.

Во время месячных делать татуировку можно за редким исключением. Если вам предстоит плотный закрас, сеанс лучше отложить, потому что кожа у большинства женщин в этот период становится особо чувствительной — вам просто будет больно. Если же татуировка предполагается маленькая или контурная, то откладывать ее не обязательно.

Перед сеансом нельзя пить алкоголь, даже для храбрости. Иначе во время процедуры у вас может быть сильное кровотечение. Это помешает мастеру качественно выполнить работу, потому что он попросту не будет видеть рисунок. Не стоит пить и лекарства, которые разжижают кровь (например аспирин). Это приведет к тому же эффекту. Если боитесь боли, лучше воспользоваться анальгезирующими кремами или спреями.

Алкоголь не стоит употреблять и во время заживления, потому что он влияет на свертываемость крови. Иначе говоря, татуировка будет заживать долго и тяжело, что чревато потерей качества.

Если у вас еще нет татуировки, начать стоит с чего-то миниатюрного. Во-первых, у вас может быть аллергия на чернила. Проверить, есть ли она, к сожалению, нельзя: мастера пользуются разными красками, в составе которых значатся различные компоненты. Во-вторых, имеет смысл протестировать свой болевой порог. Ну, а в-третьих, на разный тип кожи краска ложится по-разному: лучше перестраховаться с маленьким рисунком и посмотреть, как схватятся чернила.

После сеанса каждый мастер выдает клиенту инструкцию по заживлению. Игнорировать ее нельзя, даже если вы уже делали тату у другого специалиста и он вам советовал иные средства. Дело в том, что у мастеров разные чернила и даже иглы — то, что помогло заживить предыдущую татуировку, может подпортить новую. Кроме того, уход зависит от техники нанесения рисунка: скажем, плотный прокрас требует иных методов заживления, чем контурная татуировка.

Иногда на уже зажившем рисунке появляются маленькие прыщики. Чем свежее татуировка, тем больше вреда она может получить. Во-первых, конечно, прыщи нельзя давить — это может привести к выпадению пигмента. Во-вторых, если давить уж очень старательно, то кожа, скорее всего, зарубцуется. Лучший способ решить проблему — не трогать прыщики, а если они не проходят долгое время, сходить к дерматологу.

Поверх веснушек татуировки делать можно. Но чем темнее веснушки, тем более вероятно, что на коже будут плохо смотреться цветные рисунки. Пигмент на веснушках в любом случае будет темнее: скажем, если основной цвет в эскизе красный, то на веснушках это будет уже темно-бордовый. Поскольку летом веснушек больше и они темнее, то и татуировку лучше делать в это время года. Если сделаете зимой, то спустя несколько месяцев можете обнаружить, что татуировка смотрится уже иначе, поскольку веснушки активизировались.

Часто татуировки делают, чтобы спрятать шрам. Однако это сопряжено с рядом проблем, о которых могут умолчать (а иногда и не знать) мастера. Во-первых, не на всяком шраме можно сделать татуировку. Например, скрыть след от кесарева сечения будет труднее, чем убрать застарелую царапину от когтей любимой кошки. Во-вторых, часто даже после заживления тату шрам будет виден — к этому нужно быть готовым. В-третьих, предпочтение лучше отдать цветочным, ботаническим узорам, а вот делать графику с прямыми линиями мастера не рекомендуют. Из-за того, что шрамированная кожа более твердая и менее пористая, геометрические фигуры со временем расплывутся, а часть пигмента вообще может выпасть. На цветочных принтах это будет менее заметно.

И снова о шрамах: во время сеанса кожа на этом месте как бы взбугрится и будет выглядеть устрашающе. Это нормально, через несколько часов все пройдет. Если же вы боитесь татуировать шрам, его можно оригинально и безопасно обыграть, сделав элементом общего дизайна.

Мало кто знает, что популярные белые татуировки со временем примут цвет кожи или желтый, а возможно, и серый оттенок. Делая такое тату, имеет смысл заранее планировать, что вам придется перебивать рисунок какими-то яркими или просто черными цветами.

«Сделал белую татуировку в ноябре. Сейчас февраль. Вот во что она превратилась».

Со временем любая татуировка тускнеет. Чтобы сохранить яркость рисунка надолго, нужно прятать его от солнца и как можно чаще увлажнять.

Всех волнует вопрос, как татуировки будут выглядеть в старости. Любой рисунок с течением времени расплывается — это естественно. Здесь работает простое правило: чем тоньше линии и чем ближе они находятся друг к другу, тем более вероятно, что со временем все это превратится в большое пятно.

Если на коже появился прыщик, даже маленький, или небольшая ранка, сеанс лучше перенести. В противном случае возможно, что на зажившей татуировке на этом месте появится белое пятнышко. Это означает, что пигмент не прижился и просто вылетел.

Бонус: чем тату отличается от татуажа

Приблизительно через 3-5 лет татуаж исчезнет, не оставив никакого следа на коже.

Чернила для перманентного макияжа вводят на глубину до 1 мм, а пигмент для татуировки — от 1 до 2 мм.

Если делаете татуаж у татуировщика, выясните, какой краской он пользуется. На упаковке должно быть написано, что это пигмент для перманентного макияжа. Иначе рискуете сделать татуировку, которая останется с вами на всю жизнь.

Не лишним будет уточнить диаметр игл: для татуировки это 0,3–0,4 мм, а для татуажа — от 0,2 до 0,28 мм.

Татуировщики обычно работают без сертификата, хотя в ряде случаев он имеется. А человек, выполняющий перманентный макияж, должен иметь подтверждающий документ.