Что нужно сделать в первую очередь, если у вас украли кошелек или сумку

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Как первая мысль приходит в голову, если украли сумку? Пойти поискать ее: вдруг преступник забрал наличные, а остальное выбросил. Но это неверно: пока мы ищем, наши деньги могут уже снять с банковской карты, а водительское удостоверение использовать для аренды авто. Желаем никому не попадать в такую ситуацию, но лучше быть готовым и знать, что и в какой последовательности делать, если у вас украли сумку с документами или кошелек.

AdMe.ru выяснил, что нужно сделать в первую очередь, если у вас украли сумку или кошелек, и что произойдет, если вовремя не принять меры.

Заявить в полицию о краже паспорта

Что делать? Написать заявление в полицию как можно раньше после того, как обнаружили пропажу паспорта. Вам выдадут справку о том, что приняли заявление, и с этого момента старый паспорт будет недействительным. А значит, никто не сможет использовать его в своих корыстных целях. В чем опасность? Проблема в том, что с помощью украденного документа преступники смогут: приобрести SIM-карту и использовать ее в мошеннических целях;

взять кредит или микрозаем, оформить на себя чужое имущество;

открыть счет в банке и отмыть через него деньги;

использовать паспорт, чтобы незаконно пересечь границу. Если не сообщить о потере или краже паспорта, будет сложно доказать, что вы непричастны. В заявлении будет указана дата кражи или потери документов. Еще одна веская причина обратиться в полицию — в России за проживание без паспорта могут выписать штраф от ₽ 2 000 до 5 000.

Заблокировать банковские карты

Что делать? Сразу же после того, как обнаружили пропажу карты, позвоните в банк и заблокируйте ее. Если вам нужно заказать перевыпуск, приходите в отделение банка с паспортом или, если он тоже был утерян, возьмите с собой временное удостоверение личности, которое получите после обращения в полицию. В чем опасность? Затягивать с блокировкой карты не стоит. Преступник может: снять деньги в ближайшем банкомате, если PIN-код находится в кошельке или написан прямо на карте;

оплатить украденной картой покупку, даже не зная PIN-код: у него есть номер карты, срок ее действия, фамилия и имя владельца и код CVV;

полностью использовать кредитную линию, доступную по вашим счетам;

обналичить через ваши счета деньги, полученные преступным путем. В супермаркете, скорее всего, злоумышленник не сможет потратить больше определенного лимита без PIN-кода. Например, в России бесконтактная оплата покупки возможна в пределах ₽ 1 000. В других странах лимит зависит от платежной системы, например у Visa payWave он составляет $ 100. Но в интернет-магазинах не всегда есть подтверждение по номеру телефона или другая защита. Поэтому есть риск узнать о том, сколько вы потеряли, только получив СМС о списании средств с банковской карты.

Восстановить водительское удостоверение

Что делать? Обратиться в организацию, которая выдала вам водительское удостоверение, за его восстановлением. Преступник не сможет использовать ваши документы, по базе они будут недействительны. С момента, когда вы обратились за новыми правами, использовать старые нельзя, даже если вам предложат вернуть их за вознаграждение или вы сами найдете их. В чем опасность? Злоумышленник может использовать ваше водительское удостоверение или личные данные, размещенные на нем, чтобы: избежать штрафов за неправильное вождение;

изготовить фальшивое удостоверение личности, используя его для незаконных действий, например для пересечения границы при запрете покидать страну;

арендовать авто, стать виновником ДТП или использовать его в ходе совершения преступления;

выдавать себя за вас в случаях, где удостоверения достаточно для подтверждения личности;

собрать больше информации о вас и в дальнейшем получить доступ к вашим финансовым счетам;

получить деньги у ваших друзей и близких мошенническим путем;

устроиться на работу, где требуются навыки вождения (например, если сам преступник лишен водительских прав).

Как быть готовым к потере кошелька или сумки?

Меры предосторожности: Если есть такая возможность, выбирайте сумки и кошельки ярких, светлых оттенков. Это не значит, что нужно менять гардероб, но чаще всего крадут именно черные сумки: они неприметны, с ними легко скрыться.

Не храните пароль на оборотной стороне карты или в бумажнике, как бы банально это ни звучало. Установите дневной лимит на все операции по карте. Для онлайн-покупок откройте отдельную карту.

Если часто носите с собой документы или ноутбук, повесьте на сумку, кошелек Bluetooth-брелоки. Они подадут звуковой сигнал, если ваша вещь с брелоком отдалится на определенное расстояние.

Храните документы о покупке смартфона и ноутбука, даже если гарантия закончилась. Если устройство украдут, у полиции будет шанс его найти по серийному номеру, а чек подтвердит стоимость потери.

На смартфоне или ноутбуке, который носите с собой, пользуйтесь учетной записью Google, Microsoft или iCloud, чтобы можно было отследить перемещение устройства.

Сделайте дополнительную карту и носите ее с собой. Дополнительная карта привязана к основному счету, и в случае потери ее можно быстро заблокировать. Основная карта останется у вас и не нужно будет ждать ее перевыпуска.

В путешествиях, людных местах желательно хранить все важные вещи «при теле» (права, кредитку, паспорт или ID-карту). Если нет нагрудных карманов, можно использовать кошелек с ремешком для шеи.