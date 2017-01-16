Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто

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Существует множество технологий, чтобы защитить наше имущество, но каждый раз злоумышленники придумывают все новые способы обойти систему охраны и украсть нажитое непосильным трудом. AdMe.ru уверен, что единственный способ защититься — это быть бдительным и обращать внимание на мелочи.

Этот трюк с монеткой мошенники в последнее время используют все чаше. Смотрите, как это происходит.

В отверстие между ручкой и дверью они засовывают маленькую монетку, чтобы ее почти не было видно. Зачем? Все просто: монетка не дает замку защелкнуться до конца.

Теперь, когда вы попытаетесь заблокировать двери при помощи дистанционного управления, она не закроется, хотя звуковой сигнал вполне может прозвучать.