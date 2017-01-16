Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Существует множество технологий, чтобы защитить наше имущество, но каждый раз злоумышленники придумывают все новые способы обойти систему охраны и украсть нажитое непосильным трудом. AdMe.ru уверен, что единственный способ защититься — это быть бдительным и обращать внимание на мелочи.
Этот трюк с монеткой мошенники в последнее время используют все чаше. Смотрите, как это происходит.
В отверстие между ручкой и дверью они засовывают маленькую монетку, чтобы ее почти не было видно. Зачем? Все просто: монетка не дает замку защелкнуться до конца.
Теперь, когда вы попытаетесь заблокировать двери при помощи дистанционного управления, она не закроется, хотя звуковой сигнал вполне может прозвучать.
В итоге вы спокойно уйдете, думая, что машина под охраной, а вор, дождавшись своего звездного часа, подходит и делает свое дело.
Интересно то, что этот трюк работает с современными автомобилями, оборудованными датчиками и сенсорами закрытия дверей и продвинутой системой охраны. При дистанционной блокировке дверей из-за того, что замок не срабатывает до конца, сигнализация не всегда включается, а вот характерный звуковой сигнал вы услышать можете.
Что же делать?
- Единственное и самое надежное средство в таких ситуациях это быть более бдительным. Обращайте внимание на состояние замков, ручек и стекол автомобиля. Воткнутые мелкие предметы, царапины или пометены должны сразу настораживать.
- Если вы закрываете свое транспортное средство при помощи дистанционного пульта, то лучше все-таки подойти и подергать ручку двери, а также проверить работает ли сигнализация.
- Но есть самый надежный и древний способ избежать такой ситуации. Мы говорим о том, чем пользовались наши деды. О ключе. Закрывая дверь при помощи ключа, вы почувствуете, защелкнулся ли замок до конца и лишний раз обратите внимание на ручку двери.
Источник snopes
Фото на превью elintransigente