Что нужно делать, если вы увидели черную точку на чьей-то руке

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13 сентября 2015 года на Facebook появился пост, который сразу же привлек к себе внимание большого количества людей. На фотографии была изображена женщина, которая прикрывала рот рукой и испуганно глядела в камеру. Ее ладонь была обращена наружу, чтобы показать нарисованную на ней черную точку.

Под фотографией было сообщение: «Черная точка — это знак, который позволяет людям понять, что вы стали жертвой домашнего насилия и не можете попросить о помощи напрямую». Всего за 24 часа о черной точке узнало более чем 6 тысяч людей, и она помогла 6-м женщинам. А уже через несколько дней информация разошлась по всему интернету, и черная точка стала негласным знаком тех, кто нуждается в помощи.

Однако, несмотря на то что эта информация помогла многим людям, сотрудники экстренной помощи не разделяют эффективность подобной идеи. Дело в том, что этот знак не является общепринятым, потому что возник в интернете. Кроме того, идея привлекает к себе слишком много внимания, и если вы про это знаете, то ваш обидчик также может быть осведомлен. Полиция и социальные службы советуют прежде всего не рисковать, выкладывая подобные фотографии в соцсети, а сразу же звонить в службу спасения, где вам помогут вне зависимости от того, на каком языке вы говорите и можете ли вообще разговаривать в данный момент.

Но нельзя отрицать того, что черная точка помогла и продолжает помогать десяткам людей по всему миру, которые находятся в опасной ситуации и не могут обратиться за помощью. И даже если спасатели не слышали о подобном знаке, это явно привлечет их внимание, дав понять: тут что-то не так. Поэтому, если вы вдруг увидели человека, у которого на руке нарисована точка черного цвета, стоит обратиться в полицию: возможно, этот человек нуждается в помощи.