Сохранить молодость и красоту будет проще, если после 25 лет соблюдать несколько простых правил

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Представьте, что вам подарили эксклюзивный костюм, в котором вы совершенно неотразимы. Для того чтобы он прослужил вам как можно дольше, вы начнете ухаживать за ним сразу же, а не станете дожидаться появления пятен и зацепок, верно? Вот и заботиться о сохранении молодости кожи нужно начинать, когда она еще свежа и упруга.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы женщины оставались прекрасными всю свою жизнь, поэтому подготовили для вас краткое руководство по уходу за молодой кожей — после 25 лет.

Правило № 1. Сохранить то, что есть

Вы еще молоды и прекрасны, поэтому вам не нужны средства, «придающие здоровый вид», разглаживающие морщины, подтягивающие и вообще предназначенные для каких-то кардинальных изменений во внешности. Ваша задача — сохранить ту свежесть и упругость, которая дана природой. Что нужно делать: При оценке необходимости того или иного средства, лайфхака, процедуры задайте себе вопрос: сохраняет или меняет? Если второе, то отложите его лет на 10, не меньше.

Правило № 2. Не допускать пересыхания

Увлажнение — это мантра, с которой вы теперь должны просыпаться и идти по жизни. Увлажнение в режиме 24/7/365, изнутри и снаружи. Первые визуальные возрастные изменения связаны именно с тем, что кожа теряет влагу. Мы не можем отменить этот процесс, но замедлить его вполне реально. Что нужно делать: На вашем туалетном столике должны появиться средства с гиалуроновой кислотой и другими увлажняющими компонентами, а в сумочке — мист-спрей. И всегда помните о поддержании водно-солевого баланса. Особо рассеянным и занятым придут на помощь напоминалки на смартфоне или специальные приложения (iOS, Android). А для контроля содержания воды в организме можно приобрести домашний анализатор состава тела.

Правило № 3. Руками не трогать

Ваша красота противостоит таким мощным силам, как время, гравитация, плохая экология и прочие негативные внешние факторы, так что незачем усложнять ей задачу и уничтожать здоровье кожи собственными руками. Это не про вас? Окей, вспомните, когда вы в последний раз прикоснулись к своему лицу — подперли ладонью подбородок или почесали нос... А перед этим в руках был смартфон, или автомобильный руль, или... да мало ли что. Главное, вы перенесли на лицо грязь. А может, вы еще и спите на животе? Что нужно делать: Отучите себя прикасаться к лицу без особой необходимости. Не трите глаза даже чистыми руками — вы можете травмировать кожу век. Приобретите шелковые наволочки и меняйте их 1−2 раза в неделю — они более деликатно относятся к вашему лицу, чем хлопок или сатин. После умывания легко промокните лицо полотенцем, не растирая лицо. Выработайте привычку держать телефонную трубку на расстоянии от лица. Любые механические манипуляции с кожей должен проводить косметолог либо вы сами, но только после консультации с врачом-дерматологом и в соответствии с его рекомендациями.

Правило № 4. Защищайтесь от солнца

Сколько бы ни говорили косметологи и дерматологи о вреде загара, но ради бронзовой кожи некоторые прелестницы готовы пойти на любой риск. А между тем спектр UVA, который проникает в более глубокие слои кожи (по сравнению с UVB), при постоянном воздействии на кожу способен истончать дермальный слой — тот самый, что обеспечивает структурную поддержку кожи. Когда дерма ослабевает, верхний слой — эпидермис — начинает буквально сползать. Все еще не готовы отказаться от загара? Тогда постарайтесь хотя бы минимизировать риски. Что нужно делать: Запомните главное правило: как только длина вашей тени становится меньше вашего роста, это сигнал о том, что пора спрятаться от солнца. Позаботьтесь о приобретении качественной косметики из серии «до и после загорания». Усильте в 1,5−2 раза интенсивность увлажняющих процедур — обычной программы уже будет недостаточно. А лучше всего полюбить свой естественный оттенок кожи и беречь его с помощью солнцезащитного крема и широкополых шляп.

Правило № 5. Отказ от вредных привычек

Вредные привычки потому и называются так, что наносят ущерб нашему здоровью. А поскольку кожа быстро реагирует на неполадки в организме, то от пагубных пристрастий страдает и наша красота. После 25 лет вы уже состоявшаяся личность, вам нет нужды вредить себе из подростковых «соображений» (чтобы выглядеть круто, чтобы вписаться в компанию и т. п.), поэтому можно расслабиться и делать только то, что принесет пользу лично вам. Что нужно делать: Не стоит начинать новую жизнь с понедельника — мало кто способен резко развернуться на 180 градусов, и такие попытки зачастую приводят к неудаче. Начинайте понемногу. Например, если привыкли полуночничать и хотите нормализовать режим сна, для начала научитесь ложиться в одно и то же время, пусть это будет даже 2:30, следите, чтобы не засиживаться до 2:35. Когда привыкнете к дисциплине, сможете передвинуть время отбоя на более раннее. В сети можно найти много техник по борьбе с вредными привычками — выберите ту, что подойдет вам.

Правило № 6. Регулярное очищение

Большинство из нас живет не на альпийских лугах, и в течение дня кожа защищает нас от множества загрязнений, микробов и бактерий. Ежедневный ритуал нашей благодарности — тщательное и бережное очищение этой безмолвной защитницы. И если утром достаточно протереть ее мицелляркой, то вечернему умыванию стоит уделить больше внимания. Что нужно делать: Внимательно читайте состав очищающей косметики — исключите из своего арсенала средства на спиртовой основе. Независимо от того, проводите ли вы многоступенчатую очистку или умываетесь «по-быстрому», неизменно одно: никогда не ложитесь спать, не смыв макияж. И, разумеется, эффективность ухода будет выше, если подобрать программу по уходу вам поможет врач — при нынешнем разнообразии средств и их форм немудрено и ошибиться.

Правило № 7. Качественная косметика

Внимательно относитесь ко всему, с чем соприкасается ваша кожа, особенно к косметике. Как правило, макияж, нанесенный с утра, остается с нами в течение всего дня, и все это время он воздействует на нашу кожу. А положительно или негативно — это уже зависит от нас самих. Что нужно делать: Покупать косметику по принципу «лучше меньше, да лучше». Для ежедневного использования выбирать максимально облегченные формы тональных средств — флюид, рассыпчатую пудру и т. п. Еженедельно мыть кисти и спонжи для макияжа. Правильно хранить косметику. Раз в полгода проводить генеральную ревизию сроков годности всей своей косметики. Без сожалений выбрасывать просроченные средства: здоровье дороже.

Правило № 8. Улыбайтесь

Первые морщины, которые появляются на лице, — мимические. И после 50 лет по лицу человека несложно угадать его характер, потому что самая привычная эмоция прилипает к нам, как маска. Так что задуматься о том, как вас будут воспринимать в зрелом возрасте, пора уже сейчас. Что нужно делать: Для «стирания» с лица нежелательной мимики можно освоить технику релаксации, которая поможет справляться со стрессом и расслаблять лицевую мускулатуру. Кроме того, воспитывайте самодисциплину — приучите себя время от времени прислушиваться к ощущениям, не застыла ли на вашем лице напряженная гримаса. И... улыбайтесь! Чем чаще и искреннее, тем выше вероятность, что ваша приветливая улыбка останется с вами надолго.

Правило № 9. Забота не только о лице

Конечно, лицо — это наша визитная карточка. Поэтому в погоне за молодостью велик риск сосредоточиться на уходе за лицом и упустить из виду не столь заметные маркеры возраста. Которые в будущем могут отомстить, предательски выдавая ваш год рождения. Что нужно делать: Помнить, что все вышесказанное относится не только к лицу, но и к шее, области декольте и рукам. Все эти зоны обязательно нужно мягко очищать, тонизировать, увлажнять и беречь от лишних физических воздействий. Делайте гимнастику для овала лица, позаботьтесь о поддержке для груди, пользуйтесь в быту хозяйственными перчатками.

Правило № 10. Стиль жизни

Если вы принимаете решение сохранить молодость кожи как можно дольше, это означает, что вам нужно провести полную ревизию своих привычек и стиля жизни. Нет волшебной таблетки, приняв которую, вы сотрете с лица годы недосыпа, стресса, табачного дыма и нездоровой еды. Нет чудодейственного крема, который «вернет на место» кожу, истонченную ультрафиолетом и травмированную жестким скрабом. Забота о себе не будет вам в тягость, если станет естественной частью вашей повседневной жизни. Что нужно делать: Любить свое тело, заботиться о себе и украшать мир сиянием своей улыбки.

А ваш стиль жизни способствует сохранению вашей молодости и красоты? Возможно, у вас есть свои секреты, о которых мы не упомянули? А может быть, вы сумели выработать полезную привычку или избавиться от вредной и готовы поделиться своим опытом? Или вы не считаете, что забота о коже так уж важна? Расскажите в комментариях, что вы думаете об этом и как поступаете.