Что если бы современные тренды и привычки появились 150 назад?

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Используя какой-то сервис или покупая вещь, мы иногда думаем: «И как раньше люди без этого обходились?» Действительно, интересно посмотреть, как люди проводили день без мессенджеров, супермаркетов, рейтингов и уведомлений, к которым мы так привыкли. Но гораздо интереснее посмотреть, как бы они со всем этим жили.