Что если бы современные тренды и привычки появились 150 назад?

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Используя какой-то сервис или покупая вещь, мы иногда думаем: «И как раньше люди без этого обходились?» Действительно, интересно посмотреть, как люди проводили день без мессенджеров, супермаркетов, рейтингов и уведомлений, к которым мы так привыкли. Но гораздо интереснее посмотреть, как бы они со всем этим жили.

AdMe.ru позволил себе пофантазировать на эту тему и нарисовал 10 сюжетов, в которых современные модные тенденции переместились на 150 лет назад.

1. Большое сообщение по частям

2. «Дистанционные» знакомства

3. Аудиосообщения в самый неудобный момент

4. Уведомления о прочитанных сообщениях

5. Рейтинги и отзывы

6. Пухлые губы, толстые брови и загар

7. Push-уведомления

8. Популярный супергерой — паровой человек

9. Рэп-баттл между поэтами

10. Виртуальный ассистент

Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru

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