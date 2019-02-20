Что если бы современные тренды и привычки появились 150 назад?
Используя какой-то сервис или покупая вещь, мы иногда думаем: «И как раньше люди без этого обходились?» Действительно, интересно посмотреть, как люди проводили день без мессенджеров, супермаркетов, рейтингов и уведомлений, к которым мы так привыкли. Но гораздо интереснее посмотреть, как бы они со всем этим жили.
AdMe.ru позволил себе пофантазировать на эту тему и нарисовал 10 сюжетов, в которых современные модные тенденции переместились на 150 лет назад.
1. Большое сообщение по частям
2. «Дистанционные» знакомства
3. Аудиосообщения в самый неудобный момент
4. Уведомления о прочитанных сообщениях
5. Рейтинги и отзывы
6. Пухлые губы, толстые брови и загар
7. Push-уведомления
8. Популярный супергерой — паровой человек
9. Рэп-баттл между поэтами
10. Виртуальный ассистент
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru