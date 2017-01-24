Что делать, если вы упали с платформы в метро

Мы в AdMe.ru уверены: с четкой инструкцией можно выбраться из любой передряги, поэтому приводим здесь рекомендации о том, что нужно и чего категорически нельзя делать, если вы упали с платформы в метро.

Не пытайтесь выбраться самостоятельно

Под платформой находится контактный рельс, от которого можно получить сильнейший удар током, если его коснуться.

Если не видно поезда поблизости — бегите

Если вы не видите и не слышите приближающегося поезда, нужно подняться на ноги и бежать между рельсами по ходу движения ровно до того места, где остановится первый вагон. Зачастую это место отмечено черно-белой полосой. При этом громко кричите, чтобы люди на платформе заметили вас и немедленно вызвали дежурного.

Если поезд приближается, нужно лечь в путевой лоток

Путевой лоток — это выемка между рельсами. Туда необходимо лечь (головой к приближающемуся поезду) и прикрыть голову руками. Так вероятность, что поезд вас травмирует, станет минимальной.

Высота колеи составляет 0,5 м, поэтому если вы все сделаете правильно, то останетесь целым и невредимым.

Что делать, если человек упал на рельсы у вас на глазах

Сразу сообщите о случившемся дежурному или диспетчеру через колонну экстренного вызова. Также можно сообщить об этом любому работнику метрополитена. Не стоит прыгать следом или пытаться помочь ему выбраться, ведь там, внизу, находится рельс с высоким напряжением.

Если вам не удалось связаться с дежурным или сотрудником метро, можно попробовать подать поезду сигнал «Стой!» круговым движением руки с платформы. Машинист заметит его и затормозит, но это крайняя мера.

Если на рельсы упали ваши вещи

В таком случае также не нужно пытаться достать их самостоятельно. Дежурный по станции поможет вам, стоит лишь сообщить ему об этом.

Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru
По материалам youtube, nbcnewyork

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