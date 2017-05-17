7 изменений, ради которых стоит начать делать планку каждый день

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Планка — одно из самых эффективных упражнений, которое вы можете делать дома. Она не требует много времени и усилий, а ощутимые результаты не заставят себя долго ждать. AdMe.ru узнал, что именно произойдет с вами, если вы будете регулярно выполнять это упражнение.

1. Укрепятся мышцы кора

Планка задействует все основные группы мышц кора, включая поперечные, прямые и косые мышцы пресса, а также ягодицы. Их укрепление даст вам повышенную способность поднимать тяжелые вещи, сформирует линию талии и обеспечит поддержку спине.

2. Снизится риск травм спины и позвоночника

Планка — упражнение, которое позволяет укреплять мышцы без лишней нагрузки на позвоночник. Регулярное выполнение планки значительно уменьшает боли в спине и обеспечивает прочную поддержку позвоночника, особенно в верхней части.

3. Ускорится метаболизм

Выполнение планки каждый день сжигает больше калорий, чем другие традиционные упражнения. Планка особенно полезна людям, которые ведут сидячий образ жизни. Ежедневное 10-минутное занятие дома до или после работы обеспечит более высокий уровень метаболизма в течение всего дня, даже когда вы спите.

4. Улучшится осанка

Вы с легкостью начнете держать спину прямо. Благодаря укреплению мышц пресса, спины, шеи, плеч и груди вам больше не захочется сутулиться.

5. Повысится координация

Вы когда-нибудь пытались встать на одну ногу? И что из этого вышло? Если ничего хорошего, то, скорее всего, потому, что ваши брюшные мышцы были недостаточно сильными. Регулярно выполняя боковую планку, вы начнете увереннее держать равновесие.

6. Появится гибкость

Гибкость — ключевое преимущество, которое дает планка. Тренируясь подобным образом, вы растягиваете мышцы в районе плеч, лопаток и ключиц. Развиваются также бицепсы, мышцы бедер, становятся гибкими стопы и пальцы ног.

7. Улучшится психологическое состояние

Упражнение влияет и на нашу нервную систему. Растягиваются и расслабляются те мышцы, которые обычно зажимаются во время стресса и создают напряжение во всем теле. Планка поможет избавиться от чувства тревоги и симптомов депрессии, но только если вы сделаете ее частью своей повседневной жизни.