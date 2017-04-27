Что будет, если налить уксус в сливной бачок

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Все стараются соблюдать чистоту и гигиену, особенно в местах, где наш организм наиболее уязвим перед бактериями. Очищающие и дезинфицирующие средства не всегда оправдывают себя, поэтому полезно знать, какими альтернативами можно добиться наилучших результатов.

Мы в AdMe.ru узнали простой, но действенный способ, который поможет сделать уборную комнату в вашем доме чище и безопаснее.