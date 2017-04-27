Что будет, если налить уксус в сливной бачок
Все стараются соблюдать чистоту и гигиену, особенно в местах, где наш организм наиболее уязвим перед бактериями. Очищающие и дезинфицирующие средства не всегда оправдывают себя, поэтому полезно знать, какими альтернативами можно добиться наилучших результатов.
Мы в AdMe.ru узнали простой, но действенный способ, который поможет сделать уборную комнату в вашем доме чище и безопаснее.
Что нужно делать
Чтобы очистить внешние загрязнения и провести дезинфекцию унитаза с помощью уксуса, вам понадобится:
- Стакан столового 9 % уксуса
- Пищевая сода или раствор йода
Применение с содой (усиленный эффект):
Стакан подогретого до 40 °C уксуса смешать с содой (йодом). На 200 грамм уксуса потребуется 1 столовая ложка соды, если вы используете йод — пропорции 1:1. Полученную смесь залить в сливной бачок на несколько часов. Лучше всего делать это вечером, чтобы раствор остался в очищаемом объекте на всю ночь. Для закрепления результата можно повторить процедуру несколько раз.
Применение без соды:
Освободите бачок от воды и перекройте кран. Протрите сухой тряпкой внутреннюю поверхность чаши и приложите обильно смоченную уксусом салфетку к участку с загрязнением. Спустя 2–6 часов налет можно счистить скребком (не металлическим).
Что делает уксус
- Растворяет известковый налет
- Очищает металлические детали от ржавчины
- Испаряясь сам, уксус уничтожает неприятные запахи
- Растворяет мочевой камень
- Убивает бактерии шигеллы (возбудитель дизентерии) и кишечной палочки