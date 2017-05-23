Что будет, если держаться за средний палец 5 минут

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Посмотрите внимательно на свою руку. Что вы видите? А рефлексологи видят целую прорву биоактивных точек, которые, согласно исследованиям, дают власть над собственным организмом и настроением. AdMe.ru расскажет, чего можно добиться с помощью среднего пальца. И других пальцев, конечно.

Большой палец

Большой палец несет груз всех ваших решений. Он отвечает за тревогу и головные боли. Поэтому, если вы подавлены, взволнованы, нервничаете и от этого начинает болеть голова, сожмите большой палец, но несильно. Примерно на 5 минут. По словам рефлексологов, это поможет остудить голову.

Указательный палец

Этот палец контролирует мышечные боли, а также чувства разочарования, страха и смущения. По данным исследований Университета Миннесоты, пациенты, страдающие от мышечных болей и болей в спине, отмечали улучшение после сеанса рефлексотерапии. Сожмите указательный палец другой ладонью на 5 минут.

Средний палец

Надавливать на средний палец следует, если вы чувствуете себя более усталым, чем обычно. И если вы раздражены или разгневаны. Исследования показали, что такие упражнения снижают артериальное давление и расслабляют.

Безымянный палец

Справиться с негативными эмоциями и грустью можно с помощью безымянного пальца. Некрепко сожмите его на 5 минут. Не забывайте сохранять спокойствие и следить за дыханием.

Мизинец

Мизинец отвечает за самооценку, стресс и нервозность. Если вы любите заниматься самокопанием и преуменьшением собственных достоинств, вам точно нужно устроить 5-минутный сеанс массажа мизинца. Параллельно постарайтесь отбросить лишние мысли и думать о хорошем.

Ладонь

Сожмите центр ладони пальцами другой руки, помассируйте круговыми движениями и сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Согласно рефлексологии, ладонь — это центр чувств и эмоций. По данным исследований, регулярный массаж ладоней помогает бороться с тошнотой, напряжением, диареей и запором.

Прижатые друг к другу ладони