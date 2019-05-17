Что будет, если делать всего одно упражнение для пресса по 5 минут в день
Всего за 5 минут в день вы можете буквально преобразить свой живот. Существует несложная техника проработки глубинных мышц пресса, которая укрепляет стенки брюшины и массирует внутренние органы. Ее придумали индийские йогины, а переняли и популяризировали современные бодибилдеры. У первых она носит название «уддияна бандха», у вторых — «вакуум для живота».
AdMe.ru хочет поделиться с вами этим простым и эффективным упражнением, с помощью которого вы сможете сказать жирку на животе «прощай».
Регулярное выполнение упражнения:
- помогает подтянуть мышцы пресса и уменьшить объем талии
- улучшает пищеварение
- способствует красивой осанке
- избавляет от болей в пояснице
- решает проблемы с нерегулярным стулом
От этой техники лучше воздержаться при:
- беременности
- менструации
- проблемах с ЖКТ
- ожирении
- в послеродовой и послеоперационный период
Как работает упражнение
Привычные многим классические упражнения на пресс затрагивают только прямую мышцу живота (те самые «кубики»). «Вакуум» — одно из немногих упражнений, которое позволяет проработать глубокую поперечную мускулатуру. Она находится под прямой и косыми мышцами пресса и отвечает за способность «держать живот».
Как выполнять «вакуум»
Для упражнения «вакуум» не требуется специальной подготовки или какого-то инвентаря. Все, что вам нужно, — правильный настрой и пустой желудок. Приступать к данной технике лучше всего натощак или спустя 2–3 часа после еды.
Начинать достаточно с 15-секундной задержки дыхания на 1 подход, постепенно увеличивая время до 60 секунд. Всего необходимо выполнить 3–5 подходов.
Важно следить за своим состоянием, не делать «вакуум» через силу и в случае дискомфорта в животе прекратить выполнение упражнения.
- Шаг № 1
Примите исходное положение. Ноги на ширине плеч, чуть согнуты в коленях. Руки опираются на бедра, живот расслаблен.
- Шаг № 2
Сделайте несколько предварительных глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. Затем снова глубоко вдохните через нос и резко выдохните через рот, выпустив из легких весь воздух.
- Шаг № 3
Наклоните голову и опустите подбородок к груди, втяните в себя живот, будто подбирая его под ребра.
- Шаг № 4
Задержите дыхание на 15–60 секунд, стремясь пупком к пояснице, напрягите мышцы живота.
- Шаг № 5
По истечении времени медленно вдохните и расслабьте пресс, затем поднимите подбородок. Старайтесь не делать резких движений, чтобы избежать головокружения.
- Шаг № 6
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем повторите все с самого начала.
Для тех, кто хочет продолжать совершенствоваться:
- «Вакуум» также можно делать лежа на спине (руки упираются в ноги, согнутые в коленях), стоя на четвереньках или сидя.
- После освоения базы вы можете выполнить усложненный вариант этого упражнения. Для этого во время задержки дыхания попробуйте сделать несколько волнообразных движений животом, поочередно напрягая то правую, то левую его часть. Затем постарайтесь сделать несколько сократительных движений в центре живота.
До лета осталось не так много времени, но вы еще успеете привести свой животик в форму, если постараетесь. Помните, главный залог успеха — регулярность.
А какие секреты быстрого похудения есть у вас?
Фото на превью rebrikovaalena / instagram