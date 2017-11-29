Чем на самом деле отличаются дешевые средства от дорогих, помимо цены?

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Дорого — значит, лучше и качественнее. Так нам говорят в рекламе, и так считает большинство людей. Но правда ли то, что дорогой порошок лучше стирает, дорогое мыло лучше отмывает руки, а дорогая щетка лучше чистит зубы? AdMe.ru решил выяснить, чем в действительности отличаются дешевые средства от дорогих, помимо цены.

Для эксперимента мы брали 2 продукта разных фирм, качества и, главное, разной ценовой категории, производители которых обещают одинаковый эффект. Тестировали продукты в одних условиях и получили неожиданные результаты.

1. Стиральный порошок

Мы взяли 2 одинаковые белые футболки и испачкали их кетчупом, вином, тональным кремом, травой и помадой. Чтобы отстирать эти ужасные пятна, взяли 2 порошка для выведения пятен и поставили стираться на 40 градусов. Результат: итог получится интересным. Оба порошка совсем не справились с пятном от вина и тонального крема. И плохо справились с пятном от травы. Дорогой же порошок еще никак не отстирал помаду. Однако после стирки дорогим порошком одежда показалась мягче.

2. Мыло для рук

Как говорит Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), чтобы избавиться от бактерий, руки нужно мыть как минимум 20 секунд. Мы решили взять среднее время (10 секунд), чтобы была видна разница в «работе» дорогого и дешевого мыла. На руки мы нанесли гель, который имитирует бактерии на коже, и дали ему высохнуть несколько часов. Такой гель светится в ультрафиолете и быстро высыхает. Его используют для обучения медиков в больницах. Светящиеся зоны — грязные участки, а темные — чистые. Результат: оказалось, что дорогое и дешевое мыло смывают бактерии одинаково. Однако дорогое мыло приятнее в использовании, а руки после него мягче.

3. Зубная щетка

Чтобы налет на зубах был хорошо виден, мы использовали вещество, которое окрашивает налет в ярко-розовый цвет. А тест дорогой и дешевой зубных щеток проводили с разницей в 1 день. Результат: если сравнивать видимый результат, то обе щетки чистят одинаково. Но если верить стоматологам, то дорогая щетка с мягкими щетинками должна лучше чистить между зубами, не вредить эмали и деснам, в отличие от дешевой.

Кстати, дорогую щетку, скорее всего, придется менять чаще. Тонкие щетинки быстрее теряют форму, чем жесткие. На фотографии две щетки после двух недель использования.

4. Жидкость для снятия лака

Результат: что дорогая, что дешевая смывка для ногтей хорошо удаляют любой лак. Однако дешевого средства уходит больше, приходится чаще смачивать ватный диск и усерднее тереть ноготь. Дорогая жидкость снимает лак мгновенно.

5. Матирующие салфетки

Дорогую и дешевую матирующие салфетки использовали в середине дня в разные дни. Результат: эффект после использования был одинаковый, а жирный блеск начинал появляться только спустя 2 часа.

6. Полоски для депиляции

Результат: как большие, так и маленькие волоски дорогая и дешевая полоски убирают одинаково. Ощущения после удаления тоже одинаковые — все так же неприятно. Однако жжение после использования дорогой полоски проходит быстрее и кожа быстрее успокаивается.

7. Антиперспирант

А вот это действительно необычный результат. Для чистоты эксперимента мы использовали дорогой и дешевый антиперспиранты на разные подмышки перед тренировкой. Результат: дешевый антиперспирант лучше справился со следами от пота, чем дорогой. А запаха не было в обоих случаях. Однако, несмотря на то что дорогой продукт оставил следы, он содержит вещества, которые не раздражают кожу и не вызывают аллергии.

8. Спрей для укладки волос

Дешевый спрей для укладки оказался очень липким, с резким запахом. Волосы после него мокрые, приходится ждать несколько минут, пока засохнет. Держится укладка с дешевым фиксатором 5 часов. После чего фиксация пропадает. Локоны теряют форму, а голова выглядит грязной. Дорогой спрей имеет сухое распыление, без резкого запаха, и волосы при нанесении не слипаются. Кроме того, он добавляет объем и сохраняет его даже под шапкой. Продержалась такая укладка 6 часов. Впоследствии волосы становятся мягкими и выглядят так, будто ничего с ними и не делали.

9. Пенка для снятия макияжа

Дешевая пенка оказалась более мыльной, хорошо смыла макияж, но дольше, чем дорогая. Ресницы после умывания стали пушистыми и тушь наносилась равномерно. Дорогая пенка содержит натуральные компоненты, от которых может «гореть» лицо из-за аллергической реакции. Пенится чуть меньше, но макияж смывает быстрее. Если предпочитаете натуральные компоненты, то перед покупкой нанесите немного на кожу, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии.

Бонус: проверяем качество стирального порошка

Чтобы проверить, насколько хорошо порошок выводит пятна, налейте в емкость 50 мл теплой воды, 1/3 ложки стирального порошка и 2 капли зеленки. Качественный пятновыводитель должен быстро обесцветить окрашенную воду.