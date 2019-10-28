Бывший угонщик и автомеханики поделились секретами, которые помогут сохранить ваш автомобиль
Для большинства людей автомобиль — вторая из самых дорогих покупок в жизни. Но не каждый хозяин хранит и эксплуатирует его так, как подобает такой значимой вещи. Угоны и серьезные поломки очень часто являются следствием невнимательности или недостатка знаний владельца авто.
AdMe.ru проанализировал рассказ бывшего угонщика и советы механиков и надеется, что они помогут читателям сохранить их личные автомобили.
- Если вы нашли честного и умелого механика (или салон) — ездите только к нему. Лояльность и отношения, которые вы с ним строите, помогут вам сохранить вашу машину.
-
Снимайте панель аудиосистемы, если покидаете машину. Часто охотятся именно за ней, и если на видном месте ее не окажется, то и интерес к вашей машине пропадет.
-
Прочитайте руководство, посмотрите ролики по замене жидкостей, колес и так далее. Знание этих простых вещей поможет дольше сохранять машину в порядке. Это под силу каждому, если только он не боится чуть запачкаться.
-
Паркуйтесь в хорошо освещенном месте. Любой угонщик подтвердит, что машины, которые он взламывал, всегда находились в темной части улицы или двора.
-
Если вы владеете дорогой машиной, убедитесь, что никто не прикрепил к вам GPS-трекер. Угонщик может следить за вами несколько месяцев, чтобы выбрать наиболее удобное время для совершения преступления.
-
Не оставляйте документы в бардачке. Если машину угонят, вы можете лишиться не только ее.
-
Рекомендуемое техническое обслуживание не уловка. Каждый автомобиль, который доживает до пробега 200–300 тыс. км, соблюдает график технического обслуживания. Однако владельцы авто с пробегом менее 100 тыс. км и нулевой историей ремонта часто считают, что механик пытается их обмануть, когда выясняется, что их машине нужен капитальный ремонт.
-
Автомобили ярких цветов привлекают злоумышленников реже.
-
Убирайте ценные вещи в багажник или заберите их из машины. Если злоумышленник заглянет в вашу машину, а там окажется что-то ценное, то вероятность угона возрастет. Если ему не нужен сам автомобиль, он может просто разбить стекло и забрать все необходимое. Проверять багажник у него попросту не будет времени.
-
Поддерживайте нужный уровень масла и антифриза. Их утечка может стоить вам двигателя.
-
Новые или лучшие шины должны быть сзади. Какой привод — значения не имеет. Это так важно, что в некоторых местах регулируется законодательством.
-
Заправляйтесь только на проверенных АЗС. Плохое топливо смертельно для двигателя.
-
Для новых импортных машин лучше использовать синтетическое масло. Если машина проехала уже более 200 тыс. км, то лучше перейти на полусинтетику.
-
Избегайте плохих дорог. Иногда лучше с ветерком прокатиться по платной трассе, чем убить подвеску на объездной дороге.
- Все жидкости, создатели которых утверждают, что они повышают производительность или что-то исправляют, на самом деле обман. Лучшее, что можно сделать, — менять масло через рекомендуемые интервалы времени.
А у вас есть какие-нибудь секреты по уходу за автомобилем?