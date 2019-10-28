Бывший угонщик и автомеханики поделились секретами, которые помогут сохранить ваш автомобиль

Убирайте ценные вещи в багажник или заберите их из машины. Если злоумышленник заглянет в вашу машину, а там окажется что-то ценное, то вероятность угона возрастет. Если ему не нужен сам автомобиль, он может просто разбить стекло и забрать все необходимое. Проверять багажник у него попросту не будет времени.