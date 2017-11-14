Простая формула объясняет, как оставаться здоровым всю жизнь

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Быть здоровым на самом деле довольно просто. Физическая активность, полноценный сон, правильное питание и некоторые другие пункты входят в так называемую формулу здоровья. Мы в AdMe.ru решили подробнее рассказать о составляющих этой формулы.

9 тыс. шагов

О том, что умеренная физическая активность полезна, знают все. Но не все в курсе о минимальном пороге такой активности, который позволит сохранить здоровье на долгие годы. Ученые установили, что для поддержания сосудов в тонусе нужно ежедневно проходить минимум 9 тыс., а в среднем около 10 тыс. шагов. Особенно если в течение рабочего дня вы мало двигаетесь. Встретьтесь с друзьями в парке после работы или дойдите до дома пешком. Организм скажет вам за это спасибо. Но не забывайте, что это не отменяет занятий в спортзале или привычную вечернюю пробежку.

8 часов сна

В разном возрасте человеку требуется разное количество часов сна, чтобы чувствовать себя бодро. Так, младенцы должны спать по 14–17 часов в день, а подростки — по 8–10 часов. Взрослые же люди, согласно имеющимся рекомендациям, должны спать 7–8 часов. Это позволит оставаться бодрым в течение дня и избежать некоторых проблем со здоровьем. Так, люди, которые спят больше 7–8 часов в день, рискуют с большей вероятностью заработать инсульт.

7 стаканов воды

Даже умеренное обезвоживание может изменить настроение человека, уровень энергии и способность мыслить ясно. Поэтому рекомендуется выпивать около 7–8 стаканов воды в течение дня. Этот показатель может варьироваться в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Очевидно, что во время занятий спортом пить хочется больше, а, например, в холодную погоду — меньше. Тем не менее не стоит пить через силу. Организм сам вам подскажет, когда ему требуется вода.

6 минут медитации

Ежедневная медитация в течение 10 минут помогает избежать лишних умственных «блужданий». Такая практика особенно эффективна для людей, которые склонны к тревожным мыслям, повторяющимся изо дня в день. Но новички могут начинать практиковаться и с меньшего промежутка времени. Поначалу будет достаточно и 6 минут в день. А затем начинайте увеличивать время. Ежедневная 25-минутная практика медитации позволяет уже через 3 дня сильно уменьшить уровень стресса. Так что если вас гложут проблемы, которым нет конца и края, помедитируйте. Конечно, проблемы не решатся сами собой, но вы сможете взглянуть на них под другим углом.

5 фруктов и овощей в день

Фрукты и овощи обязательно должны быть включены в рацион человека, который хочет долгие годы оставаться здоровым. В среднем мы должны потреблять не менее 5,2 порции фруктов и овощей в день, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и преждевременной смерти. Новое исследование говорит, что число порций можно увеличить до 8. В этом случае риск заболеваний становится еще меньше.

4 перерыва на отдых

В течение рабочего дня человеку следует прерываться не на один часовой отдых, а делать несколько более коротких перерывов. В идеале их количество стоит довести до 4. В этом случае вы будете больше двигаться, что полезно для сосудов. Также доказано, что даже после короткого перерыва продуктивность человека возрастает.

3 приема пищи

Вы можете есть 3 раза в день. Можете дополнять основные приемы пищи перекусами. Все зависит лишь от ваших предпочтений. На весе же отражается лишь то, сколько калорий в течение дня вы потребляете. Исследователи опровергли утверждение, что частые приемы пищи ускоряют метаболизм. Тем не менее есть стоит каждые 3–4 часа. Это позволяет обеспечить тело и мозг постоянным потоком питательных веществ, чтобы человек не чувствовал голод и не переедал.

2 часа без гаджетов перед сном

Смартфоны и планшеты не стоит использовать за 2 часа до сна. Это негативно сказывается на его качестве и количестве из-за света, излучаемого электронными устройствами. Из-за него снижается количество вырабатываемого перед сном гормона мелатонина. Обычно он облегчает засыпание. В результате страдает физическое здоровье человека, а также увеличивается уровень стресса. Лучше почитать перед сном бумажную книгу или, к примеру, составить план на завтрашний день.

1 тренировка

Как мы уже сказали, 10 тыс. шагов в день не отменяют другие физические упражнения. Исследователи уверены, что ежедневно тренировке следует уделять минимум полчаса. В этом случае вы будете чувствовать себя значительно лучше. А через некоторое время такие занятия станут полезной привычкой.

Формула здоровья

В результате всю информацию можно собрать в одну простую формулу здоровья, которая на самом деле доступна практически всем. А вы придерживаетесь этих несложных советов? Расскажите в комментариях.