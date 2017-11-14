Простая формула объясняет, как оставаться здоровым всю жизнь
Быть здоровым на самом деле довольно просто. Физическая активность, полноценный сон, правильное питание и некоторые другие пункты входят в так называемую формулу здоровья.
Мы в AdMe.ru решили подробнее рассказать о составляющих этой формулы.
9 тыс. шагов
О том, что умеренная физическая активность полезна, знают все. Но не все в курсе о минимальном пороге такой активности, который позволит сохранить здоровье на долгие годы.
Ученые установили, что для поддержания сосудов в тонусе нужно ежедневно проходить минимум 9 тыс., а в среднем около 10 тыс. шагов. Особенно если в течение рабочего дня вы мало двигаетесь. Встретьтесь с друзьями в парке после работы или дойдите до дома пешком. Организм скажет вам за это спасибо. Но не забывайте, что это не отменяет занятий в спортзале или привычную вечернюю пробежку.
8 часов сна
В разном возрасте человеку требуется разное количество часов сна, чтобы чувствовать себя бодро. Так, младенцы должны спать по 14–17 часов в день, а подростки — по 8–10 часов. Взрослые же люди, согласно имеющимся рекомендациям, должны спать 7–8 часов.
Это позволит оставаться бодрым в течение дня и избежать некоторых проблем со здоровьем. Так, люди, которые спят больше 7–8 часов в день, рискуют с большей вероятностью заработать инсульт.
7 стаканов воды
Даже умеренное обезвоживание может изменить настроение человека, уровень энергии и способность мыслить ясно. Поэтому рекомендуется выпивать около 7–8 стаканов воды в течение дня. Этот показатель может варьироваться в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Очевидно, что во время занятий спортом пить хочется больше, а, например, в холодную погоду — меньше.
Тем не менее не стоит пить через силу. Организм сам вам подскажет, когда ему требуется вода.
6 минут медитации
Ежедневная медитация в течение 10 минут помогает избежать лишних умственных «блужданий». Такая практика особенно эффективна для людей, которые склонны к тревожным мыслям, повторяющимся изо дня в день. Но новички могут начинать практиковаться и с меньшего промежутка времени. Поначалу будет достаточно и 6 минут в день. А затем начинайте увеличивать время.
Ежедневная 25-минутная практика медитации позволяет уже через 3 дня сильно уменьшить уровень стресса. Так что если вас гложут проблемы, которым нет конца и края, помедитируйте. Конечно, проблемы не решатся сами собой, но вы сможете взглянуть на них под другим углом.
5 фруктов и овощей в день
Фрукты и овощи обязательно должны быть включены в рацион человека, который хочет долгие годы оставаться здоровым. В среднем мы должны потреблять не менее 5,2 порции фруктов и овощей в день, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и преждевременной смерти.
Новое исследование говорит, что число порций можно увеличить до 8. В этом случае риск заболеваний становится еще меньше.
4 перерыва на отдых
В течение рабочего дня человеку следует прерываться не на один часовой отдых, а делать несколько более коротких перерывов. В идеале их количество стоит довести до 4.
В этом случае вы будете больше двигаться, что полезно для сосудов. Также доказано, что даже после короткого перерыва продуктивность человека возрастает.
3 приема пищи
Вы можете есть 3 раза в день. Можете дополнять основные приемы пищи перекусами. Все зависит лишь от ваших предпочтений. На весе же отражается лишь то, сколько калорий в течение дня вы потребляете. Исследователи опровергли утверждение, что частые приемы пищи ускоряют метаболизм.
Тем не менее есть стоит каждые 3–4 часа. Это позволяет обеспечить тело и мозг постоянным потоком питательных веществ, чтобы человек не чувствовал голод и не переедал.
2 часа без гаджетов перед сном
Смартфоны и планшеты не стоит использовать за 2 часа до сна. Это негативно сказывается на его качестве и количестве из-за света, излучаемого электронными устройствами. Из-за него снижается количество вырабатываемого перед сном гормона мелатонина. Обычно он облегчает засыпание. В результате страдает физическое здоровье человека, а также увеличивается уровень стресса.
Лучше почитать перед сном бумажную книгу или, к примеру, составить план на завтрашний день.
1 тренировка
Как мы уже сказали, 10 тыс. шагов в день не отменяют другие физические упражнения. Исследователи уверены, что ежедневно тренировке следует уделять минимум полчаса. В этом случае вы будете чувствовать себя значительно лучше. А через некоторое время такие занятия станут полезной привычкой.
Формула здоровья
В результате всю информацию можно собрать в одну простую формулу здоровья, которая на самом деле доступна практически всем.
А вы придерживаетесь этих несложных советов? Расскажите в комментариях.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru