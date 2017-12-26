Эксперт обувного бренда рассказал, что нужно делать с обувью, чтобы она прослужила много зим

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Зимняя обувь призвана защищать наши ножки, подвергаясь серьезным испытаниям: вода, снег, мороз, соль на дорогах. Чтобы не потерять внешний вид любимых сапожек, нужно правильно за ними ухаживать. AdMe.ru собрал для вас простые правила, которые помогут на несколько лет забыть о необходимости покупки новой пары зимней обуви. Среди них — рекомендации Тима Купера, эксперта британского обувного бренда Oliver Sweeney.

1. Правильно чистим обувь

Соляные пятна на коже. Соль обесцвечивает кожу и портит ее. Чтобы убрать налет с сапожек, смешайте холодную воду и уксус в равных долях, намочите тряпочку этим раствором и протрите обувь. Пятна на замше. Замшу нужно чистить осторожно, специальной щеткой. Для небольших пятен можно использовать ластик или пилочку для ногтей. Чистка искусственной кожи. Можно использовать теплую мыльную воду, протирая проблемные участки тряпочкой. Чем чаще мы ухаживаем за обувью — тем дольше она служит. Если оставить грязные сапожки сушиться, они могут потерять свою гибкость, цвет и форму.

2. Сушим естественным путем

Неправильно. Сушить обувь у приборов обогрева: материал высыхает слишком быстро и есть риск появления трещин. Правильно. Чтобы высушить сапожки или ботинки, после чистки наполните их бумагой, которая впитает в себя влагу, а верх обуви протрите насухо мягкой тряпочкой. Меняйте бумагу каждые 2 часа. Идеально. Эксперты рекомендуют использовать нелакированные деревянные колодки: они впитают влагу, а обувь примет свою естественную форму при высыхании.

3. Защищаем от непогоды

Чтобы защитить обувь от непогоды, стоит регулярно увлажнять ее с помощью крема или кондиционера, наносить водоотталкивающие средства: воск или пропитку. Пропитка. Эксперты рекомендуют нанести слой водоотталкивающего спрея, перед тем как носить обувь. После нанесения слоя нужно дать ему высохнуть пару часов. Воск. Принцип нанесения такой же, как у крема. Нанесите небольшое количество на все изделие, и особенно — в области швов. Новую пару обуви можно заблаговременно отнести в мастерскую, чтобы загерметизировать швы: это сохранит ваши ножки сухими.

4. Полируем

В полировке нуждается кожаная обувь. Тим Купер, эксперт обувного бренда Oliver Sweeney, рекомендует относиться к увлажнению кожаной обуви так же, как к увлажнению своей собственной кожи. Чем чаще мы полируем кожаную обувь, тем больше она защищена от заломов, пересыханий и растрескиваний. Крем сделает кожу более мягкой и гибкой, воск защитит от влаги.

5. Мелкий ремонт

Царапины можно сделать менее заметными с помощью оливкового масла. Намочите ватную палочку в оливковом масле и протрите поврежденное место.

Потертость станет менее заметной, если протереть ее содой. Намочите тряпочку в воде, после чего нанесите на нее соду и протрите поврежденное место.

Царапины и потертости на каблуках и подошве протрите обычным вазелином. Крупный ремонт лучше доверить специалисту. Вовремя починив подошву или поврежденный носочек обуви, вы потратите не более 10 % от стоимости сапог или ботинок. А сэкономите — несколько сезонов их «жизни».