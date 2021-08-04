Бортпроводники рассказали о 9 вещах, которые никогда не стоит надевать в самолет

Одежда, которую вы надеваете перед поездкой в аэропорт, во многом отвечает за то, насколько гладко пройдет ваш перелет. Вы можете замерзнуть, ведь в салоне самолета поддерживают прохладную температуру, чтобы пассажиры не теряли сознание. Металлоискатели в аэропорту могут среагировать на вашу обувь. Как бы то ни было, любой перелет должен быть комфортным, чтобы, выходя из самолета, мы не чувствовали себя раздраженными и уставшими.

AdMe.ru понимает, каким утомительным может быть путешествие. Именно поэтому мы составили список из 9 вещей, которые не нужно надевать в самолет, если вы хотите, чтобы поездка была максимально комфортной.

1. Тесная одежда

Джинсы скинни смотрятся очень эффектно, но во время перелета в них может быть некомфортно. Вам стоит надеть такую одежду, которая обеспечивает нормальное кровообращение. Кроме того, длительные перелеты могут спровоцировать тромбоз глубоких вен. Тесная одежда только усугубит это состояние. На высоте тело человека часто отекает и увеличивается в размерах, поэтому модные облегающие вещи доставят вам массу проблем.

2. Контактные линзы

Воздух в салоне самолета отличается от воздуха на земле. Это связано с тем, что на большой высоте влажность понижается. Сухой воздух раздражает глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы. По этой причине пассажирам с плохим зрением рекомендуется надевать в самолет очки.

3. Одежда из легковоспламеняющихся материалов

Хотя аварийные ситуации в полете крайне редки, лучше всегда быть к ним готовыми. Некоторые материалы легко воспламеняются, например такие тонкие ткани, как хлопок и лен. По этой же причине бортпроводники не рекомендуют надевать одежду с бахромой. Считается, что одежда из более плотной ткани будет безопаснее в случае возникновения возгорания в салоне.

4. Высокие каблуки

Наверняка многим доводилось бежать к своему гейту. Аэропорты часто бывают большими, поэтому удобная обувь — лучший вариант для перелета. Обувь на высоких каблуках обычно делается из довольно твердых материалов и может быть тесновата. Во время долгих перелетов ступни иногда отекают, так что предпочтительнее носить удобную мягкую обувь. Высокие каблуки также могут помешать в экстренной ситуации.

5. Мало слоев

Во время перелетов воздух в салоне сохраняют прохладным, чтобы пассажиры не теряли сознание. Именно поэтому стоит надевать одежду в несколько слоев — так вы сможете подстроиться под любую температуру.

6. Металлические аксессуары

Металлические элементы могут быть даже там, где вы не ожидаете. Металлоискатель может среагировать не только на косточки бюстгальтера, но и на упаковку из фольги от жевательной резинки или шоколадки. Вы можете быстрее пройти контроль безопасности в аэропорту, если не будете иметь при себе этих предметов или заранее уберете их в ручную кладь. Сработав, металлоискатель задержит не только вас, но и других пассажиров.

7. Сложные наряды

Вам вряд ли понравится застрять на несколько минут в туалете, пытаясь расстегнуть комбинезон. Сложная одежда не только делает проблематичными походы в туалет, но и доставляет массу дискомфорта, когда вы просто сидите. Если вы не хотите каждые 5 минут поправлять свою одежду, наденьте проверенные вещи, в которых вам точно будет удобно.

8. Парфюм

Вам наверняка нравится, как пахнут ваши духи, но остальным они могут быть неприятны. Воздух в самолете циркулирует по салону, и вы не можете открыть окно, чтобы проветрить. У некоторых людей может быть аллергия на какой-нибудь компонент вашего парфюма, а у кого-то из пассажиров ваши духи могут даже спровоцировать приступ астмы.

9. Колючие ткани

Когда вы надеваете вещь из колючей ткани, чтобы дойти до магазина и обратно, вы можете не почувствовать раздражения, но если вы просидите в ней несколько часов, то зуда вряд ли удастся избежать. Надевайте одежду из мягкого дышащего материала, который не будет натирать и раздражать кожу во время перелета.