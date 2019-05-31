Большинство поверхностей в общественном туалете не так опасны, как принято считать. Кроме 5 самых неочевидных

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К большому сожалению, сияющие чистотой общественные туалеты встречаются далеко не каждый раз. Гораздо чаще мы видим или условно вымытые санузлы в торговых центрах, или кабинки автостанций. Иногда, чтобы зайти туда, приходится переступить через собственный страх и брезгливость. И невольно задумываешься: может, лучше потерпеть?

Чем опасны (а чем нет) санузлы, разбирается AdMe.ru. Мы расскажем, что сделать, чтобы выйти оттуда с чувством легкости, а не с паникой.

Одно из самых безопасных мест в общественном туалете

Как ни парадоксально, именно унитаз — одно из самых относительно чистых мест в туалете. Как минимум потому, что его регулярно моют, а во многих общественных местах используются одноразовые пластиковые накладки. Вот что вы не знали об общественных унитазах: На него можно садиться. Мы считаем унитазы эпицентром всех бактерий в мире, но контакт с ними не означает, что вы сразу же заболеете. А все благодаря коже и слизистым, которые защищают организм от большинства бактерий. Конечно, на унитазе гораздо больше инфекции, чем в общественном транспорте, но это всего лишь означает, что вам понадобятся дополнительные меры гигиены. Но будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа или раздражение: из-за агрессивных моющих средств может появиться дерматит.

Мы считаем унитазы эпицентром всех бактерий в мире, но контакт с ними не означает, что вы сразу же заболеете. А все благодаря коже и слизистым, которые защищают организм от большинства бактерий. Конечно, на унитазе гораздо больше инфекции, чем в общественном транспорте, но это всего лишь означает, что вам понадобятся дополнительные меры гигиены. Но будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа или раздражение: из-за агрессивных моющих средств может появиться дерматит. Невозможно подхватить ЗППП от унитаза. Такие вирусы, как герпес, хламидиоз или гонорея вообще живут вне тела человека всего 10 секунд. ВИЧ передается только через кровь или при половом контакте, как папиллома и сифилис. У вас нет никаких шансов заразиться ЗППП в туалете. Совсем. Абсолютно. А все страшные истории о таких заражениях, которые вы слышали, были ложью. Согласитесь, проще сказать партнеру, что заразился от унитаза, чем что изменил ему.

Такие вирусы, как герпес, хламидиоз или гонорея вообще живут вне тела человека всего 10 секунд. ВИЧ передается только через кровь или при половом контакте, как папиллома и сифилис. У вас нет никаких шансов заразиться ЗППП в туалете. Совсем. Абсолютно. А все страшные истории о таких заражениях, которые вы слышали, были ложью. Согласитесь, проще сказать партнеру, что заразился от унитаза, чем что изменил ему. Зависать над унитазом не выход. Многим трудно преодолеть брезгливость и сесть на унитаз. И мы понимаем таких людей. Но привычка не садиться на него еще хуже. Как объясняет физиотерапевт, это может привести к неполному опорожнению мочевого пузыря, увеличению частоты мочеиспускания и развитию инфекции мочевого пузыря.

Самые опасные места в туалете

Пол. Не ставьте на него сумку, ведь к ней пристанет все, что предыдущие посетители принесли на обуви. Если выбора нет, после выхода из туалета обработайте сумку снаружи салфетками с антисептиком.

Не ставьте на него сумку, ведь к ней пристанет все, что предыдущие посетители принесли на обуви. Если выбора нет, после выхода из туалета обработайте сумку снаружи салфетками с антисептиком. Кнопка слива. К ней чаще всего прикасаются, она не может быть чистой. Именно поэтому очень даже можно сесть на обод без защитной пленки, а вот класть кошелек или сумочку на бачок унитаза мы не советуем. Вы ведь не хотите принести домой армию бактерий? Правильно, пусть остаются жить там.

К ней чаще всего прикасаются, она не может быть чистой. Именно поэтому очень даже можно сесть на обод без защитной пленки, а вот класть кошелек или сумочку на бачок унитаза мы не советуем. Вы ведь не хотите принести домой армию бактерий? Правильно, пусть остаются жить там. Дверная ручка. Когда вы смываете воду, микробы в основном оседают на поверхности унитаза, на полу, дверной ручке и держателе для бумаги. Так что не забывайте после их использования тщательно вымыть руки.

Когда вы смываете воду, микробы в основном оседают на поверхности унитаза, на полу, дверной ручке и держателе для бумаги. Так что не забывайте после их использования тщательно вымыть руки. Кран, дозатор для мыла и раковина. Так происходит потому, что к дозатору и крану люди прикасаются как раз грязными руками. Так что по завершении мытья рук лучше закрыть кран, используя салфетку или бумажное полотенце.

Так происходит потому, что к дозатору и крану люди прикасаются как раз грязными руками. Так что по завершении мытья рук лучше закрыть кран, используя салфетку или бумажное полотенце. Сушилки для рук, к сожалению, считаются не очень гигиеничными. Во-первых, они используют воздух туалета, полный бактерий, и просто разносят их дальше. Во-вторых, в них скапливается влага, которая становится хорошей средой для тех же бактерий. Но если выбора нет, то лучше воспользоваться сушилкой, чем не высушить руки вообще. Ведь с влажными руками передается 85 % микробов — по сравнению с 0,06 % с сухими.

Как максимально обезопасить себя в общественном туалете

Мойте руки в течение 15–30 секунд. Ваш главный защитник в общественных туалетах —правильное мытье рук. Посмотрите на фото выше: так выглядят руки под ультрафиолетом, если помыть их всего 6 секунд, 15 или 30. Белые места — это скопления бактерий.

Ваш главный защитник в общественных туалетах —правильное мытье рук. Посмотрите на фото выше: так выглядят руки под ультрафиолетом, если помыть их всего 6 секунд, 15 или 30. Белые места — это скопления бактерий. Оставьте вещи снаружи. Верхнюю одежду и сумочку не нужно брать в кабинку. Если выбора нет, используйте вешалки.

Верхнюю одежду и сумочку не нужно брать в кабинку. Если выбора нет, используйте вешалки. Используйте салфетки или полотенца. Сушилки разносят бактерии по всему помещению, и они оседают на только что вымытых руках.

Будьте внимательны и следите за своим здоровьем!