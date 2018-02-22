Большинство из нас выбирает овощи неправильно. Памятка для тех, кому важна не только польза, но и вкус

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Мы покупаем овощи практически каждый день, и почти ни одно блюдо не обходится без этих полезных продуктов. Но умеем ли мы их выбирать? Знаем ли, какой лук выбрать для салата или на что обратить внимание при покупке картофеля для пюре? А чем зеленый перец отличается от красного?

AdMe.ru предлагает вам небольшую памятку, с помощью которой вы сможете выбрать самый вкусный и «правильный» овощ для вашего любимого блюда.

Лук

Лук-шалот . В отличие от репчатого лука, причем даже самых «мягких» его сортов, лук-шалот полностью лишен горечи, поэтому в тушеном виде он нередко выступает в качестве гарнира. Вообще же шалот универсален, его используют в любом виде: жарят, варят, маринуют, а в Китае из него делают даже чипсы.

Красный репчатый лук . Из всех сортов красный хранится хуже всего. Чаще всего его используют в сыром виде, поскольку при термической обработке он становится серым. Он отлично подходит для сэндвичей, пицц и легких соусов, поскольку в нем намного меньше горечи, чем в желтом, да и смотрится он красивее.

Капуста

Картофель

Картофель для жарки и запекания. Для приготовления жареного картофеля, а также картофеля фри и картофеля по-деревенски подойдут сорта со средним и высоким содержанием крахмала — от 15 % и выше. Отличить их можно по белой, желтой или коричневой кожуре и мякоти, цвет которой варьируется от белого до желтого.

Картофель для салатов. Для приготовления салатов и блюд, в которых картофель должен держать форму, можно использовать молодой картофель любого сорта, поскольку в нем мало крахмала. Что же касается «обычного» картофеля, то здесь нужно обратить внимание на сорта с красноватой кожицей и мякотью, похожей на воск. Содержание крахмала в такой картошке обычно составляет от 10 до 15 %.

Картофель для пюре. Идеальный картофель для вкусного пюре — тот, что содержит большое количество крахмала — от 20 % и выше. Такие сорта, как правило, имеют белую или коричневую кожуру и очень светлую, практически белую мякоть. Эту же картошку можно использовать и для супов-пюре, например горохового или тыквенного.

Совет. Чтобы определить «крахмальность» картофеля, нужно разрезать клубень пополам, потереть половинки друг о друга и отпустить одну из них. Если «свободная» половина упадет, то крахмала в корнеплоде немного, а если останется на месте — перед вами продукт с большим содержанием крахмала.