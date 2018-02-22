Большинство из нас выбирает овощи неправильно. Памятка для тех, кому важна не только польза, но и вкус
Мы покупаем овощи практически каждый день, и почти ни одно блюдо не обходится без этих полезных продуктов. Но умеем ли мы их выбирать? Знаем ли, какой лук выбрать для салата или на что обратить внимание при покупке картофеля для пюре? А чем зеленый перец отличается от красного?
AdMe.ru предлагает вам небольшую памятку, с помощью которой вы сможете выбрать самый вкусный и «правильный» овощ для вашего любимого блюда.
Лук
- Белый (сладкий) репчатый лук. Самая сладкая из всех разновидностей репчатого лука. Используется в основном в свежем виде для салатов. Белый лук широко применяется в мексиканской кухне для приготовления соусов и горячих блюд. Главный недостаток белого лука — короткий срок хранения.
- Желтый репчатый лук. Самый популярный вид лука, который подходит для жарки, запекания, приготовления первых и вторых блюд, а также карамелизации, поскольку в нем содержится много сахара. Однако для салатов все-таки лучше использовать другие сорта лука, поскольку насыщенный аромат желтого может «перебить» все другие вкусы. Именно его французы выбирают для своего знаменитого лукового супа.
-
Красный репчатый лук. Из всех сортов красный хранится хуже всего. Чаще всего его используют в сыром виде, поскольку при термической обработке он становится серым. Он отлично подходит для сэндвичей, пицц и легких соусов, поскольку в нем намного меньше горечи, чем в желтом, да и смотрится он красивее.
-
Лук-шалот. В отличие от репчатого лука, причем даже самых «мягких» его сортов, лук-шалот полностью лишен горечи, поэтому в тушеном виде он нередко выступает в качестве гарнира. Вообще же шалот универсален, его используют в любом виде: жарят, варят, маринуют, а в Китае из него делают даже чипсы.
Капуста
- Кольраби. В переводе с немецкого языка слово «кольраби» означает капуста-репа. В отличие от других видов капусты, у кольраби в пищу употребляется стебель, который разрастается до шарообразной формы. В капусте содержится много витамина С — больше, чем в апельсинах и лимонах, а по вкусу она напоминает кочерыжку белокочанной капусты, только без характерной для нее горечи. Готовить кольраби можно любым способом, однако вкуснее всего она в сыром виде.
- Брюссельская капуста. Небольшие кочанчики брюссельской капусты можно готовить самыми разными способами — от бланширования до запекания. Несмотря на внешнюю схожесть с белокочанной капустой, брюссельская имеет слегка горьковатый ореховый вкус. Если кочаны не срезаны со стебля, то хранить ее можно в холодильнике в отделении для овощей, а срезанные лучше заморозить. Этот вид капусты содержит большое количество витаминов группы B, а также витамины PP, C и минеральные соли.
- Краснокочанная капуста. В отличие от своей «бледнолицей» родственницы, краснокочанная капуста легко переносит длительное хранение. Кроме того, в ней в 10 раз больше витамина А и в 2 раза — железа. Используют эту капусту в основном в свежем виде, поскольку при неправильном приготовлении она приобретает неприятный синеватый оттенок. Однако в немецкой кухне тушеная краснокачанная капуста служит гарниром ко многим мясным блюдам.
- Цветная капуста. Самая легкоусвояемая организмом человека разновидность капусты, которая к тому же содержит больше, чем другие сорта этого растения, полезных веществ, что делает ее идеальным компонентом детского рациона. Капусту можно подвергать любой термической обработке, однако для сохранения максимума полезных свойств стоит остановить свой выбор на бланшировании.
- Брокколи. Брокколи — чемпион среди «собратьев» по количеству витамина А. Чтобы сохранить полезные вещества, капусту нужно заморозить, однако вторично замороженная теряет все полезные вещества. Используют брокколи в сыром и бланшированном виде.
- Савойская капуста. Отличается от белокочанной необычной формой листьев, у которых нет толстых прожилок, а также содержит больше полезных веществ. Эту капусту можно варить, жарить и тушить — словом, использовать для всех блюд, в которых мы привыкли видеть обычную белокочанную. При выборе нужно обратить внимание на форму кочана — чем он круглее, тем лучше и вкуснее капуста.
Картофель
Картофель для жарки и запекания. Для приготовления жареного картофеля, а также картофеля фри и картофеля по-деревенски подойдут сорта со средним и высоким содержанием крахмала — от 15 % и выше. Отличить их можно по белой, желтой или коричневой кожуре и мякоти, цвет которой варьируется от белого до желтого.
Картофель для салатов. Для приготовления салатов и блюд, в которых картофель должен держать форму, можно использовать молодой картофель любого сорта, поскольку в нем мало крахмала. Что же касается «обычного» картофеля, то здесь нужно обратить внимание на сорта с красноватой кожицей и мякотью, похожей на воск. Содержание крахмала в такой картошке обычно составляет от 10 до 15 %.
Картофель для пюре. Идеальный картофель для вкусного пюре — тот, что содержит большое количество крахмала — от 20 % и выше. Такие сорта, как правило, имеют белую или коричневую кожуру и очень светлую, практически белую мякоть. Эту же картошку можно использовать и для супов-пюре, например горохового или тыквенного.
Совет. Чтобы определить «крахмальность» картофеля, нужно разрезать клубень пополам, потереть половинки друг о друга и отпустить одну из них. Если «свободная» половина упадет, то крахмала в корнеплоде немного, а если останется на месте — перед вами продукт с большим содержанием крахмала.
Болгарский (сладкий) перец
- Зеленый перец — это всего лишь незрелый красный. Несмотря на то что по содержанию многих веществ он уступает «старшим братьям», витамина С в нем очень много — так, половинки одного перца достаточно, чтобы организм получил его дневную норму. Вкус зеленого перца более горький, чем у желтого и красного, что объясняется его незрелостью.
- Желтый и оранжевый перец. Такие цвета — это всего лишь разные периоды средней спелости перца. Однако оранжевый перец все же слаще желтого, а витаминов в нем больше, поскольку он ближе к полной спелости этого паслена.
- Красный перец — самый дорогой из всех, поскольку его держат на грядке до полного созревания. Именно красный перец содержит в себе самое больше количество витамина А и бета-каротина. Витамина С в нем вдвое больше, чем в зеленом. Кроме того, он отличается более сладким вкусом, чем зеленый и желтый, опять же, благодаря спелости.
А у вас есть свои правила выбора идеальных овощей? Делитесь в комментариях.
Фото на превью depositphotos