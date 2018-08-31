Блогеры поделились кулинарными фишками, которые решат несколько самых частых проблем на кухне

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К сожалению, приготовление пищи зачастую превращается в рутину, которая лишает нас радости творчества. Для тех, кто хочет, чтобы время, проведенное у плиты, радовало и процессом и результатом, мы подобрали очередную порцию кулинарных секретов.

Вы замечали, что у хозяек, для которых кулинария — одно из любимых занятий, есть много секретов, которые облегчают их работу на кухне, а блюда делают еще более вкусными? Мы в AdMe.ru собрали очередную порцию лайфхаков от блогеров, которые каждый день готовят что-нибудь невероятно аппетитное.

1. Как сделать плоский торт

Чтобы верхушка торта получилась плоской, а не куполообразной, оберните форму для выпекания полоской влажной прочной ткани (можно использовать старое полотенце). Это поможет сделать идеальные коржи. Подробнее тут.

2. Простой трюк, чтобы рыба не прилипала к сковороде

Чтобы рыба не прилипала к сковороде во время приготовления, придерживайтесь правила: горячая сковорода — холодное масло. Еще больше нюансов для жарки рыбы здесь.

3. Карамелизированный сахар точно улучшит вкус вашей выпечки

Сахар сильно влияет на вкус выпечки. Поджаренный сахар добавит кондитерским изделиям яркую нотку карамели. Например, после часа обжаривания он приобретает слабый карамельный привкус, после 5 часов получается гранулированная карамель с уникальным ароматом. Попробуйте испытать вот этот рецепт, и удивитесь тому, как по-новому заиграют привычные вкусы десертов.

4. Как отжать лимонный сок без косточек

Избежать попадания косточек в лимонный сок можно, если обернуть цитрусы в марлю перед сдавливанием, все в деталях здесь.

5. Прием, который защитит коричневый сахар от склеивания

Коричневый сахар достаточно легко склеивается и затвердевает. Чтобы избежать этого, поместите в емкость с сахаром зефирку. Это позволит сохранить его мягким благодаря влаге в зефире. Узнали о таком приеме здесь.

6. Простая идея для переноски торта

Чтобы сохранить форму и украшение торта при переноске, поставьте его на блюдо, воткните по краям деревянные шпажки (зубочистки) и укройте пищевой пленкой. Торт не пострадает и не подсохнет. Идею подсмотрели вот здесь.

7. Как растопить шоколадную стружку и поддерживать идеальную расплавленную консистенцию

Растопить шоколад можно в мультиварке. Для этого поместите шоколад в термостойкие миски и установите их в мультиварку. Добавьте горячую воду и не закрывайте крышку. Подробности вот тут.

8. Как сохранить торт свежим

Чтобы разрезанный торт не высох, используйте кусочки хлеба и несколько зубочисток. Прикрепите кусочки при помощи зубочисток к отрезанным краям торта. Хлеб будет подсыхать, а торт сохранит необходимую влагу и останется вкусным. Прием увидели здесь.

9. Прежде чем ставить макаруны в духовку

При приготовлении макарунов перед выпечкой оставьте их на подносах не менее чем на 20 минут или пока они не образуют корочку. Это поможет макарунам лучше подняться, придаст им лучшую форму. Детали вот тут.

10. Как влияет количество сахара на консистенцию и вкус выпечки

Без сахара не обходится практически ни один рецепт выпечки. Он влияет не только на вкус, но также на объем и аромат тортов и пирогов. Например, пирог без сахара будет мягким, бледным, приземистым, плотным и практически без запаха. А пироги с более высоким содержанием сахара имеют гораздо большую глубину вкуса, они более рассыпчатые и рыхлые.

О том, как сахар влияет на выпечку и как можно менять его пропорции, чтобы получить желаемый результат, можно прочитать здесь.

11. Простая идея для комбинирования начинок десертов

Комбинируя только 2 ингредиента, шоколад и тяжелые взбитые сливки, можно создавать начинки для тортов, глазурь или основания для трюфелей. Вся фишка в том, что необходимо знать процент содержания каждого из них и температуру. К примеру, используя в равных пропорциях шоколад и взбитые сливки, можно сделать начинку для торта, а позже, когда масса охладится, — приготовить из нее трюфели. О том, как сделать несколько видов шоколадного ганаша, можно узнать здесь.