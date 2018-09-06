Блогер показала, как изменилось ее лицо за 3 недели мясного питания после 4 лет веганства

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Блогер из Нидерландов Касуми Крисс (Kasumi Kriss) рассказала про свой отказ от веганской диеты, которая длилась 4 года. Всего 3 недели полноценного мясного питания преобразили девушку и внутренне, и внешне.

Статья — не руководство к действию и не пропаганда. Блогер делится личной историей, в которой каждый из нас, как мы в AdMe.ru надеемся, сможет найти что-то полезное.

Касуми Крисс решила попробовать веган-диету по причинам, связанным со здоровьем, и первое время это действительно работало. Исчезли прыщи, улучшилось самочувствие, девушка стала более энергичной, хотя вначале испытывала небольшие проблемы с пищеварением.

А спустя 2 года состояние кожи изменилось (снова появились акне, сухость, раздражения), а пища стала казаться девушке ядовитой. Ногти и волосы были ломкими. Менструальный цикл от стресса остановился на целых 4 месяца.

Однажды Касуми решила позволить себе съесть одно вареное яйцо. Эффект превзошел ожидания: 3 следующих дня девушку не посещали негативные мысли, а настроение заметно улучшилось.

Тогда блогер отказалась от веган-диеты и круто изменила питание. «Иногда я чувствую себя странно, но мне кажется, что это правильное решение», — поделилась девушка с подписчиками.

Всего 3 недели полноценного рациона, и Касуми подводит итоги: «Кожа стала лучше, лицо теперь не такое пухлое, но самое главное — я больше не чувствую себя безжизненной».

В общем, результат налицо: «Веган почти 4 года, ела только фрукты и овощи (слева). 3 недели питания качественным мясом (справа)».