Безобидные привычки, которые ставят под угрозу ваши деньги, здоровье и карьеру

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Если вы считаете, что о нашей безопасности заботятся страховые компании, охранники, полиция и государство, то вы, безусловно, правы. А вот мы сами, судя по всему, совсем о ней не думаем. Каждый из нас постоянно совершает незначительные на первый взгляд действия, которые однажды могут привести к большим потерям. Чтобы их избежать, нужно всего лишь обратить внимание на некоторые наши повседневные привычки.

Для того чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно, AdMe.ru подготовил список повседневных ошибок, которые ежедневно ставят под угрозу ваше благополучие.

1. Вы не прикрываете рукой экран смартфона, находясь в общественном транспорте

Благодаря смартфонам можно проводить время в пути с пользой: работать над текущим проектом, совершать онлайн-покупки или листать фотографии, на которых запечатлены ваши заграничные поездки, новая квартира или коллекция любимых сумок. Однако не стоит забывать, что эти привычные для вас вещи могут стать «источником вдохновения» для злоумышленников. Вы сами не заметите, как сообщите заинтересованным людям место вашего проживания, номер кредитной карты и приблизительную сумму, которая ежемесячно появляется на ней. Поэтому, находясь в дороге, не забывайте иногда оглядываться, чтобы вовремя заметить скошенные в вашу сторону любопытные глаза. Кстати, компания Google уже придумала функцию, которая подсказывает, что кто-то подсматривает в экран вашего смартфона.

2. Вы отвечаете на звонки с незнакомого номера

С незнакомых номеров, как правило, звонят представители банков, мобильных операторов, риелторских компаний и других заведений, которые незаконным путем получили ваши контактные данные. В лучшем случае эти товарищи отнимут у вас время. В худшем — убедят вас потратить деньги на их услуги. Однако на другом конце линии также могут оказаться мошенники и профессиональные вымогатели, которые способны изрядно потрепать нервы и даже заставить перевести им деньги. Поэтому не торопитесь отвечать на незнакомые номера и не разбрасывайтесь своими данными в интернете. А если все-таки ответили и чувствуете дискомфорт, сбрасывайте звонок.

3. Вы рассказываете барменам и парикмахерам о своей жизни

Не зря говорят, что парикмахеры и бармены — лучшие психологи. Но лучше все-таки идти с душевными терзаниями к специалисту, а с новостями и сплетнями — к подруге или маме. Любая информация имеет свойство распространяться и оказываться у самых неподходящих людей. Особенно это касается жителей небольших городов, мир которых действительно тесен. Даже если милая беседа с парикмахером не приведет в ваш дом грабителей, вы можете попасть на ковер к начальнику, который — сюрприз! — дружит с вашим любимым барменом, а тот не отличается умением хранить секреты. Поэтому будьте бдительны и, находясь в парикмахерском кресле или за барной стойкой, обсуждайте только нейтральные темы.

4. Вы даете друзьям деньги без расписок

Свои люди — сочтемся. Если с таким девизом вы время от времени даете в долг несколько тысяч коллеге или старому другу, то пора пересмотреть свои взгляды. Людям свойственно недооценивать значимость близких людей в финансовых вопросах. Если своевременный взнос за ипотеку — святое дело, то друг может и подождать свои деньги. Нередко люди, одолжившие деньги близким под честное слово, месяцами ждут своих средств. Не хотите такого развития событий? Тогда каждый раз, отдавая в долг значимую для вас сумму, которую вы не готовы потерять из-за чужой недобросовестности, берите с человека расписку с указанием одолженной суммы и даты возврата.

5. Вы впускаете курьера в квартиру

Он уже и так знает, где вы живете. Так пусть хотя бы остается в неведении относительно того, как вы живете. Особенно если это частный курьер небольшой фирмы, а не представитель крупной службы доставки. В любом случае всегда лучше получить заказ и расписаться за дверью. Впуская в дом чужого человека, вы подвергаете опасности не только ваше имущество, но и свою жизнь, а также жизнь других членов семьи. И если вы думаете, что обвести вокруг пальца можно только доверчивых пенсионеров, то вы сильно ошибаетесь. Даже на крепкого мужчину можно при желании напасть. Поэтому не слишком доверяйте курьерам, тем более когда вы дома одни.

6. Вы показываете в соцсетях фотографии билетов

Вы так долго ждали приезда любимого артиста в ваш город, и вот заветные билеты у вас в руках. Хочется сразу же поделиться радостью с друзьями. Но делать это нужно крайне осторожно. Опубликовав фото билетов в соцсетях, вы рискуете остаться без фотографий с самого концерта. На каждом билете есть штрихкод, который можно без труда скопировать и попасть на праздник жизни вместо вас. Поэтому лучше делиться эмоциями уже после мероприятия, но если желание выложить в интернет фото билетов все-таки сильнее вас, не забудьте чем-нибудь закрыть штриход или замазать его в фоторедакторе.

7. Вы не знаете наизусть номера близких

Смартфоны разряжаются, теряются, разбиваются об асфальт или незаметно переходят в руки карманников. В наименее подходящий момент. Не так страшно, если в это время вы просто стоите без ключей под окнами собственной квартиры. Гораздо страшнее оказаться без средства связи, когда вам угрожает опасность, у вас украли деньги или вы заблудились в чужом городе. На подобный случай полезно помнить наизусть хотя бы 2−3 номера, на которые вы сможете позвонить с чужого телефона. И нелишним будет выучить несколько номеров экстренных служб.

8. Вы стесняетесь беспокоить людей

Если вы боитесь возвращаться вечером домой через неблагополучный район, не нужно храбриться и подавлять свой страх. Всегда без колебаний просите друзей проводить вас до такси или метро. Не стесняйтесь позвонить мужу и попросить вас встретить, даже если завтра ему надо рано вставать. Выспаться можно в выходные, а вашу жизнь никто не вернет. Если у вас нет возможности обратиться к друзьям или близким и вы чувствуете угрозу с чьей-то стороны, найдите среди прохожих внушающего доверие человека и попросите его о помощи. Всегда лучше потратить немного чужого времени, чем рисковать собой.

9. Вы просите соседей поливать цветы во время отпуска

Или поручаете кормить кота. А некоторые и вовсе оставляют ключи просто так, «на всякий случай». Мы хотим верить, что с вами по соседству живут только люди добрейшей души и чистейших помыслов. Но если ваше общение до сих пор не выходило за пределы лестничной клетки, доверять им ключи от квартиры рановато. Лучше почитайте в интернете, как сохранить цветы без полива в течение нескольких дней, а кота отправьте к друзьям или в кошачью гостиницу.

10. Вы обманываете близких о своем местонахождении

Если любимый человек не хочет, чтобы вы провели время в ночном клубе или баре, не нужно отправляться туда обманным путем. Разумеется, всегда легче соврать, что будете ночевать у подруги, чем по-взрослому аргументировать свое желание и придумать выход из положения, который устроит обоих. Однако, потратив немного времени на разговор, вы убьете двух зайцев: решите проблему ограничения личной свободы в ваших отношениях и сможете пойти отдыхать, не подвергая свою жизнь опасности, так как будете знать, что вас ждут и смогут встретить глубокой ночью.

А вы соблюдаете правила безопасности?