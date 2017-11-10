Балерины становятся легкими, как перышко, благодаря этим 10 хитростям в питании

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Балерины всегда считались эталоном изящности и легкости. До сих пор существует множество предубеждений, как этим невесомым созданиям удается держать себя в форме: например, миф о том, что они питаются воздухом. AdMe.ru решил поделиться реальными правилами питания, которые работают на стройность, даже если вы далеки от профессии балерины.

1. Сократите порции

Принцип прост: не меняя рацион, есть в два раза меньше. Чтобы было легче привыкнуть, можно сразу подобрать подходящую посуду. Например, тарелку можно вовсе заменить чашкой, в которую большая порция еды уже точно не поместится.

2. Не бойтесь углеводов

Исключение из рациона углеводов — частая ошибка тех, кто стремится сбросить лишний вес. Именно углеводы являются источником энергии. Вот почему их отсутствие чревато не только постоянной слабостью и усталостью, но и серьезными нарушениями в организме, особенно женском.

3. Метод разделения белков

Чтобы пищеварение было здоровым, не следует смешивать в одном приеме пищи белок разного происхождения: рыбу, мясо, яйца и кисломолочные продукты. Например, интервал между употреблением рыбных и мясных блюд должен составлять не менее 18 часов.

4. Разбавляйте напитки

Кисломолочные напитки и молоко перед употреблением следует разбавлять — 20 миллилитров воды или 1 кубик льда на 1 стакан напитка. Такой прием не только поможет сделать продукт менее жирным, но и позволит избежать чувства тяжести в желудке.

5. Выбирайте полезные блюда японской и китайской кухни

Подобные блюда не содержат лишних жиров и консервантов и готовятся из свежих ингредиентов: овощей, грибов, морепродуктов, мяса, водорослей. Поедание таких вкусностей палочками — дополнительный плюс: насыщение наступает быстрее.

6. Не спешите заносить любимые продукты в черный список

Помимо того что объем таких продуктов просто следует уменьшить, им необходимо подбирать достойное «сопровождение». Например, если очень хочется гамбургер, то лучше съесть его с порцией салата из овощей, а не с картошкой фри.

7. Майонеза не существует

Данный продукт из рациона необходимо исключить полностью. Он высококалорийный и трудноусваиваемый. Салаты лучше заправлять оливковым маслом либо готовить домашний майонез. А если без покупного никак не выжить, то хотя бы разбавлять его обезжиренным йогуртом в соотношении 50 : 50.

8. Для воды тоже есть запреты

Важен не только объем выпитой за день воды (1,5–2 л), но и время ее приема. Балерины не пьют воду во время еды и в течение 30 минут после нее, поскольку вода не должна разбавлять желудочный сок и препятствовать нормальному пищеварению.

9. Разгрузочный день не чаще 1 раза в 2 недели

При необходимости экстренно похудеть балеринам можно прибегнуть к диетам разгрузочных дней. Но это не должно происходить чаще 1 раза в неделю, а лучше не чаще 1 раза в 2 недели. Пример разгрузочного дня на натуральном томатном соке: завтрак: 1 стакан сока

обед: 2 стакана сока и 1–2 ломтика черного хлеба

ужин: 1 стакан сока.

10. Мыслить позитивно