Авторы AdMe.ru проверили на себе популярные упражнения по фейсфитнесу. И без прикрас рассказали о результатах

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В сети немало видеороликов с упражнениями по фейсфитнесу, в которых девушки убедительно рассказывают о том, что с вашим лицом произойдет чудо и в 49 лет вы будете выглядеть на 23. Но, как известно, сани надо готовить летом, то есть пока лицо еще свежо и молодо. Мы решили провести эксперимент и проверить, так ли чудодейственна эта методика, как о ней говорят.

Авторы AdMe.ru взяли на себя смелость принять участие в 2-недельном марафоне фейсфитнеса, а после поделились своими впечатлениями и выводами.

Лидия работала над подбородком, скулами и нависшим веком

Выполняла упражнения каждый вечер. Почувствовала изменения приблизительно через 6 дней. Скулы и щеки стали словно мячики — упругие, но в то же время не пухлые. Линия скулы мне очень нравится, она стала более выраженная, четкая. На веках пока не заметила прогресса, но, думаю, времени еще мало прошло. Продолжать заниматься буду, ведь мне уже даже не 30 лет, рано или поздно овал лица покатится вниз, поэтому я сделаю все, чтобы это предотвратить.

Ольга выполняла упражнения для носогубных складок и межбровных морщин

Упражнения по межбровным морщинам больше напомнили поглаживания по массажным линиям при нанесении крема, может, поэтому работы или расслабления мышц я не почувствовала. Совет наклеивать пластырь сработал — хмуриться я стала меньше. Но на ночь клеить пластырь не советую: во сне ты перестаешь контролировать свое лицо, и наутро результат может не порадовать. Так, я один раз наклеила перед сном пластырь, и, видимо, мне что-то ночью снилось малоприятное, утром я проснулась с огромными заломами между бровями — пластырь только их усилил. Упражнения по носогубным складкам было делать непривычно, чувствовались мышцы вокруг губ и носа, было ощущение тепла в этой зоне. Но, думаю, они должны работать. Хочу практиковать их и дальше и добавить к ним несколько других упражнений на шею и лицо.

Иванна делала общий комплекс упражнений

Выполняла упражнения один раз в день, в первой половине дня. Стала чувствовать мышцы лица, они реально устают. Этот факт меня шокировал. Упражнение «лошадка» хорошо расслабляет после такой зарядки. Еще у меня появилось любимое упражнение — вращать языком по часовой стрелке и потом обратно, оно еще развивает артикуляцию, как я поняла. Я его теперь делаю постоянно, по нескольку раз в день, оно очень легкое.

Наталия работала над носогубными складками

У меня небольшие морщины вокруг рта, но я не вижу, чтобы они значительно разгладились, хотя в видео заметный эффект обещан уже после первого раза. Вероятно, нужен больший срок, чтобы оценить изменения, или даже необходим целый комплекс упражнений.

Каролина выполняла упражнения для всего лица

Упражнения делала каждый день, но каких-то супервидимых изменений внешне не заметила. Однако почувствовала натяжение мышц лица после первой же тренировки. Лучше всего у меня проработались мышцы шеи — под подбородком, а также мышцы, спрятанные за носогубными складками. В целом улучшился тонус кожи, она стала более упругой, румяной. Определенно рекомендую эти упражнения молодым девушкам. Не ленитесь уделить себе 10 минут в день. Это отличное и, что немаловажно, бесплатное вложение в вашу молодость, красоту и здоровье.

Лиана выполняла упражнения для уменьшения носогубных складок

Результат пока малозаметен, но выполнять упражнения мне нравится. С каждым разом мышцы лица отвечают лучше, я их уже чувствую. Считаю эти упражнения очень полезными, буду выполнять их и после окончания эксперимента.