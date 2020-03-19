Авторы AdMe.ru проверили на себе стильные хитрости, к которым прибегают мировые звезды. И честно рассказали о результатах

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К каким только модным хитростям не прибегают стилисты звезд, чтобы их клиенты попадали в списки хорошо одетых знаменитостей и производили фурор на красных ковровых дорожках крутых мероприятий. Среди этих уловок и использование скотча для поддержки груди, и применение утягивающего нижнего белья, и ношение туфель на 2 размера больше, и многое другое.

Авторы AdMe.ru опробовали на себе звездные хитрости и делятся впечатлениями, какие из этих трюков стоит внедрить в свою жизнь, чтобы выглядеть стильно, а какие лучше оставить знаменитостям.

9. Обувь на 1–2 размера больше

Знаменитостям порой приходится часами ходить на каблуках, в течение длительного времени дефилировать по красной ковровой дорожке или бесконечно позировать фотографам. А туфли, которые на пару размеров больше, не мешают циркуляции крови, не натирают, не сдавливают ногу, что позволяет избежать отеков и мозолей. Чтобы обувь не спадала, звезды используют двусторонний скотч, не дающий ноге скользить, и специальные силиконовые вкладыши.

Наш автор Белла: Из-за маленькой ноги я всю жизнь ношу обувь на 2 размера больше, потому что не могу найти свой. Ботинки и туфли действительно ни разу не натирали, а ноги не отекали. Это на самом деле удобно. Но ботинки не должны болтаться и быть намного шире голени, иначе эффект обратный. Тем не менее, несмотря на удобство, мне не нравится носить обувь большего размера, потому что это заметно.

8. Скотч для поддержки груди

Ким Кардашьян известна своей любовью к нарядам с глубоким декольте. Кроме того, она иногда надевает пиджаки прямо на голое тело. Чтобы бюст выглядел идеально и не было риска явить миру слишком пикантные подробности, звезда использует малярный скотч, с помощью которого приподнимает и фиксирует грудь. Ким призналась, что впервые применила скотч для этой цели в 2008 году на фотосессии. С недавних пор Кардашьян открыла производство специальной клейкой ленты для поддержки и фиксации груди.

Наш автор Маша: У меня 8-й размер груди, и я попробовала использовать для ее поддержки обычный скотч, малярный и широкий лейкопластырь. Обычный скотч ничего не держит и впивается в кожу.

Малярный неплохо поддерживает грудь. Он немного шуршит, но нестрашно. Приклеить симметрично невозможно, особенно самой. Кроме того, он сковывает движения. Минут через 10 тело под скотчем начало чесаться и появилось небольшое раздражение. Снимала я липучку дольше, чем клеила. Вывод: этот метод можно использовать для фотосессии, если размер груди меньше.

Лучше взять широкий пластырь: он лучше всего поддерживает бюст. Соски желательно чем-нибудь защищать.

7. Использование плотного корректирующего белья

Соблазнительные и эффектные наряды знаменитостей нередко скрывают утягивающее белье, которое сужает силуэт. Кто-то из звезд пытается отрицать данный факт, но фотографы не дремлют. Другие же признаются в этом открыто: к примеру, Ким Кардашьян, которая выпускает собственную коллекцию моделирующего белья. Звездные стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хаен, которые работают с Дженнифер Лопес, Карой Делевинь, Сиарой, Рейчел Макадамс и другими знаменитостями, рекомендуют носить корректирующее белье женщинам всех типов телосложения. И подчеркивают, что такое белье надевают даже модели. Оно помогает скорректировать проблемные области, сгладить неровности и позволяет любому материалу наряда скользить, наиболее лестно подчеркивая фигуру.

Наш автор Вита: Я никогда не носила утягивающее белье и решилась на эксперимент специально для статьи. Сначала было впечатление, что в нем очень тесно, потому что оно сидит достаточно плотно. Потом привыкаешь к этому. Я думаю, что буду надевать такое белье под облегающую одежду: оно хорошо моделирует силуэт. А благодаря тому, что оно бесшовное, наряд сидит идеально и не проступают контуры нижнего белья или верхний край колготок. Однако я думаю, что летом в моделирующем белье будет жарко.

6. Использование вертикальных линий в одежде

Вертикаль в одежде вытягивает силуэт, благодаря этому мы выглядим стройнее и выше ростом. Такого эффекта можно достичь благодаря вертикальным линиям в образе — полам жакета или пальто, стрелкам на брюках, молнии или пуговицам в ряд, длинному шарфу. Также визуально удлиняют фигуру однотонные наряды. Контрастные же верх и низ, напротив, зрительно дробят силуэт. И это учитывает актриса Эмилия Кларк, рост которой 157 см. Наш автор Вита: В моем случае на вытягивание силуэта работают полы жакета, стрелки на брюках и длинные завязки на блузе. Мне нравится то, что получилось в итоге.

5. Платье с контрастными вставками по бокам

Контрастные вертикальные полосы по бокам — это идеальный способ визуально сделать фигуру стройнее. Полосы сужают силуэт, а если вставки будут изогнутыми, как у Кейт Уинслет, то фигура приобретет форму песочных часов. Наш автор Юля: Я думаю, что платье такого плана нужно каждой женщине. Пышную даму оно сделает стройнее, а худощавой при необходимости «нарисует» более рельефную фигуру.

4. Использование корсета в образах

Благодаря корсету талия кажется тоньше, бедра — шире. А фигура приобретает соблазнительный силуэт «песочные часы». Поэтому данный предмет гардероба можно нередко увидеть на звездах во время их публичных выходов. Кроме того, некоторые знаменитости используют корсет не в качестве модного аксессуара, а по его прямому назначению — в качестве нижнего белья, помогающего утянуть талию до минимального размера.

Наш автор Мария: Мне удобно в корсете. Я активно носила этот предмет одежды лет 6–7 назад, когда училась в университете. Это хорошая поддержка для спины, но он немного сковывает движения и в нем жарковато. Такой корсет, как у меня, можно надевать под брючный костюм или на прозрачную свободную блузку и однотонную юбку.

3. Брюки с высокой посадкой

Брюки с высокой посадкой визуально удлиняют ноги: возникает иллюзия, будто ноги начинаются на несколько сантиметров выше, чем на самом деле. В случае с Дженнифер Лопес эффект «вытягивания» ног помимо высокой посадки создает вертикальная полоска на штанах. Наш автор Вита: Акцент на талии и длинные ноги — мне нравится эффект, которого позволяют достичь брюки такого покроя.

2. Обувь телесного цвета

Туфли нюдового цвета, близкого к оттенку вашей кожи, как бы продолжают ногу, прибавляя дополнительные сантиметры к ее длине. Особенно это заметно в сочетании с платьями или юбками. Также эффектно такая обувь выглядит в комплекте с укороченными брюками. И знаменитости, зная об этом, активно включают шпильки бежевого цвета в свой гардероб. Наш автор Полина: Считаю нюдовые туфли-шпильки настоящей базой в гардеробе: благородный оттенок подходит к одежде любого цвета. Ну а то, что ноги в них выглядят длиннее, только приятно.

1. Брюки или джинсы клеш в пол

Еще один трюк, позволяющий сделать даже самую миниатюрную девушку обладательницей ног от ушей, — брюки или джинсы в пол. Голливудский топ-стилист Рэйчел Зоуи (на фото справа) придерживается мнения, что брюки должны скользить по земле. Исключение составляют лишь укороченные модели длиной до лодыжек.

Наш автор Вита: У меня длинные джинсы клеш, но они все равно несколько короче, чем у знаменитостей. Моя обувь видна, а у них скрыта полностью. Тем не менее могу сказать, что это не самая удобная длина для повседневной жизни. Подгибка брюк сзади касается земли и несколько оббивается, а в снег и слякоть сильно пачкается. То есть такие брюки стоит надевать лишь в хорошую сухую погоду или на выход.