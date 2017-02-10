А вы знали, что фейсбук следит за вами, даже когда вы им не пользуетесь?

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Не секрет, что фейсбук собирает огромное количество данных о своих пользователях, включая удаленные и недописанные посты, а также информацию об интернет-активности людей вне соцсети. Но вот еще один менее известный факт: оказалось, что компания следит не только за теми, кто постоянно пользуется сайтом, но и за теми, у кого вообще нет аккаунта в фейсбуке. AdMe.ru выяснил, почему так происходит и что следует сделать, чтобы помешать «Большому Брату» постоянно следить за нами.

В первую очередь, для создания эффективной рекламы, которая будет показана только тем пользователям, чьи характеристики отвечают требованиям рекламодателей. Такую рекламу называют таргетированной, то есть ориентированной на группу людей с определенными интересами. Слежение за интернет-активностью человека позволяет компании сделать вывод о его предпочтениях, чтобы в дальнейшем показывать ему прежде всего те рекламные объявления, которые с наибольшей вероятностью его заинтересуют.

Гораздо больше, чем мы думаем, в том числе и то, что мы не указывали. Например, предпочтения в рекламе, адреса и номера телефонов, уровень образования и доходов, стоимость, площадь и год постройки дома. Эти данные могут быть получены путем анализа нашей активности в интернете, в том числе и вне фейсбука, а также из информации, которой делятся в сети наши друзья. Причем удаление аккаунта не сотрет сведения о вас из базы данных — они там останутся практически навсегда.

Согласно исследованию, опубликованному Бельгийским агентством по защите данных, компания отслеживает страницы, посещаемые пользователями, даже если они вышли из своего аккаунта в фейсбуке, удалили его или вообще никогда не регистрировались в этой соцсети. Как такое возможно? Исследователи утверждают, что фейсбук отслеживает наши действия в браузере при помощи cookie-файлов на наших компьютерах. Это происходит, когда мы посещаем бизнес-страницу или страницу поклонников знаменитости, просмотр которой доступен и без наличия аккаунта в соцсети. На других сайтах слежение происходит через социальные плагины, например такие, как кнопка «Нравится» — она встроена практически на всех популярных ресурсах. Но и это еще не все: по словам исследователей, слежение осуществляется даже тогда, когда не происходит вообще никакого взаимодействия с сервисами фейсбука.

Если вы пользователь фейсбука, то вам поможет инструкция от специалиста по анализу данных Вики Бойкис (Vicky Boykis): Старайтесь не публиковать слишком много личной информации.

Не размещайте фотографии ваших детей, особенно если они еще не в том возрасте, чтобы дать свое разрешение на публикацию.

Выходите из аккаунта в соцсети, когда закончили ею пользоваться, а лучше всего используйте отдельные браузеры для фейсбука и всего остального.

Используйте блокировщики рекламы.

Не устанавливайте фейсбук-мессенджер на свой смартфон, пользуйтесь мобильным сайтом.

Советы от Business Insider будут одинаково полезны всем интернет-пользователям, в том числе и тем, кто не пользуется соцсетями: На устройстве iPhone или iPad выберите «Настройки > Конфиденциальность > Реклама», а затем включите функцию «Ограничить трекинг рекламы».

На устройстве Android выберите «Настройки > Google > Реклама», далее отключите функцию «Персонализировать рекламу в приложениях».

В браузере Chrome (или любом другом, которым вы пользуетесь, — настройки во всех браузерах схожи) откройте меню «Настройки > Показать дополнительные настройки > Личные данные» и поставьте галочку в пункте «Отправлять запрет отслеживания с исходящим трафиком».