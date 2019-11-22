9 заданий, которые поставят в тупик всех ваших знакомых, а вам помогут заключить беспроигрышное пари
Близится время новогодних каникул, шумных вечеринок и долгих посиделок с друзьями. Одни компании проводят такие дни за просмотром телевизора, другие играют в настольные игры, кто-то просто уплетает праздничные блюда и ведет беседы. Но есть еще один способ развлечения: хитрые пари, которыми можно удивить знакомых или детей, если во время застолья вдруг повисла неловкая пауза.
Мы в AdMe.ru рекомендуем вам взять на вооружение парочку таких трюков.
Прямоугольник из спичек
- Цель: поднять разложенный на столе прямоугольник при помощи двух спичек.
- Что будут делать оппоненты: самым логичным способом справиться с этой задачей выглядит такое решение: надавить двумя спичками посередине противоположных сторон прямоугольника. Но на самом деле при таком подходе фигура неминуемо развалится.
- Что нужно сделать вам: надавить спичками с двух концов одной из сторон прямоугольника. Так вы сможете поднять его в воздух.
Шарик, поднимающий бокалы
- Цель: поднять 2 бокала одним шариком. Притом обматывать или связывать бокалы нельзя, а шарик запрещается плавить.
- Что будут делать оппоненты: наверняка запреты введут их в ступор, и, покрутив шар так и сяк, они распишутся в собственном бессилии.
- Что нужно сделать вам: зажать шарик между вершинами бокалов и надуть его до той степени, пока горловины плотно его не обхватят. Готово, можно поднимать.
Башенка из монет
Цель: на столе стоит бутылка, на горлышке которой лежит купюра, придавленная башенкой из монет. Нужно вытащить купюру так, чтобы мелочь не рассыпалась.
Что будут делать оппоненты: вероятнее всего, они постараются выдернуть купюру рывком, чтобы монеты не успели упасть. Однако вряд ли этот трюк кому-то удастся выполнить именно таким образом.
Что нужно сделать вам: смочить 2 пальца и ударить по краю купюры. Так она действительно успешно выскользнет из-под башенки, а та не успеет развалиться.
Трюк со втулкой
Цель: бросить втулку от туалетной бумаги так, чтобы она вертикально встала на стол.
Что будут делать оппоненты: наверняка они попытаются перед броском держать втулку в идеально вертикальном положении и бросать ее на стол сверху вниз. Вот только картонный предмет снова и снова будет опрокидываться на бок.
Что нужно сделать вам: вам тоже нужно бросать втулку сверху вниз, но так, чтобы изначально она упала на бок. Предмет подскочет, после чего встанет вертикально.
Умножение
- Цель: друг пишет на листке любое 3-значное число. Далее вы оба должны как можно быстрее умножить это число сначала на 7, потом на 11 и затем на 13. Притом другу разрешается пользоваться калькулятором.
- Что будет делать оппонент: вероятнее всего, он покажет вам, как ловко управляется с вычислительным приложением, и постарается как можно скорее решить пример при помощи калькулятора.
- Что нужно сделать вам: просто напишите рядом с уже записанным числом точно такое же. И решение будет верным. Например, если 579 умножить на 7, 11 и 13, получится 579 579. Хитрость работает с любым 3-значным числом.
Одна спичка
- Цель: сделать так, чтобы у вас получился квадрат. При этом можно передвинуть только одну спичку.
- Что будут делать оппоненты: скорее всего, они будут пытаться двигать разные спички во все стороны, но так и не найдут решение этой хитрой задачи.
- Что нужно сделать вам: просто переместите одну из спичек так, как показано на рисунке справа. Тогда между ними образуется маленький квадратик.
Карточка и монетка
- Цель: кладем ненужную пластиковую карточку так, чтобы она балансировала на краю стакана. Затем на ту половину карты, которая оказалась снаружи стакана, нужно положить монетку таким образом, чтобы конструкция не разрушилась.
- Что будут делать оппоненты: вероятнее всего, постараются положить монету как можно ближе к центру карты, однако это противоречит правилам.
- Что нужно сделать вам: заполните стакан водой так, чтобы она касалась карты. Поверхностное натяжение удержит конструкцию от разрушения.
Питье на скорость
- Цель: выпить кружку или бокал любого напитка за минуту.
- Что будут делать оппоненты: ваши соперники постараются справиться с задачей как можно быстрее, чтобы выиграть пари. И, скорее всего, справятся даже за меньшее время. Вот только это не сулит для них ничего хорошего: на задачу нужно было потратить именно минуту, а не 30 или 40 секунд.
- Что нужно сделать вам: перед тем как приступить к выполнению, включите на телефоне секундомер. Вам нужно сосредоточиться и сделать последний глоток на 60-й секунде от начала старта.
Плавающая иголка
Цель: заставить иголку плавать в чашке или тазике по поверхности воды.
Что будут делать оппоненты: скорее всего, они попытаются положить предмет максимально ровно и аккуратно, но иголка все равно будет крениться и идти ко дну.
Что нужно сделать вам: возьмите небольшой отрезок салфетки или туалетной бумаги, положите на него иголку и опустите в воду. Конструкция останется на плаву. Скорее всего, после этого соперники обвинят вас в том, что иголка лежит не на водной глади, а на бумаге. Попросите их подождать. Ведь вскоре салфетка промокнет и пойдет к одну, а иголка останется ровно лежать на поверхности.
Как думаете, вы смогли бы справиться с парой таких заданий без единой подсказки?