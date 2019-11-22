9 заданий, которые поставят в тупик всех ваших знакомых, а вам помогут заключить беспроигрышное пари

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Близится время новогодних каникул, шумных вечеринок и долгих посиделок с друзьями. Одни компании проводят такие дни за просмотром телевизора, другие играют в настольные игры, кто-то просто уплетает праздничные блюда и ведет беседы. Но есть еще один способ развлечения: хитрые пари, которыми можно удивить знакомых или детей, если во время застолья вдруг повисла неловкая пауза.

Мы в AdMe.ru рекомендуем вам взять на вооружение парочку таких трюков.

Прямоугольник из спичек

Цель: поднять разложенный на столе прямоугольник при помощи двух спичек.

поднять разложенный на столе прямоугольник при помощи двух спичек. Что будут делать оппоненты: самым логичным способом справиться с этой задачей выглядит такое решение: надавить двумя спичками посередине противоположных сторон прямоугольника. Но на самом деле при таком подходе фигура неминуемо развалится.

самым логичным способом справиться с этой задачей выглядит такое решение: надавить двумя спичками посередине противоположных сторон прямоугольника. Но на самом деле при таком подходе фигура неминуемо развалится. Что нужно сделать вам: надавить спичками с двух концов одной из сторон прямоугольника. Так вы сможете поднять его в воздух.

Шарик, поднимающий бокалы

Цель: поднять 2 бокала одним шариком. Притом обматывать или связывать бокалы нельзя, а шарик запрещается плавить.

поднять 2 бокала одним шариком. Притом обматывать или связывать бокалы нельзя, а шарик запрещается плавить. Что будут делать оппоненты: наверняка запреты введут их в ступор, и, покрутив шар так и сяк, они распишутся в собственном бессилии.

наверняка запреты введут их в ступор, и, покрутив шар так и сяк, они распишутся в собственном бессилии. Что нужно сделать вам: зажать шарик между вершинами бокалов и надуть его до той степени, пока горловины плотно его не обхватят. Готово, можно поднимать.

Башенка из монет

Цель: на столе стоит бутылка, на горлышке которой лежит купюра, придавленная башенкой из монет. Нужно вытащить купюру так, чтобы мелочь не рассыпалась. Что будут делать оппоненты: вероятнее всего, они постараются выдернуть купюру рывком, чтобы монеты не успели упасть. Однако вряд ли этот трюк кому-то удастся выполнить именно таким образом. Что нужно сделать вам: смочить 2 пальца и ударить по краю купюры. Так она действительно успешно выскользнет из-под башенки, а та не успеет развалиться.

Трюк со втулкой

Цель: бросить втулку от туалетной бумаги так, чтобы она вертикально встала на стол. Что будут делать оппоненты: наверняка они попытаются перед броском держать втулку в идеально вертикальном положении и бросать ее на стол сверху вниз. Вот только картонный предмет снова и снова будет опрокидываться на бок. Что нужно сделать вам: вам тоже нужно бросать втулку сверху вниз, но так, чтобы изначально она упала на бок. Предмет подскочет, после чего встанет вертикально.

Умножение

Цель: друг пишет на листке любое 3-значное число. Далее вы оба должны как можно быстрее умножить это число сначала на 7, потом на 11 и затем на 13. Притом другу разрешается пользоваться калькулятором.

друг пишет на листке любое 3-значное число. Далее вы оба должны как можно быстрее умножить это число сначала на 7, потом на 11 и затем на 13. Притом другу разрешается пользоваться калькулятором. Что будет делать оппонент: вероятнее всего, он покажет вам, как ловко управляется с вычислительным приложением, и постарается как можно скорее решить пример при помощи калькулятора.

вероятнее всего, он покажет вам, как ловко управляется с вычислительным приложением, и постарается как можно скорее решить пример при помощи калькулятора. Что нужно сделать вам: просто напишите рядом с уже записанным числом точно такое же. И решение будет верным. Например, если 579 умножить на 7, 11 и 13, получится 579 579. Хитрость работает с любым 3-значным числом.

Одна спичка

Цель: сделать так, чтобы у вас получился квадрат. При этом можно передвинуть только одну спичку.

сделать так, чтобы у вас получился квадрат. При этом можно передвинуть только одну спичку. Что будут делать оппоненты: скорее всего, они будут пытаться двигать разные спички во все стороны, но так и не найдут решение этой хитрой задачи.

скорее всего, они будут пытаться двигать разные спички во все стороны, но так и не найдут решение этой хитрой задачи. Что нужно сделать вам: просто переместите одну из спичек так, как показано на рисунке справа. Тогда между ними образуется маленький квадратик.

Карточка и монетка

Цель: кладем ненужную пластиковую карточку так, чтобы она балансировала на краю стакана. Затем на ту половину карты, которая оказалась снаружи стакана, нужно положить монетку таким образом, чтобы конструкция не разрушилась.

кладем ненужную пластиковую карточку так, чтобы она балансировала на краю стакана. Затем на ту половину карты, которая оказалась снаружи стакана, нужно положить монетку таким образом, чтобы конструкция не разрушилась. Что будут делать оппоненты: вероятнее всего, постараются положить монету как можно ближе к центру карты, однако это противоречит правилам.

вероятнее всего, постараются положить монету как можно ближе к центру карты, однако это противоречит правилам. Что нужно сделать вам: заполните стакан водой так, чтобы она касалась карты. Поверхностное натяжение удержит конструкцию от разрушения.

Питье на скорость

Цель: выпить кружку или бокал любого напитка за минуту.

выпить кружку или бокал любого напитка за минуту. Что будут делать оппоненты: ваши соперники постараются справиться с задачей как можно быстрее, чтобы выиграть пари. И, скорее всего, справятся даже за меньшее время. Вот только это не сулит для них ничего хорошего: на задачу нужно было потратить именно минуту, а не 30 или 40 секунд.

ваши соперники постараются справиться с задачей как можно быстрее, чтобы выиграть пари. И, скорее всего, справятся даже за меньшее время. Вот только это не сулит для них ничего хорошего: на задачу нужно было потратить именно минуту, а не 30 или 40 секунд. Что нужно сделать вам: перед тем как приступить к выполнению, включите на телефоне секундомер. Вам нужно сосредоточиться и сделать последний глоток на 60-й секунде от начала старта.

Плавающая иголка

Цель: заставить иголку плавать в чашке или тазике по поверхности воды. Что будут делать оппоненты: скорее всего, они попытаются положить предмет максимально ровно и аккуратно, но иголка все равно будет крениться и идти ко дну. Что нужно сделать вам: возьмите небольшой отрезок салфетки или туалетной бумаги, положите на него иголку и опустите в воду. Конструкция останется на плаву. Скорее всего, после этого соперники обвинят вас в том, что иголка лежит не на водной глади, а на бумаге. Попросите их подождать. Ведь вскоре салфетка промокнет и пойдет к одну, а иголка останется ровно лежать на поверхности.