9 явных признаков нехватки магния в организме

3

12

5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы регулярно чувствуете усталость, у вас время от времени дергается глаз или бывают мышечные спазмы, скорее всего, причина заключается в недостатке магния. Магний отвечает за множество процессов в организме. Его дефицит опасен для здоровья и может вызвать серьезные заболевания. Поэтому очень важно быть внимательным к своему телу, чтобы как можно раньше заметить проблему.

Мы в AdMe.ru хотим вам помочь и поэтому собрали самые главные симптомы, говорящие о дефиците магния.

1. Тяга к сладкому

Острое желание съесть что-нибудь сладенькое часто указывает на недостаток в организме некоторых минералов, в частности магния. Среди здоровых людей внезапные приступы тяги к сладкому чаще всего случаются у женщин в период менструации и у спортсменов после интенсивных тренировок. В обоих случаях магний уходит из организма в больших количествах, из-за чего и возникает потребность в сахаре.

2. Спазмы и боли в мышцах

Мышечные судороги и спазмы могут быть очень болезненными. Если они повторяются часто, то это один из главных признаков нехватки магния. Избавиться от них поможет не только восполнение этого элемента, но также комплекс витаминов B, E и D. Чтобы проверить уровень содержания этих микроэлементов в организме, обратитесь к врачу. А для быстрого снятия мышечного напряжения помассируйте болезненную зону круговыми движениями.

3. Бессонница

Дефицит магния нередко вызывает бессонницу. Это вещество отвечает за способность мозга расслабляться и спокойно засыпать. Если магния не хватает, то «функция релаксации» организма дает сбой. Мешают нормальному засыпанию и судороги в ногах, о которых мы говорили выше. В медицине это называется «синдром беспокойных ног». При засыпании и во время сна нижние конечности подергиваются, из-за чего качество сна заметно страдает.

4. Заболевания костей

Недостаток магния со временем увеличивает риск переломов, вывихов и других проблем с костями и суставами. Причина этому — понижение уровня кальция, которое вызывает дефицит магния. А кальций, в свою очередь, необходим нам для здоровья костей.

5. Кислотный рефлюкс

При дефиците магния недопереваренная пища и желудочный сок возвращаются обратно в пищевод. Из-за этого возникает ощущения жжения, которое в народе называют изжогой.

6. Апатия и стресс

Магний очень важен для нормальной работы нервной системы, он отвечает в том числе за расслабление организма. При его нехватке человеку тяжело успокоиться, он чувствует постоянное напряжение и стресс. Со временем это даже может привести к депрессии.

7. Запоры

Причин запоров может быть множество: от стресса до недостаточного потребления клетчатки. И одна из возможных причин — нехватка магния. Как уже было сказано выше, он отвечает за расслабление организма. Это касается в том числе и пищеварительного тракта. Из-за нехватки данного минерала нарушается работа некоторых функций кишечника, что в итоге и приводит к запорам.

8. Усталость

Энергия в клетках телах аккумулируется с участием магния. Если его не хватает, клетки не могут вырабатывать энергию в нужном для активной жизни количестве. Из-за этого у человека появляются такие симптомы, как быстрая утомляемость, постоянная усталость, апатия и лень.

9. Сильные головные боли

Хронический недостаток полезных веществ вызывает сильные головные боли. В зависимости от очага ее локализации можно понять, каких именно витаминов не хватает организму — А, В, С или D. Характерный признак дефицита микроэлементов — локализация мигрени только в одной части головы. При низком уровне магния кровеносные сосуды мозга быстро расширяются и сужаются, что и вызывает неприятные ощущения. Восполнение его недостатка нормализует работу сосудов и избавляет от головных болей.

В каких продуктах много магния?

Нехватка магния у многих людей возникает из-за неправильного питания и вредных привычек. Грамотно подобранная диета восполняет суточную потребность в этом веществе. Следующие продукты помогут увеличить уровень магния в организме: злаки;

орехи;

свежие фрукты и сухофрукты;

зелень;

рыба.

А вы замечали у себя признаки нехватки магния в организме? Что помогло вам избавиться от этих неприятных симптомов? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях!