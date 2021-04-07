9 вредных привычек, из-за которых порядка в доме не будет, сколько ни убирайся

Беспорядок в доме — это не только вопрос эстетики, но и источник стресса, который оказывает значительное влияние на психическое состояние обитателей жилища. Чтобы в квартире всегда легко дышалось, необходимо не только исправно убираться в определенный день, но и поддерживать порядок на протяжении всех остальных. А помешать этому могут некоторые распространенные и неосознанные привычки.

AdMe.ru изучил, совершая какие обыденные действия мы незаметно захламляем свои дома и позволяем вещам высасывать драгоценную энергию.

9. Приносить домой заведомо ненужные вещи

Чтобы было проще поддерживать порядок, в доме изначально не должно быть лишних вещей, а значит, стоит сортировать их еще до того, как перенесли через порог. Так, старайтесь не приносить домой то, что создает визуальный шум, но не приносит пользы. Например, бессмысленные сувениры, символические подарки, листовки, чеки и журналы. Кроме того, старайтесь не дублировать предметы. Если вы решились и уже купили новый чайник или джинсы на замену порванным, не стоит на всякий случай приберегать уже отработавшее свое старье.

8. Использовать пылесос только для чистки пола

Насадки для сбора пыли и чистки диванов почему-то не всегда пользуются популярностью, хотя они могут значительно облегчить процесс уборки и даже помочь сделать ее качественнее. Пыльные полки, подоконники, радиаторы, диваны и матрасы, труднодоступные углы внизу и наверху — все это можно успешно обработать с помощью пылесоса. В некоторых случаях этого уже будет достаточно, а в других дальнейшая влажная уборка как минимум станет легче.

7. Не стирать сразу мыльные подтеки в ванной

Чтобы мыльный налет и слой ржавчины не накапливались и не приходилось потом прикладывать усилия, чтобы все отмыть, выработайте привычку споласкивать поверхности в ванной сразу после использования либо, в случае с раковиной, хотя бы в конце дня. Более того, ванну полезно протирать насухо, чтобы удалить значительную часть мыльной пленки. Эта традиция отнимет не больше пары минут в день, зато в ванной комнате дольше сохранятся чистота и свежесть.

6. Не убирать высохшие вещи с сушилки

Согласитесь, вы не можете себе позволить развесить вещи после стирки через несколько дней, потому что они элементарно протухнут. Такое же правило стоит соблюдать и в отношении высохшей одежды. Ведь зачастую привычка не убирать ее неделями связана с тем, что ей «ничего не будет». Но, во-первых, вещи вполне могут запылиться или «нарядиться» в шерсть домашнего питомца, если таковой имеется. Во-вторых, эта пестрая махина непременно будет давить на вас и провоцировать у вас стрессовое состояние, как уже говорилось во вступлении.

5. Хранить вещи стопками

Хранить вертикально удобно не только кухонную утварь вроде сковородок, но и одежду. Как бы вы ни старались, футболки, сложенные друг на друга, будут выглядеть опрятно буквально пару дней, а потом вы утомитесь поправлять съехавшие стопки. А распределив те же, например, свитеры вертикально в специальном боксе, вы не только разумнее распорядитесь пространством, но и окажете себе дополнительную услугу. Ведь так вам будет проще увидеть и выбрать то, что нужно.

4. Упорно заставлять столы чем попало

Вещи первой необходимости удобно иметь под рукой, но зачастую поверхности оказываются завалены всем подряд. Поэтому и на кухонном, и на рабочем столе старайтесь держать всего пару-тройку предметов. Либо же грамотно организуйте пространство, чтобы для доступа ко всему необходимому было нужно всего лишь распахнуть дверцу.

3. Не мыть посуду в процессе приготовления

Чтобы гора посуды после ужина не наводила на вас ужас и не соблазняла оставить все на потом, попробуйте завести привычку складывать использованные предметы в раковину, наполненную мыльной водой, а затем ополаскивать их прямо в процессе готовки, когда появляется свободная минута. Согласитесь, смыть размягченную грязь гораздо проще и быстрее, чем оттирать подсохшую. И таким образом к концу трапезы у вас останется гораздо меньше забот.

2. Не прибираться перед уходом и перед сном

Привычка оставлять дома бардак перед уходом и перед сном как ничто другое отнимает драгоценное ощущение чистоты и уюта, даже если вы всегда исправно убираетесь. Чтобы наслаждаться результатами своих трудов, заведите обыкновение посвящать 10–15 минут ежевечерней уборке. Можно воспользоваться готовым планом из пяти шагов: убрать со стола, вымыть посуду, вернуть на места все вещи, подготовить одежду на завтра и собрать мусор.

1. Хранить нужные и ненужные вещи вместе

Еще один источник вечной неразберихи в шкафах и на полках — вещи, которыми пользуетесь постоянно, и уже ненужные, хранящиеся вперемешку. Если вам требуется пауза на обдумывание, прежде чем окончательно расстаться с какими-то предметами, заведите несколько тематических коробок для хранения, например для электроники, одежды, игрушек, кухонных аксессуаров и так далее. Все вещи, которые вы пока не готовы выкинуть, откладывайте туда и ставьте себе напоминание на месяц. Если за это время вам ничего не пригодилось и вы даже не вспомнили об этих «ссыльных», смело выкидывайте. Для того чтобы начать наводить порядок в доме, вы можете найти любой список в интернете, с помощью которого будет проще провести ревизию уже сегодня.