9 возможностей телефона, скрытых от большинства пользователей

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Смартфоны настолько стремительно ворвались в нашу жизнь, что не у всех было время изучить, на что же они по-настоящему способны. К тому же прогресс не стоит на месте и постоянные обновления делают эти устройства всемогущими. Мы в AdMe.ru считаем, что можно значительно облегчить себе некоторые задачи, изучив пару трюков в Android, и предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

Клонирование приложений

В меню свежих версий Android есть пункт «Приложение-клон», где можно продублировать нужное приложение одним нажатием. Клон пригодится тем, кто использует одну соцсеть под разными аккаунтами. Для тех, чья версия Android эту функцию не поддерживает, есть специальная программа для клонирования.

Скачивание видео и аудио с YouTube

По умолчанию Google скрывает приложения с опцией скачивания видео YouTube из своего официального магазина. Но есть и сторонние разработчики. Одни уже давно хорошо себя зарекомендовали, другие новые. Принцип работы у них один: либо указываете ссылку на ролик, либо находите его в приложении.

Превращение смартфона в весы

Оказывается, небольшой предмет или продукт в магазине можно взвесить с помощью специального приложения, которое превратит ваш смартфон в весы. Установите, откалибруйте при помощи небольшой воздушной подушки или предмета, вес которого известен заранее (например, монеты), — и готово!

Режим двух окон одним нажатием

Хочется читать электронную книгу и не переключатся каждый раз на словарь? Включите многооконный режим! Для этого нужно зажать экранную клавишу списка задач (справа от кнопки «Домой») в нужном приложении, только вот пока не каждое из них умеет работать в таком формате.

Включение безопасного режима

Этот режим нужен для отладки системы и удаления сторонних приложений, которые мешают корректной работе телефона. На включенном телефоне или планшете нажмите и удерживайте кнопку питания. Появится меню с вариантами, нажмите и удерживайте окно «Выключить» или «Отключить питание». Когда появится запрос о переходе в безопасный режим, нажмите OK.

Использование офлайн-карт

Мобильный интернет в роуминге стоит очень дорого. Как же быть с ориентированием на местности? Скачайте карты себе на телефон, отключите мобильный интернет, а вот GPS оставьте включенным. Ваше местоположение на офлайн-картах будет определяться через спутник без расхода трафика.

Оплата смартфоном вместо карты

Благодаря модулям NFC, встроенным во многие модели телефонов, вы можете привязать ваши банковские карты к аккаунту в соответствующей системе (Android Pay или Apple Pay). Расплачиваться через электронные системы оплаты можно в тысячах магазинов — везде, где принимают бесконтактную оплату.

Сканер, который всегда под рукой

Отсканировать любой документ, текст или фото можно с помощью камеры вашего смартфона. В этом помогут специальные приложения, которые не только распознают документ, но и сохранят его в облачное хранилище и отправят нужному адресату.

Безграничный поиск

Благодаря приложению Google Goggles вы можете попытаться найти все что угодно. Его особенность в том, что вместо поисковых запросов вы используете камеру своего смартфона. Особенно удобно производить запросы, связанные с продуктами, предметами потребления, изображениями и штрихкодами.

Подключение смартфона к смартфону

Благодаря функции One-Touch-Go (OTG) к любому современному смартфону можно подключить периферийное устройство, включая второй телефон. Для соединения к одному телефону подключается USB-female-переходник, а ко второму телефону — micro-USB-кабель. После определения телефонами кабеля и переходника можно смело соединять их между собой.