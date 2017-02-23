9 вещей, которые язык пытается поведать о нашем здоровье

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Наше тело посылает сигналы о проблемах или заболеваниях, о которых мы зачастую и не подозреваем. И язык не исключение: по его состоянию можно многое сказать о здоровье и его аспектах, которым нужно уделить особое внимание. AdMe.ru делится с вами этими важными наблюдениями.

Клубнично-красный цвет

Это может означать, что вам не хватает витаминов. Блестящий, клубнично-красный язык — признак того, что в вашем рационе недостает железа и витамина B12. Впоследствии язык может стать более «лысым» из-за того, что большая часть вкусовых сосочков будет сглаживаться. В тяжелых случаях возможны острые боли при употреблении горячих жидкостей или острых блюд. Рекомендуется обратиться к врачу и пересмотреть рацион.

Черный или коричневый налет

Коричневый или черный налет на языке может выглядеть пугающе, но чаще всего свидетельствует лишь о плохой гигиене полости рта или курении, активном потреблении кофе, черного чая. В результате может появиться неприятный запах изо рта и вкусовые аномалии (сложность в распознавании вкусов). Следует прежде всего отказаться от вредных привычек, вызвавших налет, и уделить особое внимание гигиене: ежедневно чистить не только зубы, но и язык.

Обширный белый налет

Белый налет, напоминающий по цвету и консистенции творог, — признак дрожжевой инфекции или, иначе говоря, кандидоза. Подобный налет возникает при чрезмерном разрастании Candida albicans — дрожжей, которые присутствуют во рту в небольшом количестве, когда организм человека здоров. Причиной может быть длительный прием антибиотиков, диабет, ослабленная иммунная система или повышенное кровяное давление. Рекомендуется обратиться к врачу.

Складки на языке

Появление складок или морщин на языке может просто свидетельствовать о старении (да-да, наш язык тоже стареет). Обычно трещины безболезненны, но при плохой гигиене полости рта увеличивается вероятность попадания инфекции. Так, грибковая инфекция может развиться прямо в трещине и вызвать сильную боль и жжение. Проблему решают с помощью специальных медикаментов. Также причиной возникновения складок на языке могут быть плохо установленные зубные протезы.

Маленькие белые пятна на языке

Их появление может означать, что что-то раздражает язык. Например, зуб, постоянно натирающий участок языка. Но чаще всего эти пятна вызваны чрезмерным ростом клеток у курящих людей. От 5 до 17 % этих клеток могут стать предраковыми. Если пятна не исчезают в течение нескольких недель, очень важно обратиться к врачу и сделать все необходимые анализы.

Непроходящие красные повреждения

Красные пятна или волдыри, не проходящие в течение длительного периода времени, могут быть симптомом очень серьезного заболевания. Зачастую они ассоциируются с раком языка. Следует немедленно обратиться к врачу.

Чувство жжения

Чаще всего встречается у женщин в результате сильных гормональных изменений, особенно в период после наступления менопаузы. С этой проблемой стоит обратиться к лечащему врачу. Также причиной может быть неправильно подобранная зубная паста: у некоторых людей бывает аллергия на ее ингредиент — лаурилсульфат натрия, благодаря которому паста пенится.

Бугры и впадины

Эта довольна редкая особенность обычно не представляет никакой опасности. Если вы не испытываете никаких болевых ощущений, то вам не о чем волноваться — просто у всех разная анатомия.

Болезненные язвы

Появление болезненных язвочек — это стоматит, болезнь, которая считается детской, но проявляется у 20 % взрослых. Свидетельствуют язвы в первую очередь о стрессе и пониженном иммунитете. Обычно они проходят в течение 2 недель. В случае более длительного проявления болезни рекомендуется обратиться к врачу. Также желательно хорошо отдыхать и беречь свое здоровье.