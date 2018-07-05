9 вещей, которые стоит знать, чтобы не попасться на удочку продавцов и купить качественные продукты

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Отправляясь в магазин, все мы хотим вернуться из него с вкусными и полезными продуктами. Но, к сожалению, многие производители и продавцы в погоне за прибылью стремятся разными способами сбыть нам неликвид. К примеру, знаете ли вы, что обилие свежей зелени в покупном салате может маскировать просроченные ингредиенты? Но покупатели тоже не дремлют и вычисляют все новые и новые уловки недобросовестных дельцов.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов, прислушавшись к которым, вы не станете жертвой обмана в продуктовом магазине и всегда будете довольны купленными вкусностями.

1. Избегайте расфасовки

Старайтесь не покупать продукты в индивидуальных упаковках, которые были расфасованы заранее (мясную, колбасную, сырную или овощную нарезку, маринады, фрукты и так далее). Не исключено, что эти продукты испорчены или их срок годности подходит к концу. Дата фасовки в этом случае не показатель, так как стикеры с нею можно обновлять хоть по нескольку раз на дню. К тому же даже свежие продукты в таких упаковках сразу же становятся объектом интереса бактерий, поэтому либо просите нарезать и упаковать их при вас, либо измените свой выбор в пользу аналогичного товара в заводской упаковке.

2. Будьте настороже в отделе кулинарии

При покупке готовых салатов обратите внимание на обилие чеснока и специй или украшение в виде большого количества свежей зелени: обычно так маскируют «просрочку». Также при выборе салата учтите, что салаты с рыбой, мясом и яйцами портятся быстрее овощных, а салаты, заправленные растительным маслом, намного безопаснее салатов с майонезом. Лучше вообще отдавать предпочтение салатам без заправки, которые могут храниться вплоть до 2 дней. А чтобы максимально себя обезопасить, удостоверьтесь в том, что в магазине соблюдаются меры безопасности, положенные при работе с пищевыми продуктами. В частности: готовый салат хранится в стеклянной посуде (в металлической он быстро окисляется) и в отдельной витрине;

к каждому лотку прилагается отдельная ложка;

перед забором продукта продавец надевает одноразовую целлофановую перчатку.

3. Оценивайте состояние упаковки

Мятые бока, деформации, трещины, скукожившийся картон со следами застарелых подтеков — все это не просто «косметические дефекты». Любое повреждение упаковки может быть признаком неправильного хранения, нарушений условий перевозки и даже, возможно, истечения срока годности.

4. Используйте возможность рассмотреть товар

Продавцы прекрасно знают, как показать товар лицом. Ваша задача — попытаться увидеть его без прикрас. Так, например, в витринах с мясом освещение настроено таким образом, что все куски выглядят свежо и аппетитно. Попросите продавца достать понравившийся кусочек: в условиях обычного освещения он может выглядеть совсем иначе. То же и с «заморозкой»: не берите продукты с большим количеством ледяной глазури. Обычно это указывает на то, что они неоднократно размораживались и замораживались обратно, а это уже несет угрозу здоровью. К тому же визуально оценить, что скрывается под ледовой оболочкой, вы не сможете, и поэтому приобретете кота в мешке. И старайтесь избегать стереотипов: многие при выборе того же мяса пренебрегают кусками с подсушенной пленочкой, считая товар залежалым. Но это говорит лишь о том, что мясо лежало на воздухе, а не закисало в полиэтилене. А вот излишняя влажность, напротив, намекает на то, что продавцы «освежали» товар, щедро поливая его водой, которая вымывала из мяса все соки.

5. Опасайтесь ярких продуктов

Яркие цвета радуют глаз и ассоциируются с не менее ярким вкусом. Однако в отношении продуктов питания это правило не всегда работает. Например, грунтовые фрукты и овощи обычно имеют приглушенный оттенок кожицы, пятнышки и вмятинки, зато они вкусны и полезны. А вот парниковые красивы, как на подбор, но могут быть напичканы химикатами. Или сыр: многие считают, что чем ярче его цвет, тем выше жирность и лучше вкусовые качества. Но натуральный сыр всегда белый или бледно-желтый, а аппетитный оттенок ему придают красителем. Обычно это безвредный краситель из семян дерева аннато, и тем не менее очевидно: яркий цвет — не тот критерий, по которому нужно выбирать сыр. Аналогично, насыщенный цвет красной рыбы может указывать на наличие химических красителей. Другой пример — кетчуп и прочие соусы. Несмотря на то, что взгляд невольно устремляется к ярким баночкам, свой выбор лучше остановить на продуктах естественных оттенков: именно они свидетельствуют о том, что сырье, скорее всего, было натуральным.

6. Не ленитесь поискать нужный товар

Чтобы продать как можно больше дорогих и, как следствие, прибыльных товаров, продавцы размещают их на самом видном месте — в средней части стеллажа, как раз на уровне глаз покупателя. Такие продукты приметны, зачастую известны по рекламе, но далеко не всегда отличаются хорошим составом и высоким качеством. Чтобы магазин как можно меньше потерял на «просрочке», его сотрудники следят за тем, чтобы продукты с истекающим сроком годности находились на краю витрины. Вывод прост: не ленитесь потянуться к верхним полкам, нагнуться к нижним и заглянуть вглубь стеллажа, если хотите приобрести качественный, свежий и недорогой продукт.

7. Воспринимайте информацию на этикетках буквально

То есть «сметанка» или «сметанный продукт» называются так не потому, что производитель захотел назвать их «миленько» или «научно», а потому, что это не сметана. За такими «сметанками», «творожками», «сгущенками» и прочими странноватыми названиями кроется стремление продать под видом традиционного продукта его аналог из низкопробного сырья. Точно так же не стоит воспринимать рекламные надписи «без сахара», «не содержит холестерина», «обогащен витаминами» и прочие подобные фразы как безусловный знак качества. На поверку «без сахара» означает «с кучей химических подсластителей», а большое количество витаминов далеко не всегда является плюсом.

8. Отдавайте предпочтение местным продуктам

Бывает и наоборот: мы принимаем за пустую рекламу ценную информацию о продукте, не уделяя ей должного внимания. Например, стоит учитывать сведения о том, что продукция была изготовлена местным производителем. Это важный критерий при выборе овощей и фруктов, а также продуктов с небольшим сроком годности: молока, сметаны, творога и так далее. Такие продукты лучше покупать от местного производителя, так как длинная дорога и возможные нарушения условий хранения могут значительно повлиять на их качество и вкусовые характеристики.

9. Обращайтесь к продавцам за советом

Одно дело хитро расставить товар на полках, и совсем другое — соврать в глаза покупателю. Не пренебрегайте возможностью расспросить сотрудника магазина о расположении нужного товара, о том, насколько он свежий или когда придет следующая партия. Даже если продавец попытается соврать, вы, скорее всего, это заметите и все равно сделаете нужные выводы.

Словом, выбирать продукты надо умеючи и с азартом, не забывая о том, что любой продавец сделает все возможное, чтобы мы купили именно его товар. Однако стоит проявить немного внимательности и предусмотрительности, и на вашем столе всегда будет только самая полезная и вкусная еда.