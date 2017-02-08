9 вещей, которые следует мыть и стирать каждый день

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Безусловно, все мы любим чистоту и порядок в доме. Но какими бы аккуратными ни были, из-за чрезвычайной занятости мы не можем делать генеральную уборку каждый день. А ведь несмотря на это, некоторые предметы домашнего обихода требуют ежедневного очищения. AdMe.ru расскажет вам о 9 вещах, следить за чистотой которых необходимо абсолютно каждый день.

Кухонные полотенца

Согласно исследованиям, кухонные полотенца являются одним из самых заразных мест на кухне. То же самое касается и маленьких полотенец в ванной. Так как вы пользуетесь ими чаще, чем раз в день, становятся грязными они очень быстро. Именно поэтому стирать их нужно часто, а лучше даже ежедневно, особенно если у вас большая семья. Источник: sciencedaily.com

Ключи

На поверхности ключей содержится столько же бактерий, сколько на кнопке вызова лифта. Мы никогда не протираем ключи и берем их всегда грязными руками. Они падают в подъезде или на улице, хранятся в грязных карманах и приносят в дом неимоверное количество заразных бактерий. Поэтому необходимо очищать ключи, в том числе от машины, антисептическими салфетками.

Плитка в ванной комнате

Для того чтобы не прилагать много усилий для очистки слишком загрязненного кафеля, необходимо мыть его после каждого принятия душа. Сухие стены также служат залогом того, что в комнате не образуется плесень. Источник: goodhousekeeping.com

Губка для мытья посуды

Губка для мытья посуды — чуть ли не самая грязная вещь на кухне. Мы очищаем ею разделочные доски, раковину, иногда даже и столы. После всего этого ее необходимо продезинфицировать: тщательно промойте ее и влажную положите в микроволновую печь. Затем включите печь на пару минут на небольшой мощности. Внимательно следите за процессом, если от губки начал подниматься пар — дезинфекцию нужно заканчивать. Ни в коем случае не используйте этот метод для губок, которые имеют металлические части. Источник: www.goodhousekeeping.com

Абсолютно все раковины в доме

Несмотря на то что вы думаете, что после мытья рук или посуды ваша раковина также очищается, вы забываете о многочисленных бактериях, которые находятся на ее стенках. Источник: goodhousekeeping.com

Посуда, замоченная водой

Остатки еды на посуде, оставленной грязной на ночь, только усугубят процесс очистки. Для ежедневного мытья можно применять посудомоечную машину (не следует ополаскивать посуду перед тем, как ставить ее в машину), а лучше мыть грязную посуду сразу после каждого приема пищи. Источник:consumerreports.org

Кофеварка

Кофеварка — это благоприятная среда для разнообразных бактерий и плесени, поэтому ее также нужно очищать каждый день. Для этого необходимо разобрать ее на отдельные детали — это поможет удалить остатки кофе, а также масло, которое образуется в процессе перемола кофейных зерен. Источник: nsf.org

Разделочная доска

Деревянную лопатку и деревянную доску для разделки, в которых живут грибки и микробы, после приготовления пищи необходимо на несколько минут опустить в уксусную воду (1:1).Также разделочную доску (не только деревянную) необходимо периодически дезинфицировать. Используйте для этого чистящий раствор из чайной ложки пищевой соды и 0,5 л горячей воды. Обработайте разделочную доску полученным раствором и через 5–10 минут обильно сполосните под струей воды. Источник:cuttingboard.com

Кисти и спонжи для макияжа

Если вы долгое время пользуетесь одной кисточкой для нанесения макияжа, она может стать домом для бактерий, которые вы затем нанесете на свое лицо. Поэтому нужно промывать ее в теплой мыльной воде после нанесения макияжа.