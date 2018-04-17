9 вещей, которые происходят с вашим телом, если вы тренируетесь и не пьете воду

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Многих из нас приучили к тому, что нельзя пить воду во время тренировки и сразу же после нее. Однако ученые и профессиональные спортсмены считают наоборот: не нужно лишать организм необходимой влаги.

AdMe.ru расскажет вам, что происходит с организмом, если во время тренировки вы игнорируете сигналы своего организма и не пьете воду.

Вы способствуете старению кожи

Доказано, что физические упражнения имеют омолаживающий эффект. Благодаря приливу крови к коже клетки насыщаются кислородом, стимулируется выработка коллагена и разглаживаются морщины. Организму необходимо достаточное количество воды, чтобы кровь могла нормально циркулировать.

Вы теряете не жир, а воду

Некоторые люди считают, что если не пить во время тренировки, то похудение пройдет быстрее и эффективнее. Да, действительно, вы увидите этот эффект на весах сразу после тренировки. Но на самом деле вы потеряете не лишний жир, а воду. И как только вы утолите жажду, стрелка весов вернется на прежнее место. Недостаточное потребление воды не позволяет по-настоящему эффективно сжигать жировые клетки. Из-за нехватки воды невозможно нормальное кровообращение, а ведь именно благодаря циркуляции крови ткани наполняются кислородом и происходит сжигание жиров.

Из организма не выводятся токсины

Во время физических нагрузок из организма выводятся токсины благодаря притоку крови к коже и интенсивному потоотделению. Однако, если вы не даете организму достаточного количества жидкости, потоотделение будет не таким интенсивным, а очищение — не таким эффективным.

Эффективность тренировки существенно снижается

Ученые считают, что из-за обезвоживания существенно страдает эффективность тренировок. Потеря всего 5 % жидкости снижает эффективность ваших упражнений на 30 %. Примерно с 2 % потери жидкости вы уже не даете организму возможности ни сжигать жиры, ни наращивать мышечную массу.

Ваши мышцы начинают болеть

Боль в мышцах появляется после серьезной физической нагрузки в любом случае. Однако, если вы доводите себя до обезвоживания, боль в мышцах будет преследовать вас постоянно. Микротравмы, которые наши мышцы получают во время тренировки, проходят только в том случае, если ткани будут усваивать белок и углеводы, а эффективное усвоение этих веществ невозможно без достаточного количества воды в организме.

Возрастает нагрузка на сердце

Если вы не употребляете достаточного количества жидкости, кровь становится густой, а сосуды сокращаются, чтобы «растянуть» ограниченный запас воды. В результате ваше сердце работает в усиленном режиме, пытаясь прогнать загустевшую кровь через сузившиеся сосуды. Результат всего этого — тахикардия, одышка, высокое давление. Даже если вы полностью здоровы, при таких регулярных нагрузках сердце будет существенно страдать.

Появляются отеки

Как ни парадоксально, но, если вы употребляете мало жидкости во время тренировок, это угрожает вам отеками. Тело, ощущая нехватку жидкости, пытается отложить ее про запас, в результате появляются отеки и темные круги под глазами.

Снижается концентрация, повышается утомляемость

После потери даже 1–2 % жидкости существенно снижается концентрация внимания, повышаются напряженность и утомляемость. В результате это приводит к чувству постоянной усталости, плохому настроению.

Вы начинаете больше есть

Часто мы принимаем за сильное чувство голода элементарную жажду. Так что, если во время тренировки вы не пьете воду, а после чувствуете сильный голод, возможно, вам просто необходимо восполнить баланс жидкости в организме. Сначала выпейте стакан воды, а затем, если чувство голода не исчезнет, можно смело перекусывать.

Как правильно пить во время тренировки?

Во время физической активности оптимальным считается прием воды каждые 15–20 минут небольшими порциями — примерно по 150–250 мл за один раз, в зависимости от того, насколько интенсивно проходит тренировка. Ученые считают, что для поддержания нормального состояния организма и температурного обмена необходимо пить холодную воду, а не теплую. В результате организму будет проще поддерживать нужную температуру, несмотря на интенсивные нагрузки.

Вода или спортивные напитки?

Если вы проводите короткую тренировку, то обычная вода вполне подойдет для поддержания оптимального уровня жидкости в организме. Однако, если вы тренируетесь больше 2 часов, хорошим решением станет спортивный напиток. Он насытит ваш организм не только необходимой жидкостью, но также углеводами и минералами, которые помогут восполнить запас калия и магния в вашем организме. За пару часов до тренировки лучше выпить до 500 мл чистой воды, а не спортивный напиток. Также после интенсивной тренировки лучше восполнять баланс жидкости с помощью воды, если во время нагрузок вы пили спортивные напитки.