9 вещей, которые нужно знать, чтобы выжить в критической ситуации
В жизни всякое случается, в том числе и ситуации, которые ей угрожают. Чтобы подготовить вас даже к самым непредвиденным происшествиям, AdMe.ru расскажет вам про 9 правил выживания, которые помогут справиться с трудностями и, возможно, спасти жизнь.
Получить огонь из батарейки телефона
Если вы потерялись вдали от цивилизации, то от гаджетов не будет никакой пользы, кроме как развести с их помощью огонь.
Во многих смартфонах и планшетах стоят литиевые аккумуляторы (на них надпись Li-ion). Если проткнуть такой аккумулятор чем-то острым, то начнется химическая реакция и появится огонь. Главное, заранее подготовить хворост для костра.
Переплыть отбойное течение
Во время купания в море нас может поджидать очень опасное явление, которое называют «тягун» или «рип». Это отбойное течение, которое может появиться в любом месте. Когда мы попадаем в него, то наш инстинкт заставляет нас как можно быстрее двигаться к берегу. Но в результате мы, наоборот, отдаляемся.
Если вы попали под отбойное течение, то двигайтесь не прямо, а параллельно берегу или диагонально. Такие течения не бывают широкими, их можно проплыть и тем самым спасти себе жизнь.
Убежать от крокодила
По прямой линии крокодилы могут бежать быстрее человека. Но из-за коротких лап и вытянутого туловища они неуклюжи на поворотах, поэтому не будут преследовать добычу, которую постоянно теряют из виду.
Если крокодил за вами уже погнался, то убегать от него лучше зигзагами. А вообще, от водоемов с крокодилами и аллигаторами лучше держаться как можно дальше.
Если ужалила медуза
Укус медузы может вызвать болевой шок, аллергическую реакцию и сильную интоксикацию организма. Вот что нужно делать, чтобы избежать или облегчить неприятные последствия такой встречи:
- Сразу же промойте рану и избавьтесь от остатков щупалец. Не убирайте щупальца голыми руками, чтобы не получить новый ожог.
- Промойте место ожога соленой водой. Ни в коем случае не используйте для этого пресную воду она активизирует стрекательные клетки.
- Чтобы вывести токсины, сделайте примочку из яблочного уксуса или алкоголя.
- Пейте много воды и обратитесь к врачу. Вода поможет быстрее восстановиться, а врач выпишет необходимые лекарства.
Помните про «правило трех»
Правило трех — это правило, которое показывает средние значения выживаемости человека в определенных условиях.
- 3 минуты без воздуха в среднем, пока человек не потеряет сознание.
- 3 дня без воды, после чего наступит обезвоживание, опасное для жизни.
- 3 недели без пищи без сильного ущерба здоровью. В критической ситуации организм перестраивается и иногда может обходиться без пищи целый месяц.
Когда дела идут не совсем хорошо, стоит вспомнить про «правило трех» и расставить приоритеты.
Использовать суперклей на рану
Скажем, делаете вы ремонт у себя на даче: одно неосторожное движение — и вы раните руку, а бинт как назло закончился. В такой ситуации можно использовать суперклей. Он не только стянет большой поврежденный участок, но и дезинфицирует его. Однако к доктору все же лучше обратиться.
Не ешьте снег, когда хотите пить
Некоторые думают, что, чтобы утолить жажду, можно есть снег. Но в критической ситуации делать этого нельзя. И не потому, что у вас может заболеть горло. Дело в том, что холодный снег будет охлаждать ваше тело, а тело, в свою очередь, будет тратить дополнительную энергию, чтобы согреться.
Так вы потратите лишние силы и быстрее замерзнете. Спасатели рекомендуют подождать, пока снег растает, прежде чем утолить жажду.
Потушить горящу сковородку
В считанные секунды сковородка, оставленная без присмотра на плите, может загореться. Это происходит, если масло слишком сильно разогреется. Что ни в коем случае не нужно делать в такой ситуации, так это лить воду на горящее масло. От этого огонь станет больше и сильнее, а масло брызнет во все стороны.
Если пламя небольшое, то можно засыпать содой, она поглощает кислород. Но самый действенный способ избежать пожара — это накрыть сковороду плотной хлопковой тканью. Подойдет обычное одеяло или стопка футболок из шкафа.
При глубоком ранении
Многие считают, что при ранении нужно срочно извлечь осколок и обработать рану. Все верно. Но если ранение глубокое, ни в коем случае нельзя вытаскивать предмет или осколок.
Тут все как в том детском фокусе с водой и пакетом. Повредив большие сосуды, осколок перекрывает их, но стоит его достать — начнется кровотечение. Поэтому иногда лучше совсем не трогать место ранения, пока не приехала скорая.
Обычно мы такое не говорим, но надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся. Берегите себя.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru
По материалам Be Amazed