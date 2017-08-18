9 вещей, которые нужно знать, чтобы выжить в критической ситуации

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В жизни всякое случается, в том числе и ситуации, которые ей угрожают. Чтобы подготовить вас даже к самым непредвиденным происшествиям, AdMe.ru расскажет вам про 9 правил выживания, которые помогут справиться с трудностями и, возможно, спасти жизнь.

Получить огонь из батарейки телефона

Если вы потерялись вдали от цивилизации, то от гаджетов не будет никакой пользы, кроме как развести с их помощью огонь. Во многих смартфонах и планшетах стоят литиевые аккумуляторы (на них надпись Li-ion). Если проткнуть такой аккумулятор чем-то острым, то начнется химическая реакция и появится огонь. Главное, заранее подготовить хворост для костра.

Переплыть отбойное течение

Во время купания в море нас может поджидать очень опасное явление, которое называют «тягун» или «рип». Это отбойное течение, которое может появиться в любом месте. Когда мы попадаем в него, то наш инстинкт заставляет нас как можно быстрее двигаться к берегу. Но в результате мы, наоборот, отдаляемся. Если вы попали под отбойное течение, то двигайтесь не прямо, а параллельно берегу или диагонально. Такие течения не бывают широкими, их можно проплыть и тем самым спасти себе жизнь.

Убежать от крокодила

По прямой линии крокодилы могут бежать быстрее человека. Но из-за коротких лап и вытянутого туловища они неуклюжи на поворотах, поэтому не будут преследовать добычу, которую постоянно теряют из виду. Если крокодил за вами уже погнался, то убегать от него лучше зигзагами. А вообще, от водоемов с крокодилами и аллигаторами лучше держаться как можно дальше.

Если ужалила медуза

Укус медузы может вызвать болевой шок, аллергическую реакцию и сильную интоксикацию организма. Вот что нужно делать, чтобы избежать или облегчить неприятные последствия такой встречи: Сразу же промойте рану и избавьтесь от остатков щупалец. Не убирайте щупальца голыми руками, чтобы не получить новый ожог. Промойте место ожога соленой водой. Ни в коем случае не используйте для этого пресную воду она активизирует стрекательные клетки. Чтобы вывести токсины, сделайте примочку из яблочного уксуса или алкоголя. Пейте много воды и обратитесь к врачу. Вода поможет быстрее восстановиться, а врач выпишет необходимые лекарства.

Помните про «правило трех»

Правило трех — это правило, которое показывает средние значения выживаемости человека в определенных условиях. 3 минуты без воздуха в среднем, пока человек не потеряет сознание.

в среднем, пока человек не потеряет сознание. 3 дня без воды , после чего наступит обезвоживание, опасное для жизни.

, после чего наступит обезвоживание, опасное для жизни. 3 недели без пищи без сильного ущерба здоровью. В критической ситуации организм перестраивается и иногда может обходиться без пищи целый месяц. Когда дела идут не совсем хорошо, стоит вспомнить про «правило трех» и расставить приоритеты.

Использовать суперклей на рану

Скажем, делаете вы ремонт у себя на даче: одно неосторожное движение — и вы раните руку, а бинт как назло закончился. В такой ситуации можно использовать суперклей. Он не только стянет большой поврежденный участок, но и дезинфицирует его. Однако к доктору все же лучше обратиться.

Не ешьте снег, когда хотите пить

Некоторые думают, что, чтобы утолить жажду, можно есть снег. Но в критической ситуации делать этого нельзя. И не потому, что у вас может заболеть горло. Дело в том, что холодный снег будет охлаждать ваше тело, а тело, в свою очередь, будет тратить дополнительную энергию, чтобы согреться. Так вы потратите лишние силы и быстрее замерзнете. Спасатели рекомендуют подождать, пока снег растает, прежде чем утолить жажду.

Потушить горящу сковородку

В считанные секунды сковородка, оставленная без присмотра на плите, может загореться. Это происходит, если масло слишком сильно разогреется. Что ни в коем случае не нужно делать в такой ситуации, так это лить воду на горящее масло. От этого огонь станет больше и сильнее, а масло брызнет во все стороны. Если пламя небольшое, то можно засыпать содой, она поглощает кислород. Но самый действенный способ избежать пожара — это накрыть сковороду плотной хлопковой тканью. Подойдет обычное одеяло или стопка футболок из шкафа.

При глубоком ранении

Многие считают, что при ранении нужно срочно извлечь осколок и обработать рану. Все верно. Но если ранение глубокое, ни в коем случае нельзя вытаскивать предмет или осколок. Тут все как в том детском фокусе с водой и пакетом. Повредив большие сосуды, осколок перекрывает их, но стоит его достать — начнется кровотечение. Поэтому иногда лучше совсем не трогать место ранения, пока не приехала скорая.

Обычно мы такое не говорим, но надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся. Берегите себя.