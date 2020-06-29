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9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги

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Летняя жара вносит свои коррективы в пользование автомобилем. Наверное, все уже запомнили, что в закрытой машине летом нельзя оставлять даже на короткое время детей и животных, потому что это угрожает их здоровью и жизни. Но и обычные предметы, которые есть под рукой у каждого автомобилиста, могут стать причиной очень неприятных ситуаций.

Мы в AdMe.ru узнали, что нельзя оставлять в авто летом, чтобы не спровоцировать пожар или безнадежно испортить вещи либо салон автомобиля.

1. Минеральная вода

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© Barbarialien / Reddit

Когда минеральная газированная вода нагревается, то давление в бутылке существенно повышается. Настолько, что жестяная, стеклянная или пластиковая бутылка может легко взорваться. Если необходимо все же оставить бутылку в машине, выберите самое холодное место и положите ее в плотный пакет. Тогда если и случится «катастрофа», то в рамках одного пакета, а не целого автомобиля. К тому же не нужно забывать, что бутылка воды, оставленная на том месте, где на нее может попасть солнечный свет, легко может стать причиной пожара.

2. Вещи из спортзала

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© Depositphotos

На влажных вещах из спортзала или бассейна даже за несколько часов распространяется огромное количество микробов. Они становятся причиной неприятного запаха в салоне, который очень сложно выветрить. Потому что обивка сидений хорошо впитывает запахи, а вот расставаться с ними не спешит.

А если вы вдруг оставили яркие синтетические вещи без пакета прямо на сиденье, то они вполне могут оставить пятна краски, которые трудно будет отмыть.

3. Пластиковые карты

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© triviassw / Reddit

Одной из самых обидных потерь в жару может стать банковская карта. Она очень легко деформируется, и ею уже нельзя воспользоваться по назначения. Даже если карта сохранила форму, под воздействием температуры может повредиться магнитная полоса.

4. Леденцы

Леденцы способны оставлять на обивке и панелях машины липкие пятна, но это не самое неприятное их свойство. Такие пятна хотя бы можно счистить. А вот яркий химический след от красителей всех цветов радуги останется в машине навсегда.

5. Санитайзер

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© Depositphotos

Санитайзер в нагретой машине — действительно опасная вещь. В его состав входит спирт — легковоспламеняющееся вещество. При попадании солнечных лучей прозрачная емкость может сработать как линза. Но если бы в емкости находилась простая вода, то вероятность пожара была бы ниже, чем в случае со спиртсодержащей жидкостью. Не стоит рисковать, заберите дезинфицирующее средство с собой или спрячьте в бардачок.

6. Губная помада

Помада начинает таять уже при температуре немногим выше комнатной. Поэтому несложно представить, во что она превратится в душной машине даже за короткое время. Кроме того, под воздействием высокой температуры может измениться оттенок пигмента — и ваш любимый цвет будет уже не тот. Если же губная помада вытечет из тюбика на обивку, то от таких пятен избавиться будет непросто.

7. Восковые мелки и карандаши

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© Pixabay

Восковые мелки и карандаши, которыми так удобно развлечь детей в дороге, могут сослужить плохую службу. Они очень легко плавятся, а потом застывают на обивке. Очистить такую восковую лужицу иногда не под силу и профессиональным клинерам.

8. Освежители воздуха

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© Depositphotos

Если в жару в машине оставить картонный ароматизатор, то уже через час можно сильно отравиться. Пропитка таких ароматизаторов испаряется крайне быстро, а не по чуть-чуть, как в обычных условиях. Резкий химический запах может спровоцировать головную боль, рвоту, а у аллергика — вызвать приступ. Если освежитель контактирует с обшивкой автомобиля, то в этом месте может остаться пятно или даже вмятина.

9. Держатели и коврики для смартфона или видеорегистратора

9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги
© Depositphotos, © Depositphotos

Удерживающий крепеж для видеорегистратора или смартфона в жару может очень быстро потерять функциональность. Силиконовые присоски размягчаются и могут отпасть в неподходящий момент, повредив телефон или напугав водителя. А если автомобиль при этом движется, это может стать причиной аварии. Противоскользящие же резиновые коврики для телефонов, которые прекрасно прилипают к торпеде, в жару могут начать плавиться.

Летним решением может стать магнитный держатель, который вставляется в климатическую систему, а прохладный воздух заодно охлаждает технику.

А вы знали, что такие вещи лучше не забывать в машине? Сталкивались с неприятными сюрпризами по этому поводу?

Фото на превью triviassw / Reddit
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