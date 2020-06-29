9 вещей, которые точно не нужно оставлять в автомобиле летом. Конечно, если они вам дороги

Летняя жара вносит свои коррективы в пользование автомобилем. Наверное, все уже запомнили, что в закрытой машине летом нельзя оставлять даже на короткое время детей и животных, потому что это угрожает их здоровью и жизни. Но и обычные предметы, которые есть под рукой у каждого автомобилиста, могут стать причиной очень неприятных ситуаций.

Мы в AdMe.ru узнали, что нельзя оставлять в авто летом, чтобы не спровоцировать пожар или безнадежно испортить вещи либо салон автомобиля.

1. Минеральная вода

Когда минеральная газированная вода нагревается, то давление в бутылке существенно повышается. Настолько, что жестяная, стеклянная или пластиковая бутылка может легко взорваться. Если необходимо все же оставить бутылку в машине, выберите самое холодное место и положите ее в плотный пакет. Тогда если и случится «катастрофа», то в рамках одного пакета, а не целого автомобиля. К тому же не нужно забывать, что бутылка воды, оставленная на том месте, где на нее может попасть солнечный свет, легко может стать причиной пожара.

2. Вещи из спортзала

На влажных вещах из спортзала или бассейна даже за несколько часов распространяется огромное количество микробов. Они становятся причиной неприятного запаха в салоне, который очень сложно выветрить. Потому что обивка сидений хорошо впитывает запахи, а вот расставаться с ними не спешит. А если вы вдруг оставили яркие синтетические вещи без пакета прямо на сиденье, то они вполне могут оставить пятна краски, которые трудно будет отмыть.

3. Пластиковые карты

Одной из самых обидных потерь в жару может стать банковская карта. Она очень легко деформируется, и ею уже нельзя воспользоваться по назначения. Даже если карта сохранила форму, под воздействием температуры может повредиться магнитная полоса.

4. Леденцы

Леденцы способны оставлять на обивке и панелях машины липкие пятна, но это не самое неприятное их свойство. Такие пятна хотя бы можно счистить. А вот яркий химический след от красителей всех цветов радуги останется в машине навсегда.

5. Санитайзер

Санитайзер в нагретой машине — действительно опасная вещь. В его состав входит спирт — легковоспламеняющееся вещество. При попадании солнечных лучей прозрачная емкость может сработать как линза. Но если бы в емкости находилась простая вода, то вероятность пожара была бы ниже, чем в случае со спиртсодержащей жидкостью. Не стоит рисковать, заберите дезинфицирующее средство с собой или спрячьте в бардачок.

6. Губная помада

Помада начинает таять уже при температуре немногим выше комнатной. Поэтому несложно представить, во что она превратится в душной машине даже за короткое время. Кроме того, под воздействием высокой температуры может измениться оттенок пигмента — и ваш любимый цвет будет уже не тот. Если же губная помада вытечет из тюбика на обивку, то от таких пятен избавиться будет непросто.

7. Восковые мелки и карандаши

Восковые мелки и карандаши, которыми так удобно развлечь детей в дороге, могут сослужить плохую службу. Они очень легко плавятся, а потом застывают на обивке. Очистить такую восковую лужицу иногда не под силу и профессиональным клинерам.

8. Освежители воздуха

Если в жару в машине оставить картонный ароматизатор, то уже через час можно сильно отравиться. Пропитка таких ароматизаторов испаряется крайне быстро, а не по чуть-чуть, как в обычных условиях. Резкий химический запах может спровоцировать головную боль, рвоту, а у аллергика — вызвать приступ. Если освежитель контактирует с обшивкой автомобиля, то в этом месте может остаться пятно или даже вмятина.

9. Держатели и коврики для смартфона или видеорегистратора

Удерживающий крепеж для видеорегистратора или смартфона в жару может очень быстро потерять функциональность. Силиконовые присоски размягчаются и могут отпасть в неподходящий момент, повредив телефон или напугав водителя. А если автомобиль при этом движется, это может стать причиной аварии. Противоскользящие же резиновые коврики для телефонов, которые прекрасно прилипают к торпеде, в жару могут начать плавиться. Летним решением может стать магнитный держатель, который вставляется в климатическую систему, а прохладный воздух заодно охлаждает технику.