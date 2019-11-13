9 вещей, которые мы стираем слишком часто, и еще 9, про которые обычно забываем. А зря

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Большинство людей сходу можно обвинить в неэкономном расходовании ресурсов — по статистике, 90 % одежды, которую мы отправляем в стирку, не успевает испачкаться. А пока мы без остановки чистим одни вещи, то забываем про другие, которые с нетерпением ждут, когда же их отправят в барабан.

Мы в AdMe.ru любим точность, поэтому выяснили, как часто нужно запускать стиральную машину. Ловите наш график.

1. Легинсы vs. Джинсы

Частая стирка вымывает краску и деформирует джинсовую ткань. Кроме того, высокие температуры способствуют усадке, и любимые штаны не будут сидеть так, как в день примерки. «Хотите сберечь джинсы? Никогда не кладите их в машину», — такой совет дает директор Levi’s Чип Берг. Глава компании признается, что уже 10 лет не стирает свои джинсы.

«Лучше стирать джинсы как можно реже. Не только для предотвращения усадки и выцветания, но и для экономии воды — это снижает негативное воздействие на окружающую среду». Чип Берг, директор Levi’s

Конечно, не стоит бросаться в крайности. Но помните, что джинсы были созданы для ковбоев и рабочих, а эти парни не очень-то волновались насчет чистоты. Берите с них пример — расслабьтесь и очищайте джинсы по мере серьезных загрязнений в холодной воде, вывернув наизнанку. Совсем по-другому обстоят дела с легинсами. Проблема всей плотно облегающей одежды в том, что она слишком хорошо впитывает пот и на ней создается благоприятная среда для размножения бактерий, из-за этого и появляется неприятный запах. Если вы носите легинсы в повседневной жизни, то стирать их можно после 2–3 носок, а если интенсивно тренируетесь в них, то после каждой тренировки.

2. Спортивный лиф vs. Обычный бюстгальтер

Был проведен опрос среди 200 женщин, которых спросили, как часто они стирают лифы. Около трети женщин ответили, что делают это каждые 2 недели, а почти половина еще реже. Но при условии, что они не носят один и тот же бюстгальтер ежедневно. Имея в запасе несколько комплектов нижнего белья, можно каждый день менять их и стирать лифчики реже. Так сохраняется их товарный вид, они не растягиваются и не теряют форму. Что касается спортивных топов, то вариантов нет: стирать необходимо после каждого использования.

3. Коврик vs. Полотенце

Полотенца нужно менять после 3–4 использований. А чтобы сократить количество стирок до 1 раза в 2 недели, можно пользоваться 2 полотенцами, чтобы каждое из них могло хорошо просохнуть. Если игнорировать это правило, то полотенца будут пахнуть сыростью, а белая ткань станет серой. Коврики пачкаются сильнее, чем думают многие. Влажная ткань, которая находится в темном и теплом помещении, — это идеальная среда для размножения бактерий и роста плесени. Туалетный коврик тоже необходимо отправлять в стирку раз в неделю, так как на него могут попадать следы жизнедеятельности человека.

4. Кепка vs. Зимняя шапка

Если вы не носите одну и ту же шапку весь осенне-зимний сезон, то достаточно стирать ее в среднем раз в 2 месяца, то есть 3 раза за сезон. Большинство из них легко можно почистить машинным способом без угрозы качеству, однако всегда читайте этикетку с инструкцией по уходу. Кепки рекомендуется стирать 2 раза за летний сезон и только вручную в прохладной воде, чтобы не повредить козырек.

5. Наволочка vs. Простыня

Скопившаяся на постельном белье пыль содержит вирусы, споры, бактерии и другие вредные микроорганизмы. При их постоянном вдыхании возникает риск развития аллергических реакций, затруднения дыхания, раздражения слизистой. А омертвевшие клетки кожи человека являются пищей для постельного клеща. Чтобы избежать этих проблем, лучше стирать постельное белье раз в 10 дней. Особое внимание следует уделять наволочкам, которые нужно менять чаще, чем простыни и пододеяльники. Остатки макияжа, кожного сала, бактерии скапливаются на них, и это может стать причиной появления акне и других высыпаний на коже.

6. Плед vs. Покрывало

Если вы бросаете в стиральную машину покрывало вместе с постельным бельем, прекратите так делать. Этот предмет интерьера следует чистить раз в пару месяцев, поскольку оно не так часто соприкасается с кожей. А что касается пледов, которыми вы накрываетесь от случая к случаю, то здесь нужно следить за собственными ощущениями, ведь у каждого человека своя частота использования. Обычно их стирают по мере загрязнения, но не реже чем раз в месяц.

7. Куртка vs. Пальто

Куртки следует стирать не чаще чем раз в 3 месяца в холодной воде. Верхняя одежда не соприкасается с голой кожей, поэтому она не нуждается в частой чистке. Лайфхак для хозяек: положите в барабан несколько теннисных мячей или клубков, чтобы перья и пух не сбивались. Нужно очень тщательно подойти к процессу избавления от пятен на пальто: изучить бирку, понять, из чего сшито изделие. Большинство пальто стирать нельзя, и, чтобы не угробить изделие, лучше сразу обратиться в химчистку.

8. Подушка vs. Одеяло

Грязь и жир от волос и кожи проникают внутрь подушки и могут стать причиной размножения грибка. Наполнитель, который не встречается со стиральной машинкой годами, привлекает пылевых клещей, которые вызывают аллергию у человека. Если вы пользуетесь наперниками, то достаточно будет чистить подушки раз в 3 месяца. Сами же наперники следует очищать раз в месяц. А вот одеяла нужно освежать лишь раз в полгода. Они загрязняются не так сильно, как подушки.

9. Тюль vs. Шторы

Плотные шторы, которые висят по краям окон, можно освежать лишь раз в год, при условии что вы регулярно их пылесосите, чтобы на них не скапливались различные микроорганизмы, такие как пылевой клещ. Тюль же висит посередине и задерживает грязь и пыль, которая летит в квартиру из открытого окна. Поэтому ее нужно стирать не реже раза в полгода, а занавески на кухне можно и чаще.

Бонус: шторку для душа тоже можно стирать

На занавеске со временем оседают остатки мыльной воды, остаются разводы, появляется ржавчина. Если штора изготовлена из полиэстера или текстиля, то ее можно очистить в машинке. А если на ней уже появилась плесень или грибок, то для начала ее нужно замочить в тазу на несколько часов в растворе уксуса и удалить пятна при помощи щетки. А после запустить стиральную машину на 60 °С, добавив к порошку полчашки соды.