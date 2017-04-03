9 вещей, которые могут сделать только люди с уникальными способностями

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Каждый человек уникален по-своему, и у каждого свои таланты. Однако есть несколько особенностей нашего тела, услышав про которые, мы думаем: «Я легко это повторю!» Однако сделать это сможет лишь один на миллион. AdMe.ru приготовил для вас настоящее испытание и собрал 9 трюков, которые вам захочется повторить.

Дотронуться языком до носа

Начнем с простого. Вытяните язык в прямую линию перед собой и попробуйте дотронуться им до кончика носа. Если у вас это получилось, то вы обладатель редкой генетической особенности. Провернуть подобное или дотронуться до подбородка языком могут всего 10 % людей, живущих на Земле.

Парализованный палец

Сложите ладони вместе и скрестите средние пальцы между собой. По очереди разъедините большой палец, указательный и мизинец. Получилось? Хорошо, а теперь попробуйте сделать то же самое с безымянным. Скорее всего, вам это не удалось. Дело в том, что сухожилия наших пальцев независимы друг от друга. Кроме сухожилий среднего и безымянного пальцев. Они связаны между собой, и потому когда загнут один палец, вы не можете пошевелить другим. Однако все же есть небольшой процент людей, которые умеют это делать.

Сломать яйцо

Что, если мы скажем: вы не сможете сломать обычное, сырое куриное яйцо. Скорее всего, вы не поверите и захотите доказать обратное. Тогда попробуйте взять его указательным и большим пальцами и начинайте давить изо всех сил. Вероятно, ничего не выйдет. Сила, с которой пальцы давят на поверхность скорлупы, равномерно распределяется по всей площади ее окружности между двумя точками. Потому-то яйцо так умело сопротивляется, что его невозможно сломать таким образом. Однако кто знает, может, именно у вас это получится.

Гиперподвижность

В природе не существует людей, у которых суставы гнутся в обе стороны. Однако у некоторых они настолько эластичные, что выглядит, будто они могут выгибаться неестественным образом. Врачи называют это гиперподвижностью связок и суставов. Такая гибкость может быть только врожденной. То есть ее нельзя развить никакими тренировками. А имеют гиперподвижность приблизительно только 20 % всех людей на планете.

Невероятные пальцы

Так же, как суставы, пальцы могут гнуться и складываться самым необычным образом. Только в отличие от гиперподвижности конечностей, эту способность можно развить. Главное, если решитесь попробовать, не забудьте как следует разогреть и растянуть руки.

Нарисовать цифру 6, двигая ногой по часовой стрелке

Попробуйте проделать такой трюк: приподнимите правую ногу и рисуйте ею круги по часовой стрелке. Пока вы это делаете, правой рукой рисуйте цифру 6. Ваш мозг будет пытаться решить две задачи одновременно. Но в конце концов он сдастся, и вы увидите, что рука и нога вращаются в одну сторону. Все дело в том, что наш мозг не приспособлен для одновременной обработки нескольких требующих внимания сигналов. Качественно обработать можно только один. Потому-то мы и не можем закончить работу, одновременно переписываясь с друзьями.

Управлять руками с одинаковой скоростью

А вот еще один похожий трюк: начинайте одновременно крутить одной рукой по часовой стрелке, а другой — против часовой. Сначала делайте это медленно, а затем прибавьте скорость. Старайтесь крутить ими как можно быстрее. Вскоре вы заметите, что руки двигаются в одном направлении и с разной скоростью. Как вы уже знаете, наш мозг не может следить за двумя разными действиями одновременно. Из-за этого меняется направление движения. А скорость вращения будет разная из-за того, что мозг отдает приоритет только одной, как правило, рабочей руке.

Невозможно поднять вещь, не отрываясь от стены

Попросите друга встать к стене так, чтобы ягодицы были плотно к ней прислонены. На пол в полуметре от его ног положите мягкую игрушку. Теперь попросите поднять игрушку, не отрывая пяток от пола. Как бы ваш друг ни пытался, скорее всего, ничего у него не выйдет. При попытке поднять предмет с пола центр тяжести будет смещен вперед. А поскольку пятки отрывать нельзя, то человек начнет просто терять равновесие.

У вас уже есть суперсила

Посадите вашего друга на стул и попросите скрестить руки на груди. Не сильно надавливайте указательным пальцем ему на лоб. А теперь пусть попробует встать. Без помощи рук это сделать невозможно. Так же, как в трюке со стеной, центр тяжести будет смещен назад. Поскольку вы мешаете ему пальцем, то переместить центр тяжести вперед, чтобы встать, у него не получится. А помочь себе руками он не может.

А насколько вы уникальны?