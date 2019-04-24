9 упражнений, которые подарят вам стройную талию

12 3

325

7.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Желеобразный живот легко получить, зато на избавление от него потребуется немало времени. К счастью, есть эффективные упражнения, которые помогут вам решить эту проблему, например скручивания и планки. Они задействуют абдоминальные и косые мышцы живота, их легко выполнять, и они не требуют никакого специального оборудования или даже походов в спортзал. Все, что отделяет вас от живота вашей мечты, — всего лишь 30 минут упражнений в день!

Мы в AdMe.ru стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим читателям исполнить свои желания. Вот почему мы создали эффективный план тренировки, которая наградит вас идеально плоским животом. Давайте начнем!

1. Касание пяток

Касание пяток отлично подходит, чтобы нагрузить абдоминальные и косые мышцы. Исходное положение: лягте на спортивный коврик, согните ноги в коленях и расставьте их чуть шире плеч. Вытяните руки ладонями вниз. Что делать: Выдохните и потянитесь корпусом влево, чтобы коснуться левой пятки пальцами левой руки. Задержитесь в этом положении на секунду.

Медленно вернитесь в исходное положение и вдохните.

Повторите то же самое в правую сторону.

Сделайте 30 подходов.

2. V-образное скручивание

Это упражнение эффективно сжигает жир на косых мышцах. Исходное положение: возьмите коврик и лягте на правый бок. Положите ноги друг на друга и заведите левую руку за голову. Что делать: Поднимите прямые ноги от пола и приподнимите корпус к ногам, образуя букву V.

Опирайтесь на правую руку.

Медленно опускайтесь обратно на коврик.

Повторите 8 раз для каждой стороны.

3. Треугольное скручивание

Треугольное скручивание — еще одно отличное упражнение, чтобы проработать косые мышцы. Исходное положение: встаньте на правое колено и положите правую руку на коврик. Вытяните левую ногу и заведите левую руку за голову. Что делать: Поднимите левую ногу и потянитесь ей к левому локтю.

Задержитесь в этом положении на секунду и медленно возвращайтесь, но не вытягивайте левую ногу полностью. Держите ее в воздухе.

Сделайте 30 подходов для каждой стороны.

4. Обычная планка на локтях

Планка на локтях — основное упражнение для тела, обеспечивающее плоский живот. Что делать: Положите предплечья на коврик и выровняйте локти под плечами. Ваши руки должны быть параллельны телу и расставлены на ширину плеч.

Скорректируйте положение шеи и позвоночника, глядя в одну точку на полу примерно в 30 см от ваших рук.

Следите, чтобы голова находилась на одной линии со спиной.

Задержитесь в этом положении на 20 секунд.

5. Скручивание «Морская звезда»

Скручивание «Морская звезда» идеально подходит для тщательной проработки мышц корпуса. Исходное положение: лягте на коврик и вытяните ноги и руки, образуя букву Х. Что делать: Поднимите плечи, верхнюю часть тела и ноги над полом и упритесь локтями в колени. При подъеме задействуйте мышцы корпуса.

Задержитесь в этом положении на секунду, а затем медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 20 подходов.

6. Поперечное скручивание стоя

Поперечное скручивание стоя заставляет работать пресс, косые мышцы и сгибатели бедра. Оно не только помогает сделать живот плоским, но и избавляет от жира на бедрах. Исходное положение: встаньте на коврик, расставив ноги на ширине бедер, и заведите руки за голову. Что делать: Согните левую руку и поднимите правое колено к левому локтю.

При этом поворачивайте корпус и тянитесь коленом к локтю.

Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Сделайте 30 подходов.

7. «Складной нож» на боку

«Складной нож» на боку (как и поперечное скручивание стоя) задействует абдоминальные мышцы живота, косые мышцы, ягодицы и сгибатели бедра. Исходное положение: лягте на коврик на правый бок. Что делать: Положите правую руку на бок, а левую заведите за голову (локоть должен смотреть в потолок).

Сфокусируйтесь на косых мышцах и поднимите ноги. Одновременно с этим поднимите верхнюю часть тела, направляя локоть вперед.

Задержитесь на секунду и медленно вернитесь в исходное положение. Не давайте ногам и плечам касаться коврика!

Повторите 15 раз для обеих сторон.

8. «Дворники»

«Дворники» тренируют абдоминальные, косые мышцы и поясницу. Исходное положение: лягте на спину на коврик и расположите руки вдоль тела для поддержки. Колени согните под углом 90 °. Что делать: Наклоните ноги влево, но не касайтесь ими пола.

Задержитесь в этом положении на пару секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите то же самое в правую сторону.

Сделайте 30 подходов.

9. «Лягание осла»

«Лягание осла» — незаменимое упражнение, укрепляющее пресс, ягодицы и позвоночник. Исходное положение: встаньте на четвереньки на коврик. Ладони поставьте на одну линию с плечами. Что делать: Не двигая корпусом, поднимите правую ногу вверх, согнув колено и держа ступню ровно, и сделайте движение, как будто пытаетесь ударить кого-то ногой.

Заставляйте ногу двигаться вверх с помощью ягодичной мышцы. Убедитесь, что ваш таз и рабочее бедро не задираются.

Чтобы не повредить шею, держите голову прямо, лицом вниз.

Повторите 20 раз для каждой ноги.

Чуть больше месяца тренировок — и вот он, ваш результат!

Вы предпочитаете заниматься дома или в местном спортзале? Пробовали какое-либо из этих упражнений раньше? Скажите нам, что думаете, в комментариях!