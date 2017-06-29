9 упражнений для пар, которые решили худеть вместе
Большинство вопросов и проблем решается проще и быстрее, если вы принимаетесь за них не в одиночку, а с близким человеком. Это относится и к фитнесу: занимаясь им в паре, вы поддерживаете и мотивируете друг друга, а заодно укрепляете свои отношения.
AdMe.ru нашел 9 эффективных упражнений для тех, кто хочет попробовать тренироваться вдвоем.
Приседания спиной друг к другу
Что тренируется: Мышцы бедра, икроножные и большие ягодичные мышцы.
Как выполнять: Партнеры встают спиной друг к другу, соединяют руки в замок, делают шаг вперед и начинают выполнять глубокие приседания.
Количество повторов: 3 подхода по 10 приседаний.
Приседания с отведением ноги назад
Что тренируется: Квадрицепсы, бицепсы бедра и большие ягодичные мышцы.
Как выполнять: Партнеры становятся лицом друг к другу, берутся за руки, оба делают шаг назад и начинают приседания. Парень выполняет их, как обычно, а девушка при каждом приседании отводит ногу назад. Затем меняются местами.
Количество повторов: 2 подхода по 10 приседаний для каждой ноги.
Двойное отжимание
Что тренируется: Большие грудные мышцы, трицепс, плечи и пресс.
Как выполнять: Парень принимает упор лежа на полу, девушка принимает его на спине парня — ее руки упираются в голени партера, а ноги находятся на его плечах. Парень отжимается, удерживая девушку на спине, а когда он возвращается в исходное положение, то отжимание совершает девушка.
Количество повторов: 2 подхода по 10 отжиманий.
Отжимание «Дай пять!»
Что тренируется: Передние зубчатые мышцы, дельтовидные мышцы, трицепс.
Как выполнять: Парень и девушка принимают упор лежа друг напротив друга и выполняют синхронные отжимания. При возвращении в исходную позицию партнеры «дают пять» друг другу, меняя руки после каждого отжимания.
Количество повторов: 2 подхода по 10 отжиманий.
Скручивания
Что тренируется: Мышцы брюшного пресса.
Как выполнять: Партнеры садятся друг напротив друга, соединяют ноги и начинают поднимать и опускать корпус, при каждом повторе касаясь друг друга руками.
Количество повторов: 2 подхода по 10 скручиваний.
Вертикальные скручивания
Что тренируется: Мышцы пресса и внутренние мышцы бедра.
Как выполнять: Парень становится ровно, девушка обхватывает его ногами в области талии и начинает выполнять скручивания, удерживаясь на весу.
Количество повторов: 2 подхода по 10 скручиваний.
Подтягивания
Что тренируется: Мышцы спины и средней части тела, дельтовидные мышцы, бицепсы.
Как выполнять: Парень и девушка берутся за перекладину, девушка обхватывает парня ногами, выполняя роль утяжелителя. Партнеры начинают одновременно подтягиваться. Приятный бонус — поцелуй после каждого повтора.
Количество повторов: 2 подхода по 10 подтягиваний.
Поднятие ног с отталкиванием
Что тренируется: Нижняя часть мышц брюшного пресса.
Как выполнять: Парень стоит, девушка ложится на пол, берется руками за щиколотки партнера и начинает поднимать ноги под углом 90°. Парень при этом вытягивает руки и отталкивает ноги девушки, возвращая их в исходную позицию, затем партнеры меняются местами.
Количество повторов: 3 подхода по 10 упражнений.
Разведение рук с сопротивлением
Что тренируется: Дельтовидные мышцы и мышцы спины.
Как выполнять: Девушка стоит, опустив руки вдоль бедер, парень становится за ее спиной и кладет ладони ей на запястья. Девушка поднимает и опускает руки, преодолевая сопротивление рук партнера.
Количество повторов: 3 подхода по 10 упражнений.
Иллюстратор Daniil Shubin, фотограф Ildar Khaziev, модель Polina Polishchukova, модель Rushan Abdrakhimov специально для AdMe.ru