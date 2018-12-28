9 уловок, которые мошенники чаще всего используют перед праздниками

1

9

6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день мы находим в прессе или социальных сетях предупреждения о том, как не попасться на удочку мошенникам. И чем больше схем обмана становится достоянием гласности, тем больше новых придумывают изощренные аферисты. Кроме того, есть особое время в году, когда люди легче теряют бдительность, — это пора праздников.

Мы в AdMe.ru решили разобрать на конкретных примерах трюки мошенников, которые наиболее часто срабатывают в предпраздничной суете. Вооружившись этими знаниями, вы не попадетесь в ловушку.

9. Аниматоры-вымогатели

В любом туристическом городе на центральных улицах можно встретить этих персонажей. Ростовые куклы известных мультипликационных героев пристают к прохожим с предложением сфотографироваться. Мол, доставайте телефон, сделаем веселое фото на память. На вопрос, сколько это стоит, мошенники сразу не отвечают. Цену озвучивают, когда фото уже сделано. Это может быть 200 или 500 рублей, а в праздничные дни и того дороже. Главные жертвы таких аферистов — родители с детьми, ведь неудобно же при ребенке отказать его любимому персонажу в просьбе. Когда озвучивают сумму, большинство жертв возмущаются, но под натиском аниматоров все же сдаются. Они готовы принять все: наличные, перевод на карту или любым другим способом. Тех, кто отказывается платить, готовы преследовать и канючить свои «честно заработанные деньги». Если оказались в такой ситуации, помните, что никакой официальной договоренности между вами нет, факт купли-продажи услуги нигде не зафиксирован. Фотографировались вы на собственный телефон, стоит удалить эти фото на глазах у аниматора и разойтись. А если будут идти на конфликт, можно и полицию вызвать.

8. Даже в крупных сетевых магазинах персонал может обворовать

У всех крупных магазинов есть своя дисконтная программа. Чаще всего покупатели выбирают именно ту сеть, которая дает наиболее выгодный кешбэк за покупки. Мы спешим потратить как можно больше именно в любимом магазине, чтобы накопить кругленькую сумму баллов или бонусных рублей. Накануне праздников, когда траты заметно вырастают, мы особенно рассчитываем на все свои накопления. Оказывается, на наши честно накопленные баллы может запросто позариться и другой человек, например кассир в том самом любимом магазине. Так, одной постоянной покупательнице крупной сети супермаркетов удалось раскрыть новую схему мошенничества. Женщина стала жертвой действий непорядочной кассирши, которая, заметив, что на бонусной карте покупательницы накопилась крупная сумма, подменила ее на чужую. Обман мог так и остаться незамеченным, но бдительная покупательница увидела чужое имя на своем чеке, и тогда началось разбирательство. Чтобы избежать подобных ситуаций, никогда не упускайте из виду свою дисконтную карту. Проще всего провернуть этот трюк, если вы отдали кассиру карту и отвлеклись на укладывание покупок.

7. Как действуют мошенники на улицах

Хотя многие думают, что уличные воры — это мастера гипноза, на поверку их приемы оказываются довольно банальными. Проще всего обезопасить себя от карманников, если все ценные вещи держать в хорошо застегнутой сумке. Но тот же телефон, которым пользуешься на каждом шагу, так далеко прятать неудобно. Так что лучше взять на заметку любимые уловки воришек. 1. Используют толпу в своих интересах. В толкучке, например в общественном транспорте, люди менее восприимчивы к прикосновениям. Здесь у преступника больше шансов вытащить все из карманов жертвы и остаться незамеченным. Узнать, где у кого в толпе что лежит, тоже просто: достаточно крикнуть «У меня украли кошелек!» — и люди машинально полезут проверять свои бумажники, а воры тут же заприметят их размещение. 2. Усыпляют бдительность, вводя в замешательство. Вдруг незнакомец начал отряхивать ваше пальто. Или подкрался сзади и закрыл вам ладонями глаза со словами: «Угадай, кто?» Или очаровательная улыбчивая девушка попросила обнять ее. Все это одни из самых популярных способов добиться физического контакта, при котором легко забраться даже во внутренние карманы одежды и в закрытую сумку. Когда люди попадают в странную или неловкую ситуацию, внимание рассеивается, чем и пользуются преступники. 3. Активно жестикулируют. Хотя гипнотизеров среди уличных воров встретить почти не удается, то мастера психоанализа в их кругах не редкость. Известный на весь мир Аполло Роббинс (бывший карманник) поделился приемами, которые неизменно работают. Чтобы рассеять внимание жертвы, можно просто махать рукой у нее перед глазами, а второй рукой обчищать ее. Важно знать, что круговые движения руки почти не отвлекают, а вот линейные движения из стороны в сторону помогают увести взгляд и все внимание человека в нужное русло.

6. Магазины-подделки в сети

В канун праздников всем хочется сэкономить, ведь предстоит купить подарки родне, друзьям, коллегам. Это учитывают интернет-мошенники и создают в сети странички несуществующих магазинов. У такой схемы может быть два варианта: либо аферисты просто делают сайт по продаже товаров, либо выдают себя за уже существующий, меняя в названии всего одну букву и делая похожее оформление. Как в первом, так и во втором случае мошенники заманивают большими скидками. Для жертв таких фейковых магазинов последствия могут разными в зависимости от изощренности аферистов. В лучшем случае они получат оплаченный товар, но он будет ненадлежащего качества. В худшем — мошенники будут откладывать срок доставки, объясняя это временными трудностями с поставщиками. А потом и вовсе перестанут выходить на связь и исчезнут вместе с сайтом. Самый простой и быстрый способ проверить продавца — поискать в сети отзывы о товарах с этого сайта. Если заинтересовавший вас магазин действительно подделка, то вы либо не найдете никаких отзывов, либо встретите печальные истории обманутых людей. Кстати, если в магазине нет детального описания каждой вещи, если к товару прилагается всего одно фото или несколько, но низкого качества, если на сайте встречаются грамматические ошибки — все это поводы насторожиться.

5. Покупатели тоже бывают фейковыми

Мошенники находят объявление в интернете и созваниваются с контактным лицом. Стоит обратить внимание, насколько подробно покупатель интересуется товаром. Если это аферист, он, скорее всего, ограничится поверхностными вопросами. Назначается встреча, в день сделки «покупатель» звонит дважды: первый раз — уточняет, взял ли продавец товар с собой, второй — чтобы сообщить, что у него изменились планы и сам он приехать не сможет, но готов перевести деньги на карту, а покупку забрать через службу доставки. Если вы на такие условия соглашаетесь, то на встречу приезжает не машина службы доставки, а обычное такси. Деньги вам до сих пор не перевели, товар вы не отдаете, таксист ждет, счетчик тикает. Мошенники специально создают такую нервозную обстановку, чтобы вынудить продавца сделать то, что им нужно. Они уверяют по телефону, что деньги перевели, просто платеж еще не прошел, надо подождать. Потом для убедительности они звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают, что платеж завис, но скоро будет проведен. В конце концов на телефон продавца приходит СМС о том, что на счет поступила ожидаемая сумма. К этому времени таксист уже изрядно злой, вы изнервничались, а потому даже не заметили, что и звонок из банка, и СМС поступили с неизвестного и подозрительного номера. Просто отдали товар и заплатили таксисту за ожидание. Оповещения из банка о пополнении счета чаще всего содержат информацию о балансе. Если вы получили СМС без этих сведений, вероятно, вам пишут мошенники. Первое время после совершения этой аферы преступники еще могут выходить на связь. Но как только понимают, что их раскрыли, — выключают телефон, найти их практически невозможно.

4. Фальшивобилетчики онлайн

Многие родители стремятся устроить насыщенные новогодние каникулы своим детям. Они планируют походы в театр, в цирк, на елки и праздничные концерты. Мошенники выбирают мероприятия с самым высоким спросом и продают поддельные билеты на них. Поэтому всегда ищите на разных билетных агрегаторах. У проверенных продавцов всегда есть несколько способов оплаты, если вам не дают выбора, это повод насторожиться. Не ленитесь проверять информацию на официальном сайте площадки проведения мероприятия. Там всегда можно точно узнать о наличии билетов. Например, на сайте Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре подробно отображена информация о том, на какие дату и время можно приобрести билеты, а на какие они уже распроданы.

3. Сообщение о блокировке карты

Накануне праздников мы совершаем больше покупок, чем обычно. В связи с этим данная схема работает, ведь люди боятся оказаться неплатежеспособными. Жертва аферы получает СМС-уведомление о блокировке карты. В сообщении указан номер телефона, по которому нужно связаться с якобы работниками банка для решения этой проблемы. Если вы получили такое сообщение, ни в коем случае не звоните по указанному номеру, а если все же позвонили, не выполняйте инструкции, которые вам продиктуют. Иначе все деньги, которые есть на карте, вы потеряете. Первое, что нужно сделать, — позвонить в свой банк и убедиться, что с картой все в порядке. Если позвонили по указанному номеру, понять, что вы разговариваете не с работником банка, довольно просто: достаточно спросить у мошенника, знает ли он ваши Ф.И.О. и какие-то контактные данные, то есть подловить его на том, что он не знает, а должен. Нелишним будет также спросить его имя и фамилию, должность, уточнить название банка, который он представляет.

2. Уловки продавцов в ларьках

Оказывается, специфика торговли в ларьке дает возможность непорядочным продавцам использовать для обмана покупателей необычный прием. Так, в одном из ларьков крупного российского города была обнаружена хитрая система для обвешивания покупателей: к весам при помощи лесок подведены ножные педали. И, взвешивая товар, продавцы этой точки нажимали на педали, чтобы обмануть своих клиентов. Схема работала безотказно: увидеть с улицы эти манипуляции невозможно. Единственный способ защитить себя от обмана — носить с собой карманные весы для проверки честности продавца.

1. Как обманывают в гостиницах

Теперь рассмотрим схему мошенничества, которую проворачивают нечестные управляющие гостиниц. Гости заранее бронируют номер через приложение. Приезжают, регистрируются, оплачивают (причем непременно наличными, потому что карты в отеле не принимают). Идут заселяться, а номер, мягко говоря, не соответствует тем условиям, которые были обещаны при бронировании. Персонал извиняется, мол, все хорошие бюджетные номера заняты. В сезон праздничных каникул действительно может быть высокий спрос на жилье в курортных городах. Гостям предлагают номер повышенного комфорта, который будет стоить вдвое дороже. Наверное, многие от безысходности соглашаются на такие условия, но если повести себя так, как одна бдительная путешественница, то выйдет крупный скандал. Недовольный гость говорит, что его не устраивают эти условия, он хочет забрать деньги и покинуть отель. Тогда персонал отвечает, что деньги не возвращаются, что это штраф за отмену брони. Хотя в приложении указано, что отмена бесплатная. Если вы вдруг окажетесь в такой ситуации, помните, что вернуть деньги можно через сервис бронирования. Если обратиться в полицию, там скажут взыскивать деньги с руководства отеля через суд, а у приезжих просто нет возможности этим заниматься. Так большинство обманутых туристов просто теряют свои деньги на радость мошенникам. А ведь если в отеле нельзя расплатиться картой, это должно настораживать. Не стоит также оплачивать номер, пока не осмотрите его.

А вам встречались уловки мошенников, на которые легко попасться? Как вы защищаетесь от аферистов? Поделитесь своим опытом в комментариях.