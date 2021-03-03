9 тонкостей, которые помогут выбрать те самые джинсы, не заходя в примерочную

Когда джинсы только появились, их называли не иначе как «комбинезон до талии». Сейчас этот предмет одежды есть практически у каждого, причем не в одном экземпляре. Несмотря на это, выбрать ту самую пару ой как непросто: одна быстро теряет форму, другая оказывается слишком велика или мала. Так у многих из нас появляется лишний повод для расстройства.

AdMe.ru разобрался, как подобрать джинсы «по науке», чтобы избежать лишних трат, слез, а иногда и визита в примерочную.

Измерение по линии талии от пупка до позвоночника

Чтобы узнать, подходят ли джинсы по размеру, совсем необязательно отстаивать очередь в примерочную. Достаточно застегнуть их, взять за пояс и приложить к талии от пупка до линии позвоночника. Если джинсы полностью покрывают это расстояние, значит, это ваш размер. Способ работает для большинства фигур, но не является универсальным, поэтому нужно делать поправку на индивидуальные особенности.

Измерение по плечам

Понять, как джинсы будут сидеть на бедрах, можно без лишних переодеваний. Для этого найдите самую широкую часть брюк в области бедер и приложите джинсы этим участком к плечам. Если джинсы чуть-чуть шире плеч, они придутся вам в самый раз. Если же штаны из денима уже или значительно шире линии плеч, то это не ваш размер. Джинсы будут слишком тесными либо, напротив, мешковатыми. Этот способ подходит тем, у кого плечи и бедра пропорциональны друг другу. Тем, у кого плечи уже бедер или наоборот, метод может не подойти.

Уделите внимание боковым швам

Обращайте внимание на то, как ведут себя боковые швы. Они должны располагаться строго по центру ноги. Шов уходит в сторону, меняет направление? От такой пары лучше отказаться: шов будет искажать пропорции. Ноги неизбежно будут казаться полными или неровными.

Состав

Многие охотятся за хлопковыми джинсами. Обновка, сделанная на 100 % из этого материала, будет радовать вас недолго. Стоит немного посидеть, как деним начнет терять форму и растягиваться. Поэтому в составе должен присутствовать эластан. Его количество зависит от фасона. Для классических джинсов допустимое значение составляет 2–3 %, а для более обтягивающих, например скинни, — до 10 % эластана или лайкры в составе. Иначе они могут вытянуться в коленях и провиснуть на уровне бедер. В этом случае даже стирка не вернет штанам былую форму.

Плетение ткани

Чаще всего деним имеет правостороннее плетение: волокна ткани направлены по диагонали вправо. Бывает и левостороннее плетение «елочкой». Последнее особенно удачное: нити направлены друг к другу и сходятся в центре штанины, что не дает последним перекручиваться при ходьбе.

Талия

При выборе джинсов бывает трудно определить верный размер в талии. Есть простой способ выяснить это в примерочной. Если под пояс проходят 1–2 пальца руки, то размер подобран идеально. Проходит ладонь — значит, джинсы великоваты. А вот если вы не можете просунуть пальцы за пояс, откажитесь от этой пары, иначе пояс при носке будет давить на живот.

Обувь

Чтобы точно угадать с джинсами и не жалеть о потраченных деньгах, примеряйте новую пару с обувью, с которой собираетесь ее носить. Так вы сможете понять, насколько открыты каблук и носок, оценить образ в целом и длину штанин. Кстати, последняя зависит от фасона. Например, брюки клеш обычно достаточно длинные: расстояние от пола до края штанины должно быть около 2 см. А скинни должны доходить до щиколотки.

Карманы

Декор задних карманов играет важную роль. Если вы являетесь обладательницей пышных форм и не хотите лишний раз их подчеркивать, то о вышивке, клапанах и других деталях на задних карманах лучше забыть. Напротив, если вам кажется, что объема недостаточно, эти элементы добавят его в два счета.

Ширина штанины

Этот параметр тоже зависит от силуэта и модели брюк. Однако, если брюки укороченные, следите за тем, чтобы штанина не была чрезмерно широкой. В этом случае она будет зрительно уменьшать рост и «резать» пропорции. Чем шире подол джинсов, тем более объемной будет казаться фигура. Лучше, если брюки будут чуть шире ноги.