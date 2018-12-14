9 вещей, которые люди обычно выбрасывают. И зря — они стоят кучу денег

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Если вы хотите получить кучу денег, загляните на чердак или на антресоли, где хранится ненужный хлам. Вещи, которые пылятся без дела, можно продать на интернет-аукционе за кругленькую сумму. Возможно, вы уже стали миллионером, но пока не знаете об этом.

AdMe.ru составил список старых и не очень вещей, за которые коллекционеры готовы платить прямо сейчас.

1. Пустые коробки

Люди со всего мира готовы отдавать немалые суммы за обычные вещи. Продавец на eBay оценил пустую коробку от куклы American Girl в ₽ 2 700. Вопрос: кому это нужно? Такую вещь, скорее всего, купит коллекционер. А потом перепродаст уже с куклой внутри или поставит на полку и будет радоваться удачной покупке. По этой схеме можно продавать даже коробки от электроники и бытовой техники. На интернет-аукционе пустые упаковки от айфонов уходят по цене от ₽ 600 в зависимости от модели.

2. Бумажные артефакты

Винтажная печатная продукция может стоить больших денег. Фанаты фильмов готовы хорошо платить за старые постеры, программки и просто билеты. А оригинальные плакаты времен Великой Отечественной войны коллекционеры оценивают в десятки тысяч рублей. Конечно, это не относится к вещам, которые печатали большими тиражами.

3. Продукты, снятые с производства, и еда с редкими вкусами

В интернете можно заработать на продаже продуктов, которые больше не производят. Только не путайте с продуктами с истекшим сроком годности. Покупатели готовы платить любые деньги за любимые вещи: краску для волос, игрушки, косметику. Если у вас есть что-то редкое (пусть и не старое), продавайте. А еще люди охотно приобретают еду с редкими вкусами. Вот чипсы из лимитированной серии за ₽ 800.

4. Втулки от туалетной бумаги и капсулы от шоколадных яиц

Не спешите выбрасывать втулки от туалетной бумаги и капсулы от шоколадных яиц. Ведь в мире есть люди, которые заплатят вам за эти предметы. На интернет-аукционе eBay пакет с сотней втулок стоит ₽ 900, а на крупном российском сайте 50 капсул от киндер-сюрпризов можно продать за ₽ 250. И приобретают их не какие-нибудь городские сумасшедшие, а любители поделок.

5. Парфюмерия и косметика

Любители старины обожают косметику и парфюмерию из прошлого. Духи родом из 70-х стоят в 10 раз дороже, чем их новые аналоги. Самые популярные ароматы из СССР — латвийский Dzintars и «Красная Москва». Но попадаются редкие экземпляры — вот туалетная вода «Карлсон» и духи «Уральские зори» за ₽ 2 600. А ценители европейской классики покупают винтажный Chanel. Если вам в наследство достались только пустые флаконы, не отчаивайтесь. Старые бутылочки иногда стоят дороже продукции современных парфюмеров.

6. Целый ящик хлама

Шутки в сторону. Покупатели на интернет-аукционе ищут товары с пометкой junk drawer (англ. «ящик старья»). Для того чтобы купить, конечно. А вы что подумали? То, что является мусором для одного человека, может оказаться сокровищем для другого. В коробках с хламом попадаются ценные вещицы: старые инструменты, брелоки и монеты. Эту коробку с пластмассовой бижутерией недавно продали за ₽ 1 400.

7. Электроника

Эра кассетных плееров, VHS-кассет и бумбоксов уже прошла, а интерес к этим предметам остался. Помните японские магнитофоны, с которыми наши папы разгуливали по улице? Сейчас такой аппарат можно продать за ₽ 20 тыс. Люди покупают их для коллекций или ремонта. Кинокомпании в 80-х выпускали некоторые фильмы только на видеокассетах. И сегодня коллекционеры разбирают старые VHS как горячие пирожки. Даже если фильмы, записанные на них, — настоящий треш. Сдуйте пыль со своей коллекции, может, у вас хранится подлинный бриллиант, а вы и не знали.

8. Кеды и кроссовки

Винтажная обувь — это Клондайк для тех, кто решил заработать на продаже старых вещей. Кеды советской фабрики «Красный треугольник» или «Два мяча» стартуют от ₽ 800. А легендарные Converse Чака Тейлора по цене обгоняют новые дизайнерские туфли: вот модель 70-х годов за $ 1 000.

9. Игрушки

Коллекционеры заплатят за игрушки из вашего детства кучу денег. И это не раритетные фарфоровые куклы конца XIX века, а лысые пупсы и резиновые утята из 70–80-х. Люди, которых замучила ностальгия, готовы выложить ₽ 9 000, чтобы услышать, как звенит неваляшка. Только вот с игрушками не все очевидно. Красивая и яркая кукла может стоить пару сотен рублей. Зато диспенсеры от конфет PEZ на аукционах отрывают с руками. Например, редкий экземпляр 1982 года продали за $ 32 тыс.

А вы уже пробовали продавать что-нибудь в интернете?