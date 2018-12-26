9 средств, благодаря которым японки выглядят моложе своих лет. Вы тоже так можете

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Все знают, что японки выглядят молодо до пенсии: их фарфоровая кожа, изящный силуэт и полное отсутствие морщин вызывают зависть у женщин всего остального мира. Кажется, будто они научились применять магию вне Хогвартса. Конечно, за такую внешность можно благодарить генетику или климат. Однако у прекрасных жительниц Японии есть секретные методы по уходу за собой, которые мы можем позаимствовать.

AdMe.ru провел целое расследование и выяснил, что именно делают японки, чтобы в 40 лет выглядеть на 20. Оказывается, в этом нет ничего сложного и вы тоже так сможете.

1. Волшебная диета с Окинавы

Японцы регулярно попадают в списки самых стройных наций. И есть за что: ИМТ жителей острова Окинава составляет 18–22. К примеру, у американцев средний индекс массы тела — 26. Для того чтобы жить до 100 лет и не толстеть, островитяне руководствуются принципом: «заполняй желудок на 80 %». Это не диета, а философия питания. И называется она «хара хати бу». Вот что нужно делать, чтобы не отставать от японцев: Есть медленно. Тогда сигналы о сытости успеют добраться от желудка до мозга. И переедания не будет.

Включить в диету фрукты, цельнозерновые продукты и рыбу. Много рыбы.

Мысленно делить порцию на 10 частей. А съедать только 8.

2. Рисовая вода

Рисовая вода снимает воспаления, убирает пигментные пятна и подтягивает кожу. А все благодаря антиоксидантам, витаминам и флавоноидам. Производители косметики берут огромные деньги за эти ингредиенты в составе своей продукции, а японская вода обходится в копейки. Есть 3 способа приготовления рисовой воды: Для ленивых. Залейте горсть риса стаканом воды и дайте настояться 10–15 минут.

Залейте горсть риса стаканом воды и дайте настояться 10–15 минут. Для хозяйственных. Отварите рис в течение 20 минут, слейте воду и остудите ее. Готово.

Отварите рис в течение 20 минут, слейте воду и остудите ее. Готово. Для трудолюбивых. Ферментированная рисовая вода. Оставьте жидкость от варки риса в теплом месте на 24 часа, чтобы начался процесс брожения. А потом прокипятите, чтобы этот процесс остановить. Храните воду в холодильнике. Пользоваться водой (независимо от способа приготовления) нужно так. Умывайтесь ею утром или вечером. Или очищайте кожу ватным диском, смоченным в рисовой воде. А чтобы волосы росли быстрее, промывайте их отваром сразу после мытья.

3. Масло камелии японской

Японки обожают современную косметику, но не забывают о проверенных средствах от бабушек. Масло камелии японской (цубаки) увлажняет кожу и делает ее упругой. А еще убирает следы от прыщей и мелкие шрамы. В камелии содержатся ненасыщенные жирные кислоты и олеин. По своему составу масло растения схоже с кожным салом человека и легко проникает в эпидермис. Делайте массаж лица с маслом. По окончании процедуры накройте лицо влажным полотенцем на 10–15 минут, а остатки смойте водой.

Нанесите несколько капель камелии на влажные волосы. Масло заменяет кондиционер и способствует росту волос.

4. Водоросли

Японская культура уделяет водорослям много внимания. Из них готовят пищу, делают лекарства, их добавляют в косметику. Вакамэ — водоросль, которая сжигает жир. Вакамэ не только едят, но используют в обертываниях и добавляют в кремы. Она защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и убирает темные круги под глазами. Если увидите крем с вакамэ, покупайте без сомнений.

— водоросль, которая сжигает жир. Вакамэ не только едят, но используют в обертываниях и добавляют в кремы. Она защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и убирает темные круги под глазами. Если увидите крем с вакамэ, покупайте без сомнений. Нори. Сухие листы нори можно купить в любом супермаркете. Размочите их в теплой воде и положите широкими пластами на лицо. Эта водоросль содержит коллаген и разглаживает морщины. А еще отбеливает пигментные пятна.

5. Травяной чай

Японцы пьют чай в любой непонятной ситуации. Он может быть горячим или холодным. Главное — употребление травяных отваров заменяет газировку и другие вредности. А значит, помогает сохранить фигуру. Зеленый чай замедляет процессы старения и расщепляет жировые отложения. А для того, чтобы вас не пугали незнакомые названия сортов японского чая, мы подготовили мини-инструкцию. Маття, или матча. Это чайные листья, которые высушили особым образом, а потом перемололи в порошок. Маття содержит в 10 раз больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай.

Бива-ча. Этот напиток готовят из листьев мушмулы. Бива-ча повышает иммунитет и борется с прыщами.

Йомоги. Чай из японской полыни обесцвечивает пигментные пятна и выравнивает поверхность кожи.

6. Простота

Сложные системы ухода за кожей у японских женщин не очень популярны. Вот что делают японки, чтобы оставаться красивыми и не тратить кучу времени: Все должно быть быстро. Вот сжатые маски для лица, которые женщины покупают большими партиями. Готовится такая маска пару минут. А действует как лосьон и питательный крем одновременно.

Очищение и отшелушивание. Японские женщины — фанатки чистоты. Они тщательно очищают кожу несколько раз в день и каждый день моют голову.

Постоянный уход. У женщин в Японии нет бьюти-выходных.

Не трут и не растягивают кожу. Когда вы растягиваете кожу, на ней появляются пигментные пятна.

7. Пробиотики

Японки знают, что красота идет изнутри. В прямом смысле. От того, здоров ли кишечник, зависят внешний вид и настроение. Поэтому женщины в Японии принимают пробиотики. Это микроорганизмы, которые борются с воспалениями кожи и повышают иммунитет. Комбуча. Чайный гриб, который стоял на подоконнике у вашей бабули. Помните? Японцы пьют приготовленный с его помощью напиток для улучшения микрофлоры кишечника. А женщины используют тело гриба для масок.

Суп мисо и маринованные овощи — в Японии. Кефир, квашеная капуста и йогурт — в остальном мире. Это ферментированные продукты, которые делают кожу красивой.

8. Напитки с коллагеном

Коллаген — это белок, который отвечает за упругость кожи. Наш организм сам вырабатывает его, правда, с возрастом все меньше. Мы привыкли к биодобавкам, кремам и даже инъекциям с коллагеном. А японки его пьют. В бульоне из костей и сухожилий содержится ударная доза коллагена. Этот напиток помогает женщинам Востока сохранять тонус кожи.

Если вы не любите холодец, а от вида бульона из кожи и сухожилий вам не по себе, пейте специальный коктейль. Коллагеновый порошок разводят в небольшом количестве воды и принимают внутрь. Напиток борется с возрастными изменениями, понижает давление и восстанавливает кожу.

9. Активный образ жизни