9 способов убрать мешки под глазами, которыми пользуются известные модели

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Припухшие глаза и темные мешки под ними — неприятная, но неизбежная часть будней не только для простых смертных, но и для известных моделей и других медийных личностей. Конечно, армия визажистов всегда готова прийти им на помощь, однако у звездных красавиц есть несколько козырей в рукаве, позволяющих им быстро придать глазам свежий и отдохнувший вид.

Прекрасная половина AdMe.ru уже вовсю проводит над собой эксперименты и надеется, что и вы откроете для себя новые бьюти-секреты.

1. Нефритовые ролики

Пользу нефритовых роликов для массажа успели оценить многие красавицы: к примеру, Лиа Мишель признает их своим любимым средством для снятия отечности с глаз. Жозефин Скривер тоже не представляет своего утра без каменного массажера. Подобные ролики применяли еще многие века назад в Китае, однако это приспособление творит чудеса и в наши дни. С помощью таких роликов проводят лимфодренажный массаж, улучшают циркуляцию крови и убирают мешки под глазами. Нефрит не зря с древних времен считается целебным камнем: его очищающие, заживляющие и успокаивающие свойства получили современное научное подтверждение. При использовании ролика важно проводить им по направлению массажных линий и не делать нажим слишком сильным.

2. Охлажденный картофель

Популярный вид компресса для глаз, которым не пренебрегают и знаменитости, — картофельный. Чтобы придать себе с утра более свежий и отдохнувший вид, Лорен Конрад достает из холодильника картофелину, отрезает пару ломтиков, вымачивает их в воде в течение нескольких секунд, а затем прикладывает к глазам на 15 минут. «Действует безотказно!» — комментирует телезвезда. Подсмотреть варианты этого компресса (как, к примеру, на фото выше) можно у многих бьюти-блогеров.

3. «Морозные» ложки

Даже если у вас нет специальных ложкообразных инструментов, как у косметолога «ангелов» Victoria’s Secret, вы запросто можете обойтись обычными чайными или десертными ложками. Нехитрый способ использования столовых приборов в качестве средств для борьбы за красивую кожу глаз действительно эффективен.



Облюбовала этот «бабушкин» метод и американская актриса Карруче Тран. Перед важным днем она кладет пару ложек в холодильник. После очистки и увлажнения лица Карруче на несколько минут прикладывает «морозные» ложки к глазам, слегка прижимая их, чтобы они прилегали как можно плотнее.

4. Отказ от соевого соуса и суши

Кажется, на фото выше запечатлен просто идеальный ужин. Однако Наташа Поли (к слову, также пополнившая ряды любителей нефритовых роликов) не советует есть суши с соевым соусом на ночь. По ее словам, это сочетание наутро обеспечит вам опухшие глаза. Вообще ужин, включающий соленые продукты и алкоголь, — не лучшая идея для тех, кому на следующий день особенно важно иметь отдохнувший и свежий вид.

5. Маска с птичьим пометом

Все верно, это не опечатка. Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид не скрывают, что пользуются этим средством для снятия отечности глаз. «Маска гейши» — именно так называется данная процедура, а рецепт этой маски, как несложно догадаться, родом из Японии. В состав средства входит измельченный соловьиный помет: именно благодаря ему достигается омолаживающий, увлажняющий и освежающий эффект для кожи лица, а мешки под глазами чудесным образом исчезают. Эксцентричная Виктория не впервые заявляет о своей любви к необычным маскам: чего стоит только ее фаворит — комбинация из фольги и темных солнцезащитных очков.

6. Зеленые компрессы

Миранда Керр уповает на старые добрые компрессы из огурцов, что после экзотики, описанной выше, выглядит даже как-то несерьезно. Тем не менее для супермодели это средство № 1. Следуя ее примеру, просто приложите пару холодных ломтиков огурцов к глазам и подержите несколько минут. Миранда вообще известная любительница органики. Еще одно ее любимое средство — шпинат. Этого полезного растения много не бывает: «зелень внутри и зелень снаружи» — такого правила придерживается звездная красавица, прикладывая свежие листья к глазам в качестве компресса.

7. Грамотный массаж

Анастасия Ахиллеос (Anastasia Achilleos), звездный косметолог, посвятившая работе с кожей 20 лет, уверяет, что несколько отработанных техник массажа помогут не только снять отечность и убрать мешки под глазами, но и в целом привести кожу лица в порядок. Такой массаж не отнимает много времени, и его можно сделать за несколько минут перед сном или с утра. Посмотреть технику выполнения можно вот тут.

8. Патчи и гигантские солнцезащитные очки

Совет Джорданы Брюстер оригинален не своей рецептурой, а практичностью. Домашним средствам она предпочитает косметические гелевые патчи для глаз. Актриса находит их настолько удобными, что несколько раз даже забывала их снять, выходя на улицу. Теперь в качестве лайфхака Джордана надевает большие солнцезащитные очки, скрывающие за собой патчи, и восстанавливает кожу вокруг глаз, одновременно занимаясь утренними делами и разъездами.

9. Вода и эспрессо

Чтобы вся тяжесть ранних подъемов не отражалась на коже вокруг глаз, Даки Тот советует выпивать с утра полную бутылку воды, а чуть позже — чашку эспрессо. Ее любовь к тонизирующему эффекту кофе разделяют многие модели, в том числе легендарная Тайра Бэнкс и очаровательная Наталья Водянова.

Бонус для тех, кто не боится плыть против течения

Пока весь мир борется с припухшими глазами, азиаты ломают все стереотипы и заявляют, что это очень даже мило. Эффект, которого корейцы стараются добиться, можно примерно перевести как «улыбка глазами». Стоит иметь в виду, что корейские бьюти-блогеры отличают трендовые припухшие глаза от глаз, говорящих «я вкалываю 24/7 на ненавистной работе». «Правильные» припухлости должны делать глаза более круглыми и выразительными. Звезды K-pop и корейские модели подхватили это новое веяние, а их поклонники обсуждают, чьи мешки под глазами смотрятся лучше.