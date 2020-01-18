9 способов помочь уставшим ногам и ступням

13 2 89 311

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Усталость ног может быть признаком снижения кровотока в ногах, и в основном такая проблема беспокоит женщин и пожилых людей. Конечно, возможность хорошенько расслабиться всегда производит исцеляющий эффект, но иногда требуются другие, более быстрые способы облегчить свое состояние. Приведенные ниже приемы особенно актуальны для тех, кому приходится весь день проводить на ногах.

Многим авторам AdMe.ru знакома проблема гудящих ног, поэтому мы хотим поделиться с вами лайфхаками для облегчения боли и дискомфорта.

1. Надавите на 2 точки на ступне одновременно

Нажав на определенные точки, вы можете увеличить выработку эндорфина. Это поможет уменьшить стресс и усталость и облегчить боль. На ступне расположены 2 такие точки: Первая находится между первой и второй костями стопы, как показано на рисунке выше. Вторая находится между четвертой и пятой костями. Массируйте эти 2 точки в течение 2 минут. Дышите при этом глубоко и спокойно.

2. Используйте карандаш, чтобы снять напряжение в стопе

В центре пятки расположена точка, стимуляция которой поможет облегчить дискомфорт в ступнях. Умеренно надавливайте на нее карандашом в течение 0,5–2 мин. для достижения результата. Проделайте эту процедуру с обеими ногами.

3. Выполните асану «Вирасана»

Вирасана — это базовая асана, которую выполняют сидя на коленях. Это упражнение можно выполнять даже сразу после еды: Встаньте на колени. Сведите их вместе и разведите стопы в стороны. Для удобства можно подложить большую подушку. Сядьте на опору (пол или подушку). Можно немного увеличить высоту, если вы чувствуете боль в коленях. Положите руки на бедра и сохраняйте такое положение в течение 2–4 мин. Вытяните ноги вперед на несколько секунд. Будьте внимательны при выполнении асаны и убедитесь, что под ягодицами есть опора, чтобы минимизировать риск получения травмы. Не выполняйте это упражнение, если у вас есть травмы.

4. Предупредите усталость ног с помощью профилактических чулок или носков

Сейчас существует большой выбор компрессионных чулок и носков, которые выглядят точно так же, как и обычные. Они не только предотвращают усталость ног и ступней, но и способствуют их оздоровлению. Такие изделия помогают нормализовать кровоток от ног к сердцу. Они могут различаться в зависимости от цели использования; к примеру, существуют варианты для занятий спортом и для повседневной носки. Не забудьте проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем.

5. Попробуйте позу бабочки

Эта поза помогает избавиться от усталости в ногах, «раскрыть» бедра и стимулировать органы пищеварения: Лягте на спину, прислонив ноги к стене. Сведите стопы вместе и медленно опустите их к бедрам. Сохраняйте эту позу в течение 3–5 мин.

6. Снизьте потребление соли

Чрезмерное употребление соли может привести к опуханию ног и ощущению болезненной усталости в них. Ученые рекомендуют есть не более 2 300 мг в день. Это всего лишь 1 столовая ложка. Попробуйте провести опыт: сократите ежедневную порцию соли и отметьте, как изменилось ваше самочувствие в течение одного месяца этого эксперимента.

7. Употребляйте достаточно железа

Дефицит железа может провоцировать синдром беспокойных ног, который сопровождается покалыванием, жжением, зудом и болезненными судорогами в ногах. Это также приводит к ощущению усталости в ногах. Старайтесь получать достаточное количество питательных веществ и есть продукты, богатые железом, такие как шпинат, брокколи, бобы, коричневый рис и сухофрукты.

8. Используйте обезболивающие пластыри

Эти виды пластырей обеспечивают быстрый облегчающий эффект для ног без всяких лекарств. Они могут работать до 6 часов и помогают против боли в ногах и пятках, растяжений, деформаций и ушибов. Их можно носить в течение дня или наклеивать перед сном.

9. Применяйте постукивающий массаж

Массаж ног способен творить настоящие чудеса, и его большое преимущество в том, что выполнять его можно самостоятельно. Легкое давление производит расслабляющий эффект. Чуть более сильное давление уменьшает боль и снимает напряжение в мышцах. Вот одна простая техника массажа с постукиванием: Аккуратно постукивайте по мышцам ног кулаком, начиная с лодыжки. Те же самые движения можно проделывать ребром ладони. Повторяйте эти движения, двигаясь вверх по ноге. Сконцентрируйтесь на областях, в которых чувствуете напряжение. Промассируйте подобным образом всю ногу.