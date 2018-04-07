9 советов для тех, кому надоело выкидывать испорченные продукты в мусорку

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Если вам надоело бесконечно ходить в магазин и тоннами выкидывать испортившиеся продукты, то этот пост для вас. Например, вы знали, что вакуумные пакеты можно сделать самим? Загляните в статью и посмотрите, как это сделать.

Мы в AdMe.ru собрали самые действенные способы хранения, которые мало кто знает. Смотрим и записываем.

1. Сделайте сами вакуумный пакет для хранения

Положите мясо в пакет, не закрывая его до конца, и аккуратно опускайте в воду, давая воздуху постепенно выходить. После закройте пакет и поместите в морозильник. И не надо дорогостоящего оборудования для вакуумирования.

2. Не храните хлеб в холодильнике

В холодильнике хлеб засохнет намного быстрее из-за кристаллизации крахмала. Однако есть хорошая новость: хлебобулочные изделия можно замораживать. Для этого нарежьте хлеб и поместите куски в пластиковый пакет. Таким образом, крахмал не будет кристаллизироваться и хлеб будет храниться намного дольше.

3. Перед тем как сложить зелень в контейнер, заверните ее в полотенце

Если хотите сохранить зелень как можно дольше, то, прежде чем поместить ее в холодильник, оберните пучок кухонным полотенцем, чтобы оно впитало всю влагу, которая и является причиной быстрой порчи продукта.

4. Не храните яйца в двери холодильника

Двери холодильника хоть и оснащены специальными ячейками, но все же это не самое лучшее место для длительного хранения. Ведь дверь является одной из самых теплых зон, ну а то, что в таких ячейках яйца бесконечно подвергаются температурным колебаниям во время открывания и закрывания двери, тоже не добавляет плюсов. Так что храните этот полезный продукт в магазинной упаковке как можно глубже внутри холодильника.

5. Храните спаржу и пряные травы как букет

Спаржа и пряные травы, такие как базилик, мята, шалфей, замечательно будут себя чувствовать в емкости с небольшим количеством воды. Такой «букет» лучше мыть не заранее, а уже непосредственно перед приготовлением.

6. Перед тем как положить свежую клубнику в холодильник, поместите ее в воду с уксусом

Уксус легко уберет вредные микробы и плесень. Промойте ягоды в проточной воде. Затем разведите уксус с водой в пропорции примерно 1:10 и ненадолго оставьте в нем клубнику. После этого снова промойте ягоды и хорошенько просушите.

7. Храните имбирь в морозильной камере

Натрите имбирь и поместите в морозильник, не забудьте герметично упаковать перед этим, конечно. Так вы продлите ему жизнь, а все полезные качества сохранятся.

2. Не храните грибы в пластиковых пакетах

В пластике грибы портятся от влажности, так что бумажный пакет, поглощающий излишек влаги, — самое то для хранения свежих грибов. Главное, не храните их слишком долго в свежем виде.

1. Чтобы печенье не пересохло, добавьте к нему яблоко

Интересный способ предохранить печенье от высыхания: поместите в контейнер яблочную дольку, и печенье будет мягким намного дольше. А если вам кажется, что вы переборщили и печенье стало слишком влажным, уберите яблоко и добавьте кусочек хлеба, который впитает излишнюю влагу.

Может, вы знаете еще способы сохранить свежесть продуктов? Поделитесь с нами.