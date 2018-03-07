9 ситуаций, в которых категорически нельзя пить воду

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Редкий человек приходит в спортзал без бутылки воды либо не запивает водой свой обед или ужин. Однако такое поглощение жидкости может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, избавиться от которых намного сложнее, чем отказаться от лишнего глотка влаги.

AdMe.ru решил узнать, в каких случаях обычная питьевая вода может навредить человеку. А в качестве бонуса мы расскажем, что будет, если пить слишком много жидкости в течение дня (спойлер: ничего хорошего).

1. Нельзя пить воду непосредственно перед сном

Для того чтобы отказаться от стакана воды перед сном, существует как минимум две причины. Первая заключается в возможном расстройстве режима сна . Вполне вероятно, что вам понадобится сбегать в туалет ночью. И неясно, как долго после этого придется снова засыпать.

. Вполне вероятно, что вам понадобится сбегать в туалет ночью. И неясно, как долго после этого придется снова засыпать. Вторая причина заключается в том, что ночью наши почки работают медленнее, чем днем. Из-за этого наутро вас может «порадовать» заметная отечность лица и конечностей.

2. Нельзя пить воду во время интенсивной тренировки

По мнению ученых, употребление жидкости во время спортивных нагрузок может привести к ухудшению состояния во время или после тренировки. Это связано с тем, что из-за физических упражнений спортсмен чувствует жар и часто перебарщивает с водой, провоцируя вымывание электролитов. В итоге можно почувствовать: головную боль;

тошноту;

головокружение. К тому же излишнее количество жидкости в организме дополнительно нагружает сердце, что таит в себе опасность для людей, у которых оно ослаблено. Поэтому рекомендуется пить воду только после отдыха от тренировки.

3. Нельзя пить воду, если моча стала прозрачной

Полностью прозрачная моча без признаков желтизны — признак того, что вы в течение дня пили слишком много воды, в том числе и тогда, когда не испытывали жажды. Это может привести к падению уровня натрия в организме, что чревато неприятными последствиями вплоть до сердечного приступа.

4. Нельзя запивать водой острую пищу

Особенно если речь идет о перце чили. Дело в том, что жжение во рту при употреблении такой пищи провоцирует вещество под названием капсаицин. Капсаицин является неполярной молекулой, и снизить болевые ощущения можно, только разбавив его аналогичными молекулами, которые содержатся, например, в молоке. Если же запить перец водой, состоящей из полярных молекул, она позволит капсаицину распространиться по ротовой полости и пищеводу, что только усугубит ситуацию.

5. Нельзя пить воду во время, а также сразу после еды

Запивая обед водой, можно заработать несварение. Причина в том, что во время еды у нас активно вырабатывается слюна, в которой содержатся ферменты, необходимые для правильного пищеварения. При употреблении воды количество слюны снижается. Из-за этого в организме могут накапливаться непереваренные токсичные отходы от самой обычной пищи. Усугубить ситуацию можно, предварительно охладив воду или заменив ее алкогольным напитком.

6. Нельзя пить воду из садового шланга

Даже если шланг подключен к водопроводу с хорошей системой очистки. Вещества, содержащиеся в самой трубке, могут нанести вред здоровью. Оловоорганические вещества нарушают работу эндокринной системы.

Сурьма отрицательно влияет на печень и почки.

Фталаты снижают интеллект и отрицательно сказываются на манере поведения человека.

7. Нежелательно пить воду с подсластителями

Совет актуален для тех, кто пытается распрощаться с лишними килограммами. Искусственные подсластители способствуют увеличению аппетита и набору веса. Кстати, подсластители могут присутствовать даже в покупной воде с лимонным соком или лаймом.

8. Все знают, что нельзя пить морскую воду. А почему?

Всем нам известно, что нельзя пить морскую воду, но мало кто задумывается, как именно она может навредить здоровью. Во-первых, в большинстве прибрежных морских вод содержатся патогенные вирусы человека. Потому, даже случайно набрав в рот немного воды во время плавания, поспешите ее выплюнуть, если не хотите испортить отпуск ротавирусной инфекцией со всеми ее неприятными симптомами. Во-вторых, в ней содержится такое огромное количество солей, что нашему организму потребуется еще больше жидкости, чтобы их вывести. Это может стать причиной тяжелого обезвоживания.

9. Нельзя пить воду, если до этого вы уже выпили много воды

Эту тему мы затрагивали ранее. Избыточное количество жидкости в организме ведет к вымыванию натрия и череде неприятных последствий этого процесса. К тому же чрезмерное потребление воды излишне нагружает почки, мешая им снабжать кровь необходимыми веществами.

Бонус: что будет, если выпить слишком много воды?

При злоупотреблении жидкостью развивается такая болезнь, как гипонатриемия. Медики рекомендуют относиться к ней со всей серьезностью, ведь она может быть опасна не только для здоровья, но и для жизни. У больных гипонатриемией наблюдаются: судороги;

спутанность сознания;

головокружения;

депрессия.

Описанные выше причины отнюдь не повод сокращать количество воды до минимума, ведь без нее наш организм не сможет нормально функционировать. Однако перебарщивать с объемом жидкости тоже явно не стоит.