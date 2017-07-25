9 секретов красивой и здоровой кожи, которые в Корее знает каждый

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Они знают, как в 50 выглядеть на 30 лет моложе, их кожа словно излучает здоровье. Даже мужчины там пользуются специальной косметикой и знают немало приемов, чтобы всегда выглядеть безупречно. AdMe.ru восхищается красотой и находчивостью корейских женщин и мужчин и с удовольствием делится их секретами.

Правило 10 секунд

Чтобы кожа выглядела чистой, здоровой и свежей, увлажняющий крем наносят через 10 секунд после выхода из душа. Что происходит: поры после душа раскрыты, и крем быстрее впитывается.

Массаж горячим полотенцем

Махровое полотенце смачивают в горячей воде, затем накрывают им очищенное лицо и мягко проходятся вдоль массажных линий. Через 15 минут полотенце убирают и наносят на кожу натуральное питательноемасло. Что происходит: эта процедура ускоряет кровообращение, раскрывает поры, помогает коже дышать.

Джамсу

Необычный способ быстро закрепить мейкап, сделать кожу матовой и нежной. Сначала на лицо наносят макияж, щедро пудрят лицо, а затем опускают его в емкость с холодной водой на 15–30 секунд. Что происходит: пудра ровно ложится на лицо, придавая коже особую бархатистость.

Пена для бритья против акне

На очищенное лицо наносят пенку, легко массируют пальцами, оставляют на 5–10 минут и смывают. Процедуру повторяют 1–2 раза в неделю. Что происходит: в Корее девушки считают мужскую пену для бритья одним из лучших способов борьбы с периодическими высыпаниями на лице, так как она обладает антисептическими свойствами.

Водоросли на лице

Нори используют в качестве питательной маски для лица. Достаточно взять несколько пластинок водорослей, положить в теплую воду и нанести на 15 минут на лицо. Что происходит: в водорослях много витаминов и компонентов, которые заботятся о коже, сохраняют ее молодость, обладают мощными антибактериальными свойствами.

Соленый тоник для лица

Рецепт тоника для проблемной кожи прост: 1 ст. л. морской соли добавить в 1 стакан теплой воды, хорошо размешать. Ватным тампоном, смоченным в этом тонике, протирают кожу после каждого умывания. Что происходит: морская соль обеззараживает кожу, постепенно избавляет от черных точек и успокаивает воспаленные участки. Лицо выглядит свежим, поры сужаются. Главное, избегать ранок и повреждений.

Пластыри от прыщей

Настоящий хит среди модников и модниц: незаметные на коже и под макияжем, крохотные пластыри избавляют лицо от любых прыщиков за 1–2 дня. Продаются в интернет-магазинах. Что происходит: благодаря особому антисептическому составу пластырь изолирует и лечит прыщик, снимая восплание в рекордные сроки — в большинстве случаев всего за ночь.

Соевое молоко

На Востоке соевое молоко активно используют в косметических средствах, профессиональных и домашних. Один из старейших и простых рецептов: смочить марлевую салфетку в соевом молоке и оставить на чистом лице на 15–20 минут. Повторять 1–2 раза в неделю. Что происходит: компоненты сои помогают нормализовать работу сальных желез, омолаживают и питают кожу.

Коконы шелкопряда

Коконы гусениц шелкопряда веками используются как натуральное средство для глубокой очистки кожи. Их надевают на указательные пальцы и так массируют очищенную кожу в течение 10–15 минут. Продаются в интернет-магазинах. Что происходит: коконы удаляют мертвые клетки и стимулируют регенерацию кожи, выравнивают цвет лица, помогают бороться с черными точками и сужают поры.