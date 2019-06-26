9 секретов, которыми сантехники не торопятся с нами делиться
В современном мире поломка сантехники — настоящая катастрофа. Мы не можем спокойно жить без раковины, ванны или туалета. Неудивительно, что как только что-то ломается, мы в панике хватаемся за мобильный в поисках номера мастера. А ведь больших трат можно избежать, если знать, как предотвратить проблемы с санузлом.
Мы в AdMe.ru хотим помочь вам сэкономить средства и делимся лайфхаками, о которых не расскажут специалисты. А в конце вас ждет ролик о вещах, которые ни в коем случае нельзя смывать в канализацию.
1. Меняйте шланг стиральной машины самостоятельно
Вызов сантехника для замены шланга влетит вам в копеечку, хотя на самом деле это не отнимает много времени и справиться может каждый. Новый шланг не стоит дорого, и купить его можно в большинстве хозяйственных магазинов. А в интернете полно подробных инструкций для различных типов машинок.
2. Не сливайте масло и жир в раковину
Масло и жир не растворяются в воде. Они оседают на стенках труб и образуют жировые наросты, которые постепенно увеличиваются и приводят к засору. Отходы могут нанести вред не только вашей квартире, но и всему дому и даже городской канализации.
Куда же тогда их утилизировать? Сливайте масло в бутылку, пакет или контейнер, а затем выбрасывайте в мусорное ведро. Некоторые виды жира застывают, и можно сразу отправить массу в бак.
3. Осторожнее с бомбочками для ванны
Мы все обожаем эти шипящие штучки, но даже они могут навредить трубам. В них могут содержаться соли и масла, которые не растворяются в воде и остаются на стенках труб. Также в бомбочках бывают блестки, лепестки и прочие предметы, которым не место в стоке.
Чтобы снизить риски, кладите бомбочку в нейлоновый мешочек перед использованием.
4. Не лейте кипяток в пластиковые трубы
Кипяток может смягчить и даже слегка подплавить пластиковую трубу. Конечно, от одного раза ничего не будет, но если вы сливаете кипяток чаще 2 раз в неделю, готовьтесь к протечке. Это же касается владельцев металлических труб с пластиковыми или резиновыми соединениями.
Подождите, пока вода в кастрюле остынет, или включите холодную воду во время слива.
5. Прочистите засор с помощью пленки
Полиэтиленовая пленка отлично заменяет вантуз, когда дело касается прочистки унитаза.
- Наклейте двусторонний скотч вдоль ободка чаши.
- Накройте поверхность унитаза скотчем.
- Нажмите кнопку слива — пленка должна вздуться.
- Нажмите на пленку, возвращая ее в прежнее положение.
Так вы создадите давление в чаше и разрушите засор.
6. Прогревайте ванну
Не устраивайте ванне проверки на прочность перепадами температур. Если вы хотите принять ванну, сначала налейте в нее немного воды и прогрейте стенки. После этого можете пускать воду нужной вам температуры. Эмалированная ванна проживет дольше, не будет желтеть и трескаться.
7. Используйте соду
Чтобы прочистить раковину, не обязательно тратиться на дорогостоящие средства. Для начала попробуйте сделать раствор, которым пользовались еще наши бабушки. Готовится он прямо в трубе.
- Высыпьте в слив полстакана пищевой соды.
- Вслед за ним влейте уксус в том же количестве.
- Подождите пару часов и промойте трубу теплой водой.
8. Очищайте стиральную машину
Чтобы машинка прослужила долго, раз в 3 месяца рекомендуется проводить профилактическую стирку без загрузки белья. Запустите самую длительную стирку с максимальной температурой и чистящим средством (можно использовать соду, уксус или лимонную кислоту).
Так вы очистите стиральную машинку от накипи, бактерий и других загрязнений.
9. Ремонтируйте сколы
Сколы на ванной и раковине — штука очень неприятная. Они постоянно мозолят глаза, а если сантехника металлическая, то еще и ржавчины не миновать.
Благо, чтобы устранить сколы, не обязательно вызывать мастера или тратиться на замену ванны и раковины: существует множество ремкомплектов, которые помогут справиться с ними самостоятельно и без особых трудозатрат.
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