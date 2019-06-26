9 секретов, которыми сантехники не торопятся с нами делиться

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В современном мире поломка сантехники — настоящая катастрофа. Мы не можем спокойно жить без раковины, ванны или туалета. Неудивительно, что как только что-то ломается, мы в панике хватаемся за мобильный в поисках номера мастера. А ведь больших трат можно избежать, если знать, как предотвратить проблемы с санузлом. Мы в AdMe.ru хотим помочь вам сэкономить средства и делимся лайфхаками, о которых не расскажут специалисты. А в конце вас ждет ролик о вещах, которые ни в коем случае нельзя смывать в канализацию.

1. Меняйте шланг стиральной машины самостоятельно

Вызов сантехника для замены шланга влетит вам в копеечку, хотя на самом деле это не отнимает много времени и справиться может каждый. Новый шланг не стоит дорого, и купить его можно в большинстве хозяйственных магазинов. А в интернете полно подробных инструкций для различных типов машинок.

2. Не сливайте масло и жир в раковину

Масло и жир не растворяются в воде. Они оседают на стенках труб и образуют жировые наросты, которые постепенно увеличиваются и приводят к засору. Отходы могут нанести вред не только вашей квартире, но и всему дому и даже городской канализации. Куда же тогда их утилизировать? Сливайте масло в бутылку, пакет или контейнер, а затем выбрасывайте в мусорное ведро. Некоторые виды жира застывают, и можно сразу отправить массу в бак.

3. Осторожнее с бомбочками для ванны

Мы все обожаем эти шипящие штучки, но даже они могут навредить трубам. В них могут содержаться соли и масла, которые не растворяются в воде и остаются на стенках труб. Также в бомбочках бывают блестки, лепестки и прочие предметы, которым не место в стоке. Чтобы снизить риски, кладите бомбочку в нейлоновый мешочек перед использованием.

4. Не лейте кипяток в пластиковые трубы

Кипяток может смягчить и даже слегка подплавить пластиковую трубу. Конечно, от одного раза ничего не будет, но если вы сливаете кипяток чаще 2 раз в неделю, готовьтесь к протечке. Это же касается владельцев металлических труб с пластиковыми или резиновыми соединениями. Подождите, пока вода в кастрюле остынет, или включите холодную воду во время слива.

5. Прочистите засор с помощью пленки

Полиэтиленовая пленка отлично заменяет вантуз, когда дело касается прочистки унитаза. Наклейте двусторонний скотч вдоль ободка чаши.

Накройте поверхность унитаза скотчем.

Нажмите кнопку слива — пленка должна вздуться.

Нажмите на пленку, возвращая ее в прежнее положение. Так вы создадите давление в чаше и разрушите засор.

6. Прогревайте ванну

Не устраивайте ванне проверки на прочность перепадами температур. Если вы хотите принять ванну, сначала налейте в нее немного воды и прогрейте стенки. После этого можете пускать воду нужной вам температуры. Эмалированная ванна проживет дольше, не будет желтеть и трескаться.

7. Используйте соду

Чтобы прочистить раковину, не обязательно тратиться на дорогостоящие средства. Для начала попробуйте сделать раствор, которым пользовались еще наши бабушки. Готовится он прямо в трубе. Высыпьте в слив полстакана пищевой соды.

Вслед за ним влейте уксус в том же количестве.

Подождите пару часов и промойте трубу теплой водой.

8. Очищайте стиральную машину

Чтобы машинка прослужила долго, раз в 3 месяца рекомендуется проводить профилактическую стирку без загрузки белья. Запустите самую длительную стирку с максимальной температурой и чистящим средством (можно использовать соду, уксус или лимонную кислоту). Так вы очистите стиральную машинку от накипи, бактерий и других загрязнений.

9. Ремонтируйте сколы

Сколы на ванной и раковине — штука очень неприятная. Они постоянно мозолят глаза, а если сантехника металлическая, то еще и ржавчины не миновать. Благо, чтобы устранить сколы, не обязательно вызывать мастера или тратиться на замену ванны и раковины: существует множество ремкомплектов, которые помогут справиться с ними самостоятельно и без особых трудозатрат.